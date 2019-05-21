محكمة النقض تباشر ملفات تأديب محامين استولوا على ودائع الزبناء

هسبريس - محمد لديب

تواصل نقابة المحامين بمدينة الدار البيضاء النظر في القضايا المثارة ضد محامي الهيأة المرتبطة بقضايا مختلفة، أخطرها الاستيلاء والتصرف في ودائع وأموال الزبناء بدون وجه حق.

وأقدم حسن برواين، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، ومجلس الهيأة، على اتخاذ عدد من القرارات التأديبية ضد مجموعة من المحامين، وصلت حد التشطيب على أحدهم اعترف باستيلائه على نصف مليار سنتيم.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادرها الخاصة، فإن النقيب حسن برواين ينظر في جميع الشكايات التي تحال عليه أو تلك التي يتم إيداعها بشكل مباشر في مكتبه من طرف المتضررين، وقد تم اتخاذ مجموعة من القرارات التأديبية بشأنها.

وقالت المصادر ذاتها إن "هذه القرارات التأديبية، التي تم اتخاذها العام الجاري، هي عبارة عن شكايات مرفوعة ضد محامين تتعلق إما بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة وأعرافها، أو بأي إخلال بالمروءة والشرف، ينظر فيها النقيب ويتخذ مقررا بالحفظ أو المتابعة، ويتعين أن يكون قراره معللا داخل أجل ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ".

ومن القضايا المثيرة التي نظر فيها نقيب الدار البيضاء، يقول مصدر هسبريس، "موضوع المحامي الذي استولى على نصف مليار لأحد الزبناء، وصدر في حقه قرار التشطيب عليه من هيأة المحامين بالعاصمة الاقتصادية، تم تأييده من طرف غرفة المشورة، نظرا لما اعتبرته النقابة اختلالات مهنية خطيرة ارتكبها المحامي لم يستطع تبريرها أو إيجاد السند القانوني لها، حيث إنه لم يتمكن من تبرير احتفاظه بذلك المبلغ الذي يدعي أنه يخص أتعابه".

وأشار المصدر نفسه إلى أن "المحامي المعني بالأمر استفاد، خلال الأسبوع الماضي، من قرار لمحكمة النقض يقضي بالوقف المؤقت لقرار التشطيب عليه من هيأة الدار البيضاء، في ظل مواصلة الجهات القضائية الإشراف على التحقيقات لمعرفة مآل المبلغ".

يشار إلى أن مجلس هيأة المحامين بالدار البيضاء شرع في تطبيق مخطط عمل يرتكز على دراسة كافة الملفات التأديبية الخاصة بالمحامين موضوع شكايات الأفراد أو النيابة العامة، وذلك من أجل مواصلة العمل على تخليق المهنة وحمايتها وحماية المتقاضي.