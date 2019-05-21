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الرئيسية | مجتمع | غياب "مواعيد الفيزا" بالقنصليات يدفع برلمانيين إلى مساءلة الحكومة

غياب "مواعيد الفيزا" بالقنصليات يدفع برلمانيين إلى مساءلة الحكومة

غياب "مواعيد الفيزا" بالقنصليات يدفع برلمانيين إلى مساءلة الحكومة
هسبريس - يوسف لخضر
الاثنين 20 ماي 2019 - 22:35

كشفت مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عقد اجتماع خلال الشهر الجاري مع اللجنة المشتركة الفرنسية لبحث موضوع غياب مواعيد لدى قنصلياتها في المغرب للحصول على تأشيرات.

وأضافت بوستة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هذا اللقاء ستعقبه لقاءات أخرى مع الدول المعنية بهدف بحث سبل تبسيط الإجراءات المرتبطة بطلب الحصول على التأشيرة.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن "الوزارة تولي عناية بالغة لشؤون المواطنين في ما يتعلق بظروف منح التأشيرات والحصول على الوثائق الإدارية لدى القنصليات والسفارات الأجنبية من خلال اللجان القنصلية المشتركة، إذ يتم التأكيد على تحسين ظروف الاستقبال".

وعن شكوى المغاربة من ظروف استقبالهم في القنصليات الأجنبية، أشارت بوستة إلى أن المتابعة المستمرة لوزارة الخارجية لهذا الملف تُبين أن "الاكتظاظ في بعض الأحيان وعدم احترام المواطنين للقيود الأمنية التي تفرضها القنصليات يؤدي إلى الفوضى ويعيق ظروف الاستقبال".

وبخصوص إرجاع مبالغ ملف الحصول على تأشيرات شينغن في حالة رفضه، قالت بوستة إن الوزارة معنية بظروف منح التأشيرات، لكن مسطرة استخلاص الرسوم مسألة ترجع للبلد المعين.

وأثار عدد من البرلمانيين في تعقيباتهم على الوزيرة ما يتعرض له المواطنون المغاربة الراغبون في الحصول على التأشيرات أمام القنصليات الأجنبية من "معاناة وإهانات".

كما أشار البرلمانيون إلى غياب مواعيد للحصول على "الفيزا" في الفترة الحالية بالنسبة لفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وهو ما يصعب مأمورية المواطنين وحتى النواب البرلمانيين الراغبين في قضاء أغراضهم.

يشار إلى أن عددا من المغاربة تفاجؤوا في الفترة الحالية لعدم وجود أي موعد للتقدم للحصول على تأشيرة شينغن، وهو ما جعل مساعي نسبة مهمة من الراغبين في قضاء العطلة السنوية خارج البلاد أمراً مستحيلاً.

ويرجع هذا الوضع إلى عدم تعبئة السلطات القنصلية الأجنبية لما يكفي من الموارد البشرية للاستجابة للطلب المتزايد على تأشيرة شينغن قصيرة المدى، خصوصاً في فترة الصيف الحالية.

ولاحظ كثيرون غياب مواعيد في أشهر يونيو ويوليوز وغشت بالنسبة لأغلب الدول الأوروبية، ما يعني أن على الراغب في الحصول على "الفيزا" أن ينتظر نهاية غشت أو بداية شتنبر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - الصراحة على عين ميكا الاثنين 20 ماي 2019 - 22:53
دول بعينها متوافقة على إيقاف ومنح التأشيرات للمغاربة واما عن دندنة البرطلمان الذين يمثلون سوى انفسم وعدم حضورهم وغياباتهم خير الكلام اذا اهل الأمر إلى غير أهله فانتضر الساعة .
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8
2 - Aboumehdi الاثنين 20 ماي 2019 - 22:54
نطالب بالمعاملة بالمثل وذلك اضعف الايمان
اللللللله يخليكوم كفانا مذلة ومهانة
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12
3 - مصطفى الاثنين 20 ماي 2019 - 23:00
الى متى هذا الذل لماذا يجب علينا اخد الاذن و اخد موعد و دفع ثمن فيزا لماذا لا نعاملهم بالمثل المغاربة الان اغنى من الاوربين اذن يجب ازالة هذا العاءق او فرضه عليهم حتى يجربو الذل مثلنا
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12
4 - kamal الاثنين 20 ماي 2019 - 23:01
فرصة من اجل تشجيع السياحة الداخلية وقضاء العطلة في (اجمل بلد في العالم) لمن لا يرغب انتظار الخريف من اجل الحصول على الفيزا.
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-3
5 - الحسين الاثنين 20 ماي 2019 - 23:10
إذلال المغاربة هذا ما كل في الأمر الفرنسيين يدخلون ويخرجون المغرب كأنها مزرعة لهم بلا تأشيرة ولا اي استئذان ويفعلون ما يشاءون .والمواطن المغربي اذا أراد زيارة فرنسا يحتاج إلى أحكام الطوارئ حتى يأخذ التأشيرة وربما حتى لو معه التأشيرة لدخول فرنسا لما يصل الى مطاراتهم يرجعونه الى المغرب فورا .
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14
6 - مواطنة غيورة الاثنين 20 ماي 2019 - 23:11
نطالب بفرص الفيزا على دول الاتحاد الاوروبي لدخول المغرب، فالمغاربة الذين يقضون عطلتهم خارج المغرب باوروبا يدفعون بالعملة الصعبة للاستجمام بهذه الدول، ومع ذلك يهانون هنا في التمثيليات الاجنبية، ويعدون من اهم السياح العرب باوروبا.
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8
7 - متتبع الاثنين 20 ماي 2019 - 23:13
مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية...المغرب فيه مايتشاف .
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0
8 - كمال الاثنين 20 ماي 2019 - 23:14
قمة الذل و العار، حتى و لو أخذت موعدا و دفعت تكاليف التأشيرة و طلعتي ونزلتي، فهناك احتمال كبير أن ترفض لك، لذا يفضل الكثير من السياح المغاربة تجنب كل هذا العناء و السفر إلر تركيا. يجب على الأقل فرض رسوم تأشيرة على كل مواطن أروبي و نهج سياسة المعاملة بالمثل مثلما تفعل روسيا و البرازيل. نطالب الحكومة بأن تعتبر كرامتنا. آش بغاو يكونو فملك الله.
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11
9 - كريم يوغرطن اريفي امغربي الاثنين 20 ماي 2019 - 23:15
القنصليات الاجنبية بالمغرب تحتقر المغاربة وتهينهم داخل وطنهم ولا من يدافع عن كرامة المواطن المغربي فالحكومة اي المحكومة تتفرج علينا وتثقل كاهلنا بالزيادات في المحروقات وكل المواد ولا من يغير منكرا اين الغضبة الشعبية من كل هذه الخروقات يجب على الشعب المغربي ان يتحد ضد الظلم والقعر والجبروت المتسلط عليه وان يقف وقفة رجل واحد في وجه كل من سولت له نفسه المساس بكرامته اذن على بركة الله ا بيد ضد الظلم والقهر والاستبداد فما ضاع حق من وراءه مطالب
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5
10 - souhaib الاثنين 20 ماي 2019 - 23:16
السؤال يجب ان نطرحه على الشركة المكلفة
بإعطاء المواعيد وهي TLS لأنها أعطت مواعيد
بعيدة جداً،على سبيل المثال لا الحصر هناك من
أعطي موعدا في شهر غشت ،أيعقل لمن يريد
قضاء زيارة للعائلة او قضاء عطلة صيفية ان
يحرم منها؟
يجب إعادة النظر في الموعد من قبل الشركة. TLS ؟وخاصة اذا قدم المواطن المغربي طلبه
في شهر ماي فإنه سينتظر ثلاثة أشهر لتقديم
طلبه من أجل الفيزا.
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11 - rachid الاثنين 20 ماي 2019 - 23:27
دايما ترجعون المشاكل والتقصير إلى المواطنين لاتتجرؤون على قول الحقيقة. الحقيقة كمواطن مغربي مقيم بالامارات طلبت الفيزا صباحا أخدتها بعد الظهر. ليس احتراما لي مغربي لكن احترام للبلد المقيم به. وصلتكم الفكرة.
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4
12 - احمد الاثنين 20 ماي 2019 - 23:33
حفاظا على كرامة المواطنين بدعوى الحصول على التأشيرة يجب على الدولة المغربية أن تتدخل لدى الدول التي تفرض على المغاربة تأشيرة الدخول إلى بلدانها لتسهيل مسطرة الحصول عليها ودلك بالزيادة في عدد مكاتب القنصليات في بعض المدن من الأحد بعين كرامة المواطن من خلال توفير حروف الاستقبال
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13 - المعلق الصغير الاثنين 20 ماي 2019 - 23:34
تا حنا ديما لاسقين فيهم
يا خويا عندك المال سير فوج معا راسك بجيهة أخرى لاش طلع ليهم الشأن كاين أمريكا اللاتينية الروعة ايرلاندا كرواتيا أوكرانيا ولا كاع سير شلل عضيماتك فتركيا ولا شي عمرة نتا ولوليدات
مالنا غا لاسقين فيهم
ولا عرفتي شنو خذ الفيزا ديال بلجيكا ولا رومانيا ودخل كيما بغيتي لفرنسا
البرتغال بلاد زوينة بزاف.....
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