"البحرية الملكية" تنقذ 169 مرشحا للهجرة السرية

هسبريس - و.م.ع

قامت وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، في عملية بعرض المتوسط، ليل الأحد الاثنين، بإغاثة عدة مراكب مطاطية، على متنها 169 مرشحا للهجرة السرية من جنوب الصحراء.

وعلم لدى مصدر عسكري أنه تم نقل جميع هؤلاء المرشحين للهجرة سالمين إلى الموانئ المتوسطية للمملكة.