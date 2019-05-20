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الرئيسية | مجتمع | "البحرية الملكية" تنقذ 169 مرشحا للهجرة السرية

"البحرية الملكية" تنقذ 169 مرشحا للهجرة السرية

"البحرية الملكية" تنقذ 169 مرشحا للهجرة السرية
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 20 ماي 2019 - 17:12

قامت وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، في عملية بعرض المتوسط، ليل الأحد الاثنين، بإغاثة عدة مراكب مطاطية، على متنها 169 مرشحا للهجرة السرية من جنوب الصحراء.

وعلم لدى مصدر عسكري أنه تم نقل جميع هؤلاء المرشحين للهجرة سالمين إلى الموانئ المتوسطية للمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - fire الاثنين 20 ماي 2019 - 17:35
البحرية لم تنقدهم بل حرمتهم من الفردوس الأوروبي الانقاذ ان تنقذ من يغرف وليس من هو مهاجر الى حياة احسن من الجحيم
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2 - Gala الاثنين 20 ماي 2019 - 17:44
هل فعلا إغاثة أم إلقاء القبض عليهم؟...
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