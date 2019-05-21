التقشف يدفع الشركات إلى تقليص الإحسان و"مساعدات رمضان"

هسبريس - محمد لديب

دفعت سياسة التقشف في ميزانية التسيير، التي نهجتها مجموعة من الشركات والمقاولات المتوسطة خلال السنتين الماضيتين، إلى تقليص ميزانيتها الاجتماعية الموجهة إلى الأغراض الخيرية.

وحسب مجموعة من النشطاء الجمعويين، الذين اعتادوا الاشتغال في إطار مبادرات خيرية خلال شهر رمضان من كل سنة، فإنهم رصدوا تراجعا لافتا في حجم الإعانات التي تقدمها عشرات الشركات لدعم مبادرات تقديم إعانات عينية خاصة برمضان.

وقالت ناشطة جمعوية بمنطقة آنفا إن العديد من المؤسسات التي اعتادت تخصيص مئات من "قفف رمضان" للمستفيدين تراجعت عن تكرار مبادرتها هذا العام، بسبب تطبيق مسؤوليها سياسة التقشف في التحملات المالية التي ليست لها علاقة بالتحملات الرئيسية، كأجور المستخدمين.

وربطت الناشطة الجمعوية هذا التراجع بانخفاض معاملات العديد من هذه الشركات والمقاولات، ما اضطرها إلى التراجع مؤقتا عن تنظيم المبادرات نفسها في رمضان الجاري، رغبة منها في تقليص المصاريف.

واضطرت مجموعة من الأسر المنتمية إلى الطبقات الاجتماعية الهشة، والتي كانت تستفيد من مثل هذه الإعانات، إلى التوجه بشكل رئيسي نحو ممثلي السلطات المحلية للاستفادة من إعانات "قفة رمضان" التي تنظمها سنويا مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان، لفائدة الأسر المغربية ذات الدخل المحدود.

ويبلغ الغلاف المالي الذي رصد لعملية "رمضان 1439" 80 مليون درهم، عوض 55 مليون درهم خلال السنة الفارطة. ويعزى هذا الارتفاع إلى توسيع قاعدة المستفيدين، التي انتقلت هذه السنة إلى 2.5 ملايين شخص، ينتمون إلى 500 ألف أسرة، منها 429 ألفا و100 أسرة بالوسط القروي، وكذا إلى تعزيز محتوى القفة الغذائية المقدمة، عبر إضافة مواد جديدة.