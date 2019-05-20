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الرئيسية | مجتمع | الملك يدشن مركزا طبيا في قلب الدار البيضاء لتعزيز علاج الفقراء

الملك يدشن مركزا طبيا في قلب الدار البيضاء لتعزيز علاج الفقراء

الملك يدشن مركزا طبيا في قلب الدار البيضاء لتعزيز علاج الفقراء
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 20 ماي 2019 - 18:25

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بمقاطعة سيدي مومن (عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي)، على تدشين مركز طبي للقرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تم إنجازه باستثمار إجمالي قدره 60 مليون درهم.

ويجسد هذا المشروع التضامني، الذي كان الملك قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازه في 11 أكتوبر 2016، الالتزام الراسخ بتحسين الخدمات الطبية لفائدة المواطنين، وتعزيز عرض العلاجات لصالح الفئات الهشة، وضمان تنمية بشرية شاملة ومستدامة ومندمجة.

وسيمكن هذا المركز الجديد، الثاني من نوعه على مستوى المملكة، والذي سيؤمن مداومة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، من تسريع وتيرة التدخلات الطبية المستعجلة، وتخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي، وكذا على المراكز الصحية القائمة من المستوى 1 و2، وتجنيب المرضى معاناة التنقلات الطويلة التي قد تعرض حياتهم للخطر.

وسيستفيد من المركز الطبي للقرب ـ مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي يعد منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية (المستوى 1 و2) وشبكة المستشفيات، ساكنة يقارب تعدادها 500 ألف شخص، ما سيمكن من ضمان المزيد من التكامل في العرض الصحي على مستوى الجهة.

وهكذا، سيشتمل المركز الجديد على قطب للمستعجلات الطبية للقرب مع وجود أطباء مستعجلات سيؤمنون الحراسة، لاسيما داخل قاعات علاج الصدمات، والفحوصات والعلاجات والملاحظة والجبس.

ويضم أيضا وحدة للعلاجات الأولية (قاعات للفحوصات، والعلاجات، والتلقيح، وصحة الأم والطفل/ تنظيم الأسرة)، وقطبا للفحوصات المتخصصة الخارجية (الغدد، والكلي، والقلب والشرايين، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الجلدية، والجهاز الهضمي)، ووحدة للترويض العضلي، وقطب طبي -تقني مع جناح للعمليات الجراحية (قاعتان للجراحة وقاعة للاستيقاظ).

كما يحتوي المركز الطبي للقرب ـ مؤسسة محمد الخامس للتضامن سيدي مومن على قطب لصحة الأم والطفل يضم وحدة تقنية للولادة (4 قاعات للولادة)، وقاعات للفحوصات والفحص بالصدى، وقاعة تقديم العلاجات للمواليد الجدد.

ويشتمل المركز، الذي تم تزويده بأحدث التجهيزات أيضا، على وحدة لعلاجات الفم والأسنان، ووحدة للتصوير الطبي (الفحص بالأشعة، والتصوير الإشعاعي للثدي، والفحص بالصدى)، وعلى مختبر للتحاليل الطبية، ووحدة للتعقيم وأخرى للاستشفاء (6 غرف مزدوجة)، وصيدلية، وقاعة للتحسيس ومستودع للأموات.

كما تتوفر المنشأة الاستشفائية الجديدة على سيارة للإسعاف لتأمين النقل الطبي للمرضى.

ومن أجل أداء مهامه على الوجه الأكمل، يتألف الطاقم الطبي وشبه الطبي للمركز الصحي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن من 21 طبيبا، يتوزعون بين الطب العام والمستعجلات، والطب المتخصص، إلى جانب 38 من الممرضين وعدد من الأطر الإدارية والتقنية.

وعلى غرار المركز الذي دشنه الملك بحي اليوسفية بالرباط في 11 ماي والمراكز المزمع تدشينها بكل من تمارة، والدار البيضاء (المدينة الجديدة -الرحمة) وطنجة (مقاطعة بني مكادة)، يشكل المركز الطبي للقرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن بسيدي مومن جزء من برنامج طموح تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني، لاسيما عبر تعزيز العرض المتوفر من العلاجات، وإحداث شعبة لعلاجات القرب في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى.

ويأتي هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، ومجلس عمالة الدار البيضاء، لتعزيز مختلف المبادرات التي تنفذها المؤسسة في المجالين الصحي والإنساني، بما يعكس حجم الالتزام متعدد الأشكال والمتنوع للمؤسسة من أجل رفاهية الساكنة المعوزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد الاثنين 20 ماي 2019 - 18:38
الله اخليك لينا اسيدنا ونصرك نشكرك على المعونة التي توصلنا بها واسرتنا المتواضعة في هاد الشهر الفضيل أنت الي عندنا من بعد الله تعالى
مواطن شريف لا يحقد على وطنه ويحب اخوانه المغاربة
الله الوطن الملك
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-54
2 - مغربي الاثنين 20 ماي 2019 - 18:40
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة الاحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و النكران الذات و على السائر الاسرة الملكية الشريفة و على الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
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-49
3 - mhammed الاثنين 20 ماي 2019 - 18:45
هذه المؤسسة الصحية تعتبر إضافة نوعية مهمة في مجال تطوير المجال الصحي في هذه المنطقة بالذات والتي تعرف اكتظاظا سكانيا كبيرا يعتبر في حاجة ماسة لهذا النوع من المنشآت ... لكن الملاحظ أنه لم تتم الإشارة الى وجود جناح متخصص في الأمراض العصبية والنفسية والعقلية في هذه المؤسسة .. مع العلم أن هذا النوع من الأمراض - كما تشير الى ذلك الإحصائيات الرسمية - يعاني منه في صمت الأغلبية الساحقة من المغاربة وخاصة ساكنة الأحياء الشعبية .
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17
4 - iken الاثنين 20 ماي 2019 - 18:45
جميل ان نرى هده الانجازات في المدن الكبرى لكن الا يستحق الجنوب الشرقي من هكدا منجزات هل الرباط و الدار البيضاء هو المغرب اتمنى من الحكام ان يخططوا لانجاز مستشفى جامعي وكلية الطب في كل جهة لرفع الضغط عن جهة الرباط ويحس المغاربة انهم سواسية في المواطنة .ثم هدا يحد.من الهجرة الى المدن الكبرى .
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31
5 - samir الاثنين 20 ماي 2019 - 18:52
مثل هذه التدشينات هي التي يطالب بها الشعب ولو جاءت متاخرة فستحسب لجلالته, ولكن يجب التسهيلات في العلاج بدون التمييز بين المواطنين المغاربة, لان هناك فقراء بمعنى الكلمة ومحرومين من بطاقة الرميد بسبب من الاسباب,ولهذا فالصحة حق للجميع ,حتى بعض الاطباء مغوبشين متعبسين وجوههم خبيثة لا يستحقون مزاولة الطب.
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-16
6 - المواطن الشجاع الاثنين 20 ماي 2019 - 18:53
الله ينصر سيدنا ويطول لينا فعمروا.
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-24
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