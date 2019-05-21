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عصير المزاح -15- أسعار السمك نار يا حبيبي .. والسردين "رجل"

عصير المزاح -15- أسعار السمك نار يا حبيبي .. والسردين "رجل"
فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:00

أذهب إلى سوق السمك والخضر والفواكه ثلاث مرات في الأسبوع، ليس بهدف الشراء، بل من أجل التنزه. والحق أنني أُمتّع عيني بمناظر رومانسية رائعة؛ فواكه استوائية فاتنة وأنواع من أسماك طازجة، دمها على خدها، تغريني وتستدرجني وأتمنّع وأنا راغب علامة. وعملا بنظرية "المهم هو المشاهدة"، أكتفي فقط بمشاهدة الخيرات السمكية معروضة في السوق أو عبر شاشة التلفاز.

كلما ذُكرت كلمة "حوت" أتحسّس جيبي. ولكي لا تصاب بصعقة كهربائية، هاك هذا الخبر العازل: منظمة "الفاو" تضع المغرب ضمن أكبر الدول المنتجة للأسماك في العالم. حلل الخبر وناقشه في ضوء الشمعة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء. هذه البلاد مشمسة طوال النهار ولها واجهتان تطلان على البحرين والجيران أناس محترمون.. إذا اشتريتَها تحصل معنا على هدية مجانية: بُراق جديد يبرُق، ملفوف بالسلوفان.

هناك أنواع من الأسماك ستعيش أمك وتموت دون أن تأكلها، دون حتى أن تراها بأم عينها. ويبقى السردين رجلا يُعتمد عليه، فنحن ندور وندور ونرجع إليه. السردين هو الراعي الرسمي للمائدة المغربية. وإذا لم تجد ما تحب، أحبّ ما تجد. ولا تستهن بالسردين وتسميه صرصار البحر، فما أكثر الأسر التي لا تتناول السردين لأنه ليس في متناول جيبها.

ولا يُنصح باستهلاك الأسماك للأشخاص الذين يعانون من حساسية في الجيوب الأنفية، لأن الدخان المنبعث من لهيب الأسعار يدمر تلك الجيوب. وللأسماك أضرار لا يمكن إنكارها، فقد أثبتت الدراسات أن بعضها تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، وهو معدن سام. تجنبْ تناول الأسماك أو حتى الاقتراب من أماكن بيعها، خاصة إذا كنت من المصابين بفيروس نقص المناعة النقدية.

في السوق، وضعت أصبعي في أذني وأطلقت صرخة مدوية، تردد صداها. المتسوقون لم يتسوقوا لي. جاءني متسوق واحد، سألني عن سبب صرختي، قلت إنني تعرضت للسرقة..لص سريع سرق كرامتي بخفة وتبخر كخيط دخان. أخذني الرجل من ذراعي وصار يطوف بي في جنبات السوق وهو ينادي: ساهموا في شراء كيلو سردين لهذا المسكين.

ماذا لو..؟!

ماذا لو تم الضرب على يد المضاربين الذين يوجهون ضربات قوية لقدرتنا الشرائية؟..ماذا لو تم تخفيض أسعار الأسماك من النوع الممتاز؟.. ماذا لو صار السلمون وسمك موسى وجبة حاضرة باستمرار على موائد "محدوري الدخل"؟.

نصائح "مول الكوتشي"

يجب عليك إعادة برمجة عقلك..عقلك مليء بالفيروسات.. ما عليك إلا الإسراع بفرمطته.

بادر دائما على التحدث أمام عدد كبير من الناس..فقط لا تنس أن تحمل معك ما يكفي من مناديل الورق لتجفيف العرق، وما يكفي من الماء لترطيب حلقك الناشف.

www.facebook.com/fettah.bendaou

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - tamazert الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:13
توحشناك يا قلبي
انا أنصح كل محبي الحوت للاستماع إلى اغنية توحشناك ياكلبي كلما اشتهى الحوت.....ههههه
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-1
2 - ابوزيد الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:23
المغاربة شعب مقهور.غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية طغت عن كل شيء والناس مهمومة والوجوه كاءبة هذا ما نرى في الشارع العأم. الكل يفتقد للسعادة
إلا من رحم ربي . القدرة الشرائية للمغاربة مع الحكومات
المتتالية تدهورت ولا أحد يدافع عن المستهلك واللوبيات هي سيدة الموقف.والمواطن له الله.
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3 - رأي الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:29
لماذا المواطن المغربي حاقد ؟؟؟ مثال واحد يلخص كل شيء . اليوم وجدت سمك " الميرلان " ب 120 درهم للكيلو !!! في فرنسا 3 كيلو ب 5 اورو !!!!! ما شي هذا الحماق ؟؟؟
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4 - عاقل الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:51
مقال جميل جدا

أحسنت لك مني مليون تحية و تقديرا

تعبير صحيح و واقعي و معقلن إن صح التعبير تكلمت بإسم 80/100 من المزاليط
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1
5 - الملاحظ الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:56
للحقيقة،المغرب من ٱخطر البلدان،لماذا؟؟ لا يعقل ٱن نتوفر على البحر و لا نٱكل السمك ٱو نٱكل تعفه حتى الكلاب!!!! ٱعيش في تطوان،و الله العظيم ٱن ما يباع هنا حرام،سمك فقد كل شيء، زبل بالعربية، لخماج بالدارجة، شكون المسؤول ؟؟؟؟ و المصيبة ٱن الناس تشتري و لمغاربة و الله حتاياكلوالجيفة. هذا هو سبب عدم اهتمام المسؤولين بلغوات ديال المواطن لي تيقبل ياكل زبل. والله تا عندهوم الحق هاد المسؤولين،حرام الدفاع على قوم بحال هادو.....--
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1
6 - 007 الثلاثاء 21 ماي 2019 - 17:58
مقال جميل معندي منقول برافووو.تحية خالصة ل صاحب المقال دمت متألقا.شكرا
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7 - الغربة الثلاثاء 21 ماي 2019 - 18:07
اقسم بالله يا كاتب المقال . انتم تشاهدو السمك بشتى انواعه . اما نحن في الغربة . فلا نرى السمك ولا نشتريه هاذا قرن وزمارة . لمعلوماتكم رأيت السردين يساوي 65 درهم ، والسردين ديالهم ماتكلوش لله . ليس كسردين بلادي. لاتسمعوا قولي هذا وتزيدو في ثمن السردين . سبب غلاء الاسماك هم السماسرة الله يهديهم . صيامكم مقبول ان شاء الله.
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8 - لايهم الثلاثاء 21 ماي 2019 - 18:09
اللهم هدا لمنكر الله ياخد الحق في هاد المسؤولين علينا في هاد البلاد ولينا كنحشمو نقول حنا عندنا اكبر بحر
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