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الرئيسية | مجتمع | طلبة كليات الطب يتحدّون الحكومة ويتمسكون بمقاطعة الامتحانات

طلبة كليات الطب يتحدّون الحكومة ويتمسكون بمقاطعة الامتحانات

طلبة كليات الطب يتحدّون الحكومة ويتمسكون بمقاطعة الامتحانات
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 10:00

يبدو أنّ طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عازمون على عدم التراجع عن مقاطعة الامتحانات والدراسة، ما لم تستجب وزارتا التعليم العالي والصحة لجميع مطالبهم، على الرغم من تصريح الوزير سعيد أمزازي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين، بأن الامتحانات ستُجرى في موعدها.

أمزازي خاطب طلبةَ كليات الطب بالقول: "الامتحانات ستُجرى في موعدها المحدد، فمن أتى من الطلبة مرحبا به، ومَن تخلّف عن الحضور فليتحمّل مسؤوليته"؛ لكن هذه الدعوة لم تلْق أي تجاوب من طرف الطلبة المعنيين، إذ انبروا إلى التعبير، في مجموعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن التمسك بمقاطعة الامتحانات.

رفْض طلبة كليات الطب إجراء الامتحانات، ما لم تستجب الوزارتان الوصيتان لمطالبهم، أكده إلياس الخطيب، عضو التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة، بقوله إن "موقف الطلبة من استكمال الموسم الدراسي الجاري تمّ الحسم فيه يوم الأحد، حيث تم التصويت لصالح مقاطعة الامتحانات بنسبة 92.04 في المائة".

وكانت تنسيقيات طلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان قد عقدت جموعا في مختلف الكليات، لمناقشة العرض الذي قدمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ووزارة الصحة إلى التنسيقية الممثلة للطلبة، وفوّض منسّقو التنسيقية أمرَ قبول العرض أو رفضه إلى الطلبة، الذين صوّتوا بأغلبية ساحقة برفضه.

واعتبر إلياس الخطيب أن تصويت الطلبة برفض العرض الذي قدمته الوزارتان الوصيتان على التعليم العالي والصحة "هو جواب دامغ على موقفنا من استكمال الموسم الدراسي من عدمه، فقد جرى التصويت في سرّية تامة وفي جو ديمقراطي، حيث صوّت الطلبة وفق ما أملته عليهم قناعتهم، دون أي تدخّل من التنسيقية"، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 70 في المائة.

ولم تمْض سوى دقائق على حديث الوزير أمزازي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حتى تدفقت تعليقات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الذين رفضوا اجتياز الامتحانات التي كان من المفترض أن تجري خلال شهر ماي الجاري.

وقال عضو في تنسيقية الطلبة، في تصريح لهسبريس، إن تصريحات أمزازي "ستؤجج غضب الطلبة أكثر؛ لأن فيها استفزازا لهم".

وأضاف المتحدث ذاته: "لا يمكن للوزارة أن تفرض علينا اجتياز الامتحانات؛ لأننا عبرنا عن موقفنا من اجتيازنا من خلال التصويت بالرفض، وقد كان الطلبة في هذا التصويت أسياد أنفسهم".

من جهته، انتقد إلياس الخطيب تعاطي الحكومة مع طلبة كليات الطب، قائلا إن "الحكومة تعتقد أنها تتعامل مع تلاميذ، بينما نحن طلبة راشدون وناضجون، فهل بمثل هذه الخطابات سيتم تخويف طلبة منهم من يبلغ من العمر سبعة وعشرين عاما"، مضيفا: "جواب الطلبة على مسألة مقاطعة الامتحانات كان واضحا، من خلال التصويت الذي جرى يوم الأحد، ونتمنى أن تلتقط الحكومة نتائج هذا التصويت جيدا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - قاريء الثلاثاء 21 ماي 2019 - 10:20
اضرابات خاوية لامعنى لها ، هناك من اراد التراجع عن الاضراب واخر مدفوع لاجل الاضراب وهناك لوبي يريد تخريب الجامعة استفيقوا من الغفلة
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-5
2 - طالب طب الثلاثاء 21 ماي 2019 - 10:23
✌ لا للخوصصة
تحية نضالية
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7
3 - ملاحظ الثلاثاء 21 ماي 2019 - 10:26
8 في المائة من طلبة الطب التي صوتت لصالح اجراء الامتحانات هي النخبة التي يمكن ان نفتخر بها مستقبلا اما الباقي فولجوا كلية الطب بالحظ الذي يوفره نظام الباكلوربا الحالي وكذلك شروط ولوج كلية الطب
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4 - عصر الأنوار الثلاثاء 21 ماي 2019 - 10:30
باي باي زمن الطاعة هذا زمن المقاطعة
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5 - احمد طالب طب الثلاثاء 21 ماي 2019 - 10:32
بالفعل ، نحن عازمون ان شاء الله على مقاطعة الامتحانات ما لم تتحقق المطالب ..
على الحكومة و الوزير ان يعوا اننا لا نخاف الوعيد ، لان مطالبنا مشروعة .. استمروا في تخويفنا و ترهيبنا .. فنحن نزداد قوة و صمودا و اتحادا و.ايمانا بحقوقنا ..
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6 - حسن التادلي / متصرف الثلاثاء 21 ماي 2019 - 10:32
ما لفت انتباهي في الصورة هو اللافتة : -maman j'ai eu 18 en bac -
و ملاحظتي هو هذا الغرور الذي يصاب بعض من يدعون انهم متفوقون .. وقد يكون هذا الغرور سببا مؤديا الى نهايتهم وفشلهم في الحياة برمتها ....
اولا ان حصر المترشحين لبعض المدارس و المعاهد عن طريق الانتقاء و شرط المعدل المرتفع هي كاها امور تمس بمبدأ المساواة .. ويجب ان تفتح المباراة في وجه الجميع ... لان الحصول على معدل مرتفع لا يعني بالضرورة التفوق والكفاءة .. رأيت مباريات في الخارج تنظم لفائدة الجميع وينجح فيها صاحب معدل 12 ولا ينجح صاحب معدل 17..
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7 - أستاذة بالإعدادي الثلاثاء 21 ماي 2019 - 10:33
يا ابنائي الخاسر الأكبر هم انتم سنة بيضاء يعني سنة من التعب في صفر ف 18 في المعدل ليس معيارا لتقييم المستوى لأنكم تعرفون الخرقات في التنقيط سواء في المدارس الخصوصية التي ترفع من النقط للحفاظ على سمعتها او بالنسبة للمدرسة العمومية التي يعمد فيها المدرس إلى رفع النقطة حيث يجلب اكبر عدد ممكن من التلاميذ للساعات الخصوصية
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8 - مغربي حر الثلاثاء 21 ماي 2019 - 10:33
يجب على أصحاب النيات الحسنة التدخل،: هيأة الأطباء، النقابات، الفرق البرلمانية قبل حدوث الكارثة.
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9 - nada الثلاثاء 21 ماي 2019 - 10:33
نحن كاباء نريد حلا. لا يمكن التعنت والاذان الصماء. يجب اعادة مناقشة الموضوع من جديد والمحاولة من اجل الخروج من الازمة. لا احد مستفيد من هذا الوضع. اذن اين هي الاحزاب والحكومة مادورها ان لم تتدخل لحل الزمة . اليس الموضوع يستحق ذلك؟ السنا مغاربة؟ الكل يعاني. لماذا الصمت اذن. يجب التنازل واعادة مناقشة بعض النقط خاصة النقطة التي تخص الامتحانات المتعلقة بكل السنوات المدروسة. حتى المنطق لا يقبل هذا كيف لتلميذ ان يحفظ جميع دروس السنوات المجتازة. غير منطقي. تتنازل الحكومة عن هذه النقطة في مقابل قبول السنة المضافة من طرف الطلاب. لا نريد سنة بيضاء كذلك يجب تاجيل الامتحانات.
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10 - الصفريوي الثلاثاء 21 ماي 2019 - 10:34
تمنيت من اعماق قلبي ان يطالب هؤلاء الطلبة ضمن ملفهم المطلبي الاقالة و العزل الفوري لامزازي و الصمدي لانهما غير قادرين على تدبير هذا القطاع الذي يفوق قدرتهما.
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11 - الخطابي الثلاثاء 21 ماي 2019 - 10:37
ولو شعار واحد باللغه العربيه - حتى لا أقول تجاوزا ولا بالأمازيغية - ؟ دائما انسائل لمن يوجه هؤلاء شعاراتهم ؟ من يخاطبون ؟ هل يقفزون علينا كلنا لتوجيه شعاراتهم وخطاباتهم لماما فرنسا مثلا كي تغيثهم او ترسل طائرات خاصه لتجلبهم وتتبنى هؤلاء - العباقره اصحاب المعدلات الخارقة - مع علمي الشبه مؤكد ان معظمهم مستواه اللغوي الفرنسي متوسط او عادي جدا ، فلم هذا التنطع خاطبونا بلغاتنا الرسمية كي نتعاطف معكم فلربما اعناكم فضغط المجتمع المدني مهم للمسانده لكن على أساس إشراكه في مشاكلكم فخاطبوه بلغته .بالمناسبه اذبان حمله اصحاب البدلات الصفراء الفرنسيه كانت الشعارات ترفع بالانجليزيه مما يعني ان لغتكم اصبحت جد متجاوزه .
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12 - Moha le Marocain الثلاثاء 21 ماي 2019 - 10:39
Désolé! "18 en bac" renseigne bien sur le niveau de cette génération d'étudiants qui mérite en toute évidence, plusieurs années rouges./.
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