24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3705:1912:2916:0919:3020:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اشتاتو يرصد ضرورة الإصلاح بالمغرب بعد حِراكي السودان والجزائر (5.00)

  2. عصير المزاح -14-: تصحيح أوراق تلاميذ مدرسة "المطيع بن الخواف" (5.00)

  3. مّي رحمة .. سبعينية تتجرع عذاب الحياة داخل "كهف بدائي" بوزان (5.00)

  4. تحدي لباس مغربيات للحايك والنقاب يثير جدل إعجابٍ واستغراب (5.00)

  5. الجيش الجزائري يرفض مطالب الرحيل الجماعي لرموز نظام بوتفليقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أساتذة التعاقد يشْكون "مناورات أمزازي" ويحذرون من "اللعب بالنار"

أساتذة التعاقد يشْكون "مناورات أمزازي" ويحذرون من "اللعب بالنار"

أساتذة التعاقد يشْكون "مناورات أمزازي" ويحذرون من "اللعب بالنار"
هسبريس - نور الدين إكجان
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 01:00

أياما قبل مباشرة حوار جديد بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين، لا يبدو أن الجلسة المقبلة ستكون أفضل من سابقتها، في سياق يشهد تذمر الأساتذة من عدم وفاء الوزير سعيد أمزازي بمخرجات حوار 10 ماي، ومضيه نحو عدم إصدار مذكرة آنية اتفق حولها أثناء اللقاء، تقضي بتدارك قرارات الزجر والتأديب التي سبق أن اتخذت في حق العديد من الأساتذة.

ويعتبر الأساتذة المتعاقدون أن إصدار مذكرة وافق عليها الوزير مسألة بسيطة، وستساعد من أجل إعادة بناء الثقة التي لطالما ينادي بها وزير التربية؛ لكن أمام إجراء غيابها فالحوار يبقى دون فعالية، خصوصا أن الحكومة ظلت مصرة على مواصلة التحاور مع الأساتذة، الذين أبدوا نية حسنة بتعليقهم للإضراب الذي تواصل لمدة تقارب الشهرين من الزمن.

وتنص المذكرة المتفق عليها على تحصين وضعية الأساتذة، من خلال إلغاء جميع العقوبات الزجرية والتأديبية الصادرة في حق الأساتذة، وتوقيف إجراء امتحانات التأهيل المهني إلى غاية حل الملف، فضلا عن صرف كافة المستحقات المادية، وعودة بنية الأقسام إلى ما قبل فترة 4 مارس، حيث لا تزال العديد من الأقسام تحت وقع دمج المستويات، كما لا تزال الوزارة محتفظة بالمجازين المعوضين.

وفي هذا الصدد، قال ربيع الكرعي، منسق جهة الدار البيضاء سطات، إن "الأساتذة يطالبون بالمذكرة التي لم تصدر إلى حدود اللحظة، لتفادي المناورات"، مشيرا إلى أن "ما يجري لا يخدم المنظومة التعليمية وأمن الوطن، فبعض الجهات تريد الاحتقان في الشارع واللعب بالنار"، وزاد: "مناورات الوزير أمزازي غريبة، إذا اتفقنا على شي حاجة فخلينا رجال".

وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما دفع الأساتذة إلى الاحتجاج خلال هذه السنة هو نفسه دافع الخروج السنة المقبلة"، مشددا على أن "الصيف فرصة مناسبة للتصعيد، لا مذكرة ولا دراسة ولا غيرها"، وزاد: "المنظومة التعليمة تغلي، والوزير عليه الانكباب على الإصلاح عوض اللعب مع الأساتذة، خصوصا أنه وعد بأن المذكرة ستصدر يوم أو غد الحوار الماضي".

إلى ذلك، قال عبد الناصر اليزيدي، منسق جهة الرباط سلا القنيطرة، إن "الحوار الأخير مع الوزارة أفرز شروطا عديدة؛ لكنها لم تنفذ إلى حدود اللحظة"، لافتا إلى أن "توطيد جسور الثقة رهين بإصدار المذكرة"، وزاد: "الوزير وعد كذلك بالتوجه إلى وزارة الوظيفة العمومية والمالية للإتيان بعرض متكامل يجيب عن تطلعات الأساتذة".

وأوضح اليزيدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عدم تمكن الوزير من إصدار المذكرة أمر مستحيل. كما أن الاحتفاظ بالمجازين داخل المدارس يعني أمرا واحدا عودتهم إلى الأقسام في حالة الإضراب"، وزاد: "الحوار المقبل يجب أن يجيب عن كل هذه الأسئلة المطروحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الدكالي الثلاثاء 21 ماي 2019 - 01:14
لا أفهم كيف لأنسان ان لايعمل لمدة شهرين. ويريد اخد اجر أيام لم يعملها. هل هذا عدل. لا ديني ولا دنيوي. الاجر دائما مقابل عمل. ومع دلك يصرون ان تصرف لهم الوزارة الاجور كاملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - الوطنية الثلاثاء 21 ماي 2019 - 01:26
الذي يلعب بالنار هم المتعاقدون الذين يلعبون بأبناء الشعب لإرضاء متطلباتهم لان بين يدي الوزارة الوصية توقيعات مصادق عليها تم توقيعها بمحض الارادة ولم تفرض كما تدعون وهنا تلعبون بالنار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - ام سلمى الثلاثاء 21 ماي 2019 - 01:30
مناورات الوزير أمزازي غريبة، إذا اتفقنا على شي حاجة فخلينا رجال".شكون كيهضر على الاتفاقيات والثقة والله ماعندكم الوجه لي يحشم.مخطىء من ظن يوماً أن للثعلب دينا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - هديل الثلاثاء 21 ماي 2019 - 01:35
كلمة رجال خاص تكون عندكم نتوما لولين لسنيتو على عقد وضيعتو تلاميذ انا مرا و كلمتي مرجلة عليكم نتمنى من حكومة كشعب طردهم و مزيد من حزم مع الاساتذة و اصدار مرسوم بجعل عمل مقابل الساعة مثل دول متقدمة لتحصين اموال الشعب مثلما فعلو مع معوضين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - ام تلميذة الثلاثاء 21 ماي 2019 - 01:37
قطاع التعليم قطاع جد حساس ؛يجب التحلي بروح المسؤولية والمواطنة عند معالجة مشاكله؛ ونبذ منطق "الغالب والمغلوب" سواء من طرف الوزارة او الأساتذة وذلك خدمة للصالح العام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - سكيزو الثلاثاء 21 ماي 2019 - 01:41
اخي الدكالي لا افهم ماذا تريد فهمه ولم افهم كيف اصبح كل انسان يلقي فتاوي .هدا مشكل لا يهمك بل يهم الاساتدة و الوزارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - هم.........هم الثلاثاء 21 ماي 2019 - 01:47
بالامس ، كنتم تتسابقون لجمع الوثائق من اجل خوض (مباراة التعاقد) ، ثم بعده تقديم طلبات الالتحاق بالمباراة ، فعلا تسارعتم لاجرائها طبقا لمعطيات سابقة و معلنة من طرف مشغلكم ، بعد نجاحكم ووداعكم للبطالة ، انقلبتم على اعقابكم ، فخنتم العهد ، و سميتم الاسماء بغير أسمائها، فتم اقحام مصطلحات غريبة مثل :" فرض علينا " ، بعده تماديتم و انقطعتم عن التدريس كوسيلة ضغط و اتخاذ ابناء الطبقة الكادحة رهائن حتى يتاح لكم الترسيم ، لكن هيهات هيهات ، الشعب ناض لكم صباط و وافق الحكومة في قرار التعاقد لانه السبيل الأمثل لإنقاذ المدرسة العمومية من خذلان اسلافكم المرسمين لسنين عدة ، حيث الغيابات بالجملة، و تقديم الشواهد الطبية و غيرها من مبررات واهية حتى يتآتى لهم التفرغ للساعات الإضافية ليلا ونهارا و مشاريع الوداديات و التجمعات النقابية و الحزبية المدرة للربح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.