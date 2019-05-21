"أوزون" تجمعُ فنانين مغاربة بيتامى "لالة أمينة" في فطور رمضاني

هسبريس من بنسليمان

إفطارٌ رمضاني بنفحاتٍ إنسانية نظّمتهُ مجموعة "أوزون" للبيئة والخدمات، مساء الاثنين، لفائدة نزلاء مركز لالة آمنة بمدينة بنسليمان، البالغ عددهم 32 شاباً، تخلّلهُ تقديم عروض فنية وثقافية، بمشاركة العديد من الوجوه الفنية المعروفة مثل الشرقي السروتي وعبد القادر مطاع ونعيمة إلياس وعزيز داداس.

ويأتي تنظيم هذا الإفطار الإنساني، الذي أدْخل البهجة في قلوب نزلاء المركز الاجتماعي وأنْساهم مرارة الوحدة وَحِدّتها خاصة خلال شهر رمضان، من أجل تعْزيز حضور فكرة التكافل والتضامن بين مختلف شرائح المجتمع المغربي ولدعم مبادرة الإفطار التي اتخذت "أوزون المستثمر الإنسان في المغرب وإفريقيا" شعارا لها.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية "في إطار مجموعة من المبادرات التي وضعتها المجموعة ضمن مخططاتها السنوية، وأيضا سعيا منها إلى توفير وجبة إفطار للصائمين من عمال النظافة العاملين تحت لوائها وعدداً من اليتامى والأطفال".

وفي السياق، أوضح عزيز البدراوي، مدير مجموعة أوزون للبيئة والخدمات، أن "الهدف من تنظيم هذا الحدث البهيج هو إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب هذه الفئة من المجتمع والتي هي في حاجة ماسة إلى التضامن والتآزر"، مشيراً إلى أنّ "الحفل التي تنظمه أوزون تحت شعار "أوزون المستثمر الإنسان في المغرب وإفريقيا" يأتي استمراراً لباقي المبادرات التي دأبت المجموعة على تنظيمها في كل رمضان.

وأضاف المدير العام لهسبريس أنّ "هذا الفطور الجماعي، الذي يحضره فنانون وممثلون، يدخل في إطار الأنشطة الإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها أوزون خلال شهر رمضان"، مبرزاً أنّ "أوزون نظّمت موائد الرحمان وتم توزيع القفة الرمضانية على مجموعة من الأسر في مدن مغربية مختلفة، لإضفاء أجواء إنسانية".

وأبرز البدراوي أنّ "هذه المبادرة، التي لمّت يتامى لالة أمينة، تمثل واحدة من بين عشرات المبادرات التي تقوم بها مجموعة أوزون في عدد من المدن المغربية الهدف منها هو الاهتمام بالفئات الهشة".

محمد بنزرو، مدير لالة أمينة للأيتام، أوردَ، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "شركة أوزون، بمبادرتها، عبّرت عن مواطنتها وروح تضامنها مع الفئات المحرومة والهشة"، مشيراً "هي مناسبة تقوي روح المحبة والتآزر؛ فالدين الإسلامي ينادي بهذه القيم التي نحن في أمسّ حاجة إليها، ونحيّي شركة أزون على مُبادرتها القيّمة".

وقالت الممثلة القديرة سعاد صابر: "هذا أحسن فطور لي خلال هذا الشّهر الفضيل؛ أنا أعتبر نفسي أم هؤلاء الأطفال نزلاء هذه الخيرية" موجهة نداء إلى كل الأطفال قائلة: "صدري رحب أمامكم لأضمكم واحداً واحداً؛ لأنني أيضاً عشت اليتم؛ لكن هذا اليتم جعلني رمزاً وامرأة، ودفعني إلى أن أكون ممثلة في الوسط الفني".

من جانبه، قال الممثل والمسرحي جواد السايح إن حضوره في هذا الحفل الرمضاني نابع من فكرة مفادها أنّ شهر رمضان يمثل مناسبة لإحياء قيم التسامح والتضامن بين الناس"، مشيراً إلى أن "حضور الفنانين يساعد على إضفاء جو من المحبة بين هؤلاء الأيتام".