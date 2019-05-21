متطوعون يواجهون خصاص بنك الدم في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

حجّ أزيد من 250 متطوعا ومتطوعة، ليل أمس الاثنين، إلى مسجد عمر بن عبد العزيز بالحي السكني القدس بمدينة خريبكة، من أجل المشاركة في حملة للتبرع بالدم، بهدف المساهمة في تقليص حجم الخصاص الذي يعرفه بنك الدم في الآونة الأخيرة على المستويين الوطني والمحلي.

وعرفت الحملة المنظمة من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينين، والمركز الإقليمي لتحاقن الدم بخريبكة، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي المحلي بخريبكة، استجابة قوية للمتطوعين الراغبين في التصدق بدمائهم، خاصة فئة النساء من مختلف الأعمار.

ونظرا لتوافد عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات مباشرة بعد أداء صلاتي العشاء والتراويح، اضطر المنظمون، بحسب ما عاينت هسبريس، إلى بذل مجهود كبير لاحتواء الوضع وتنظيم عمليات التسجيل والفحص الطبي والتبرع بالدم، مما أسفر عن تعزيز مركز تحاقن الدم التابع للمستشفى الإقليمي خريبكة بـ206 أكياس من الدم، وانتهت العملية في ساعة متأخرة من الليل.

يُشار إلى أن الحملة تأتي في إطار برنامج وضعه المنظمون تحت شعار "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، يهدف إلى تنظيم حملات للتبرع بالدم عبر ثلاث محطات متتالية، نُظّمت أولاها بمسجد الخلفاء الراشدين يوم الاثنين الماضي وأسفرت عن تحصيل 150 كيسا من الدم، والثانية بمسجد عمر بن عبد العزيز، على أن يتم تنظيم المحطة الثالثة والأخيرة بمسجد عائشة أم المؤمنين يوم الاثنين المقبل.