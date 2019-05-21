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الرئيسية | مجتمع | "حراك الريف" يلاقي عائلات المعتقلين بفريق من "مجلس بوعياش"

"حراك الريف" يلاقي عائلات المعتقلين بفريق من "مجلس بوعياش"

"حراك الريف" يلاقي عائلات المعتقلين بفريق من "مجلس بوعياش"
هسبريس - مصطفى شاكري
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:00

لقاء جديد جمع عائلات معتقلي حراك الريف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وخُصص لتدارس مجموعة من النقاط التي تهم وضعية المعتقلين الموزعين على سجون المملكة، وخلص إلى ضرورة "عقد لقاءات قادمة لتعميق ما تم تداوله في اجتماع الاثنين".

الاجتماع المنعقد في مقر مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية بالرباط، أمس الإثنين، جاء بناء على طلب "جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف"، ضم وفدا من الهيئة المدنية برئاسة أحمد الزفزافي، والد "أيقونة حراك الحسيمة"، وفريقا ثانيا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة أمينة بوعياش.

وحسب ما ذكرته جمعية ثافرا للوفاء والتضامن، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الاجتماع "تدارس وضعية معتقلي الحراك الشعبي بالريف وظروف عائلاتهم في جو ساده الوضوح والتفاهم، كما تم الاتفاق على نقط مهمة تخص مطالب المعتقلين وعائلاتهم".

في هذا الصدد، قال أحمد الزفزافي، رئيس الجمعية، في حديث لهسبريس، إن "اللقاء تطرق أساسا إلى معاناة عائلات معتقلي الريف، وتم أخذ بعض النقاط بعين الاعتبار"، موضحا أن "مطلب تجميع المعتقلين لم يتحقق بعد على أرض الواقع".

وتابع الزفزافي: "لا يوجد أي شيء إلى حدود الساعة.. فينْ غادي يتْجمعوا؟"، مؤكدا أن "السجون مكتظة حاليا، والعائلات عقدت الآمال على سجن الناظور القريب من مدينة الحسيمة، لكنه ممتلئ ولم يعد في طاقته الاستيعابية أي متسع لأبنائنا المعتقلين".

جدير بالذكر أن عائلات معتقلي حراك الرّيف مازالت تترقّبُ تحركاً رسمياً لتجْميعِ كافة "نشطاء الحسيمة" في أقربِ سجنٍ إلى ذويهم، وهو سجن الناظور 2 (سجن سلوان)، وتحسين وضعيتهم، خاصة بعد الوعود التي قطعتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بتجْميعهم في جناح مشترك داخل السجون التي رُحّلوا إليها.

وكشفت العائلات، في وقت سابق، عن تشكيلها للجنة تقنية تُعهد إليها مهمة التنسيق بين عائلات المعتقلين الموزعين على مختلف السجون، داعية إلى "تعميق التواصل بين المعتقلين عبر عائلاتهم للحفاظ على انسجام مواقفهم ووحدة كلمتهم"، مشددة على إلزامية "إيجاد مخرج حقيقي لأزمة الريف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عبدالله الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:23
ببركة هذا الشهر المبارك عندك اللهم اهدينا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت واصرف عنا بجودك وكرمك شر ما قضيت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين
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22
2 - Hassan الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:26
الريف رمز المقاومة رمز الصمود رمز النضال .الزفزافي فكرة والفكرة لا تموت
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-14
3 - بني بوعياش الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:40
ليس حراك الريف وإنما بعض سكان الحسيمة اولا ثانيا كنا ننتظر المؤبد لما ارتكبوه في حق الوطن والمواطنين والتعاون مع أعداء المغرب في الداخل مثل النهجيين والعدليين وفي الخارج ، لا خير في من يؤذي الوطن
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2
4 - الملاحظ الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:47
و ماذا سيفعل مجلس حقوق الانسان؟؟؟ ٱنا لدي مؤاخذة واحدة على العديد من الشخصيات ذات ٱصول ريفية و لا تخدم منطقتها كما يفعل الآخرون،إما ٱن تستقيلوا ٱو وساهموا في خدمة منطقتكم!!!! ٱمينة بوعياش واحدة من ٱصول ريفية،ولدت في تطوان ،ٱبوها كان محاميا ،كانت تسكن بشارع الجامعة العربية،ٱصل ٱبيها من آيت بوعياش كما نقول في الريف و ليس بني بوعياش،وهذا موضوع آخر يعزز اتهامات ٱهل الريف للدولة المغربية. المهم عليك بفرض رؤيتك على من بيدهم القرار و الا استقيلي و عودي الى السويد حيث كنت قبل التعيين.لو كنت مكانك لرفضت ٱي منصب كيفما كان،ٱفضل ٱن ٱعيش ببلاد الحضارة و الانسانية على ٱن ٱكون ٱي شيء في المغرب. دافعي عن الريف استميتي ٱو ضعي استقالتك امامهم.التحدي نعم التحدي في سبيل الحق.
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-9
5 - العباسي الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:52
جمعية ثافرا لا وجود لها قانونا..والسؤال...لماذا اليوم تدقون ابواب الدكاكين السياسية....اين شعاراتكم...هل ذهبت سدى....النضال صعب...
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-2
6 - مغربي حر الثلاثاء 21 ماي 2019 - 14:55
واش حنا مازال مبغينا ننساو هذا الحراك ديال الريف ؟
واش هو غير للي عندنا.؟؟؟؟واش كاين عند هذا الجمعيات شي شغل آخر ولا غير الركوب على الأحداث وخا فات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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-5
7 - الضغط الاوروبي هو الحل الثلاثاء 21 ماي 2019 - 15:00
وهل استنفذ والد الزفزافي جميع محاولاته في البرلمان الهولندي وبرلمان الاتحاد الاوروبي والجمهوريين المغاربة والانفصاليين ام اصابه الياس من قدرتهم على التحكم في الدولة المغربية وتغيير مسارها في ما تشتهيه رياح سفن الزفزافي الاب ومن معه . مجرد سؤال لاني اول مرة اسمع انه يتوجه الى مؤسسة مخزنية . اذا لم تنفعك تدخلاتك في اوروبا فكيف بمؤسسات تابعة للمخزن .
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