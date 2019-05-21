24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:37
|05:19
|12:29
|16:09
|19:30
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شهر رمضان يعزز التضامن بجزيرة "كران كناريا"
- "حراك الريف" يلاقي عائلات المعتقلين بفريق من "مجلس بوعياش"
- هاتفك من نوع هواوي؟ عظم الله أجرك
- غياب قسم الإنعاش يودي بحياة أمّ وجنينها في طاطا
- بوفوس واتحاديو الصحراء
محكمة النقض تباشر ملفات تأديب محامين استولوا على ودائع الزبناء (5.00)
غياب "مواعيد الفيزا" بالقنصليات يدفع برلمانيين إلى مساءلة الحكومة (5.00)
التقشف يدفع الشركات إلى تقليص الإحسان و"مساعدات رمضان" (5.00)
عصير المزاح -15- أسعار السمك نار يا حبيبي .. والسردين "رجل" (5.00)
- ضائقة مالية تُطوق "دوزيم" .. والبرلمان يستعد لتقصي "حقائق القناة" - (94)
- تحدي لباس مغربيات للحايك والنقاب يثير جدل إعجابٍ واستغراب - (85)
- "حلاوة السلطة" تدفع بنكيران إلى تبرير التخلي عن المرجعية الإسلامية - (85)
- حرف "تيفيناغ" في الأوراق المالية يُصادم سلفيين ونشطاء أمازيغيين - (82)
- ملابسات تصوير أفراد الشرطة تضع التشريعات القانونية تحت المجهر - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحرس الملكي يوزع وجبات إفطار على المحتاجين
طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، بمناسبة شهر رمضان الكريم لسنة 1440 هجرية، تقوم وحدة الحرس الملكي، بتحضير وتوزيع حوالي 5000 وجبة إفطار يوميا لفائدة الأشخاص المعوزين بعدة مدن مغربية من خلال 13 نقطة توزيع.
وأوضح بلاغ للحرس الملكي، أن نقط التوزيع تشمل ستة مراكز بمدينة الرباط، وهي دار السلام وحي السويسي وتوراكة ومستشفى سيدي محمد بن عبد الله للأنكولوجيا ومستشفى الأطفال ابن سينا ومستعجلات مستشفى ابن سينا، وثلاثة مراكز بمدينة سلا وهي معمورة وقرية أولاد موسى وحي السلام.
وأضاف البلاغ أن هذه العملية ستشمل أيضا أربعة مراكز بمدن طنجة وتطوان ومراكش والنخيلات (قرب الرماني).
وتتم عملية التوزيع، حسب المصدر ذاته، بحضور ممثلين للسلطة المحلية وكذا أطر الحرس الملكي.