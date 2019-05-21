الحرس الملكي يوزع وجبات إفطار على المحتاجين

هسبريس من الرباط

طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، بمناسبة شهر رمضان الكريم لسنة 1440 هجرية، تقوم وحدة الحرس الملكي، بتحضير وتوزيع حوالي 5000 وجبة إفطار يوميا لفائدة الأشخاص المعوزين بعدة مدن مغربية من خلال 13 نقطة توزيع.

وأوضح بلاغ للحرس الملكي، أن نقط التوزيع تشمل ستة مراكز بمدينة الرباط، وهي دار السلام وحي السويسي وتوراكة ومستشفى سيدي محمد بن عبد الله للأنكولوجيا ومستشفى الأطفال ابن سينا ومستعجلات مستشفى ابن سينا، وثلاثة مراكز بمدينة سلا وهي معمورة وقرية أولاد موسى وحي السلام.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية ستشمل أيضا أربعة مراكز بمدن طنجة وتطوان ومراكش والنخيلات (قرب الرماني).

وتتم عملية التوزيع، حسب المصدر ذاته، بحضور ممثلين للسلطة المحلية وكذا أطر الحرس الملكي.