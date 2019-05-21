24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:37
|05:19
|12:29
|16:09
|19:30
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شهر رمضان يعزز التضامن بجزيرة "كران كناريا"
- "حراك الريف" يلاقي عائلات المعتقلين بفريق من "مجلس بوعياش"
- هاتفك من نوع هواوي؟ عظم الله أجرك
- غياب قسم الإنعاش يودي بحياة أمّ وجنينها في طاطا
- بوفوس واتحاديو الصحراء
مجلس النواب يُلغي إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية (5.00)
محكمة النقض تباشر ملفات تأديب محامين استولوا على ودائع الزبناء (5.00)
غياب "مواعيد الفيزا" بالقنصليات يدفع برلمانيين إلى مساءلة الحكومة (5.00)
التقشف يدفع الشركات إلى تقليص الإحسان و"مساعدات رمضان" (5.00)
- حرف "تيفيناغ" في الأوراق المالية يُصادم سلفيين ونشطاء أمازيغيين - (93)
- "حلاوة السلطة" تدفع بنكيران إلى تبرير التخلي عن المرجعية الإسلامية - (86)
- ملابسات تصوير أفراد الشرطة تضع التشريعات القانونية تحت المجهر - (71)
- طلبة كليات الطب يتحدّون الحكومة ويتمسكون بمقاطعة الامتحانات - (64)
- العثماني يعترف بعجز الحكومة أمام تراكم أعطاب المنظومة التعليمية - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مبصاريون مغاربة يرفضون مشروع قانون "مهن الترويض الطبي"
نظمت كل من النقابة المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين، والاتحاد المغربي للمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين، والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام وزارة الصحة، للمطالبة بسحب ومراجعة مشروع القانون 45.13 الخاص بتقنيي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الموجود حاليا بمجلس المستشارين.
وفي هذا الإطار يقول نعمان الشرقاوي، عضو النقابة المهنية الوطنية المبصاريين المغاربة، في تصريح لهسبريس: "كنا نتمنى أن يقدم المشروع الحماية للمهنيين من بعض الخروقات التي نعيشها، مثل تلك القادمة من القطاع غير المهيكل، في حين أنه جاء ليحرمنا من حقوق نتمتع بها منذ 1954".
ويقول الشرقاوي إن مشروع القانون ينص في مادته الثالثة على كون صلاحيات كل مهنة رهينة بالدبلوم والتكوين الذي يتم تلقيه، وهو ما يعني بحسبه "حرمان النظراتي المبصاري من حق قياس البصر، في حين أن الدولة في إطار التعليم والتكوين العالي تقدم مراجع وتمنح دبلومات لنظراتيين أخصائيين في قياس البصر"، معلقا: "كيف يعقل أن يتم تكوين هؤلاء الأشخاص منذ 1994 في حين يتم حرمانهم اليوم من حقهم وواجبهم تجاه المواطنين؟".
من جانبها تقول المبصارية حسناء ياينة إنه لا يتم تشجيع المبصاريين من خلال مشروع القانون، وتردف: "نسعى إلى تطوير المهنة ونأمل أن يمنحها القانون كافة الحقوق الضرورية، وأيضا تسهيل ظروف العمل".
وتنتقد التنظيمات الثلاثة ما تعتبره "تغييب ممثلي المهنيين ونهج سياسة الآذان الصماء" في تعديل مشروع القانون المذكور، ناهيك عما تسميه "اعتماد مقاربة اللامبالاة وإهمال مطالب وآراء مهنيي الترويض الطبي ضدا على دستور البلاد الذي ينص صراحة على مشاركة جمعيات المهنيين في قضايا الشأن العام".
وتوجه التنظيمات الثلاثة الدعوة إلى الجهات المعنية، وخاصة مديرية التشريع بوزارة الصحة، إلى الانفتاح على المهنيين وسلوك المساطر التي ينص عليها دستور البلاد وقوانينها، إضافة إلى دعوة الفرق البرلمانية إلى الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف المروضين الطبيين، "والتي تضمن حماية صحة المواطن المغربي"، حسب بلاغ لها.
ويشير البلاغ أيضا إلى ما يصفه بـ"الفوضى والعشوائية التي يعيشها قطاع الترويض الطبي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
هذا أسميه جشع اطباء العيون والدولة تريد اغناءهم على حساب البسطاء والفقراء. لماذا دفع 300 درهم فقط لقياس البصر زد على ذلك تكاليف الزجاج والنظارات. في حين يمكن قياسه مجانا عند المبصاريين.
هذا راه سميت النهب والطمع والاستبداد. يا إخوان اتركوا الحرية للمواطن لي عندو فلوس الطبيب امشي عندو ولي ابغا المبصاري امشي عندو. علاش تأزيم الوضع على الفقراء من أجل ملء بطون الأطباء. وا ش هاد الناس مبغوناش نشوفو!!!!! لاحول ولا قوة إلا بالله