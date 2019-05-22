عصير المزاح -16-: مرض "بواسير المخ" .. و"سبيطار البقاء لله"

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

الله يعطيك الصحة حتى لا تضطر إلى الذهاب إلى المستشفى العمومي. وأرجو أن تذكّرني في نهاية المقال لأعطيك عنوان طبيب مختص في جراحة المسالك العقلية وبواسير المخ..

اِذهب إليه ليعالجك، فربما تستعيد قدرتك على فهم ما يجري في بلد العجائب. اِحجز موعدك من الآن، فأنت لا تزال شابا في ميعة الشباب، والمؤكد أن دورك في الفحص سيأتي عندما يشتري لك حفيد بارّ عكازا من خشب العرعار.. يليق بوقار شَيْبتك. سامحوني، لن أذيع لكم أغنية "طبيب جرّاح" لأن الراديو خاسر، ولن تشاهدوا "سامحيني" لأن التلفزة خاسرة..

وقرأت في الصفحة الفنية أن الخاسر يستعد لإطلاق أغنية خاسرة للتعبير عن الوضع. لا تهتم للرائحة النتنة، فبعض المرضى وذويهم لا يصبون الماء على فضلاتهم بعد قضاء الحاجة.. كن حذرا وانتبه جيدا إلى أعضائك.. مستشفانا يغصّ بالقطط من فصيلة النمور.. قد يختطف قط يدك أو أنفك.. لسنا مسؤولين عن أية أطراف جسدية تضيع داخل المستشفى، لذلك نطلب دائما من المرضى إيداع جميع أطرافهم لدى عاملة الاستقبال مقابل وصل قبل ولوج المستشفى.

ليس من اللائق أبدا أن تمرض وتأتي إلينا. ولكن طالما أنك مرضْتَ، فما عليك إلا أن تُحضر معك كل مستلزمات علاجك. أحضر معك السرير والأدوية والخيط والضمادات والطبيب وممرضة متدربة وثلاث قطط سمينة وبضعة صراصير..

ولا تنس الأوراق النقدية البنفسجية والخضراء شريطة أن تكون مكمّشة جيدا. أه.. نسيت.. أحْضر معك سجادتك للصلاة.. فالمعمول به هنا هو أن يصلي المريض ركعتين للتضرع إلى الله أن يُعجّل له بحضور ملائكة الرحمة للحد من آلامه أو أن يقبض روحه للحد من آلامه. اِسأل المجرب ولا تسأل عن الطبيب، فهو غير موجود، وبإمكاني أن أصطحبك إلى المصحة الخاصة التي يفتح فيها.. الأظرفة، شريطة أن تُكرمني وتكرم حارس البوابة وتكرم الممرض الذي يدخن ويسعل هناك. نم يا مريضي.. تصبح على مستشفى مجهز بأحدث المعدات وأطباء يرأفون لحالك وحكومة تشد أزرك.. نم يا مريضي نم، فغدا عندك موعد مع الطبيب لإجراء عملية جراحية في المسالك العقلية.. شافاك الله من بواسير المخ.

العيطة عليك

طلبة كليات الطب يتحدّون وزارة التربية ويتمسكون بمقاطعة الامتحانات. مهزلة الزنزانة 9.. إلى أين؟ الأساتذة المتعاقدون مستاؤون من عدم التزام الوزارة بمخرجات الحوار. سائق حافلة للنقل المدرسي يُعنف تلميذة في رمضان بسبب الإفطار، ادّعى أنها ملحدة!.. ورغم كل هذه المُحزِنات.. الوزير أمزازي سعيد.

نصائح مول الكوتشي

تعامل مع الناس بحب ومودة.. اِمنحهم التفاؤل والثقة.. قّدم لهم يد المساعدة.. اليد الأخرى.. السليمة التي لم تتعرض للعض بعد.

اِحرصي على المرح في حياتك.. اِلعبي كطفلة.. هذا ما يجعل حياتك أكثر سعادة، ويجعل الآخرين من حولك أكثر تعاسة.

www.facebook.com/fettah.bendaou