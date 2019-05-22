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كُتّاب وآراء
عيد الفطر يُغير موعد الامتحان الجهوي الموحد
أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بأنه نظرا لاحتمال حلول أول أيام عيد الفطر يوم الخميس 6 يونيو 2019، فقد تقرر تغيير موعد إجراء اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا والامتحان الجهوي للأحرار دورة 2019.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ مساء الثلاثاء، أن اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا وكذا الامتحان الجهوي للأحرار دورة 2019 المقرر يومي 7 و8 يونيو 2019، "فقد تقرر برمجة إجراء اختبارات هاذين الامتحانين الجهويين يومي السبت 8 يونيو والاثنين 10 يونيو 2019، وذلك ضمانا لاجتياز كل المترشحين والمترشحين لهاذا الاستحقاق الهام في ظروف جيدة".
ودعت الوزارة، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، كافة المترشحات والمترشحين إلى الأخذ بعين الاعتبار التغيير الذي سيطرأ على توقيت المملكة المعتمد حاليا، حيث ستتم في الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 9 يونيو 2019 إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، أي التوقيت الرسمي (غرينتش+1) المعتمد بالمملكة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
اتمنى النجاح للجميع وبالتوفيق ان شاء الله .
عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠