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الرئيسية | مجتمع | عيد الفطر يُغير موعد الامتحان الجهوي الموحد

عيد الفطر يُغير موعد الامتحان الجهوي الموحد

عيد الفطر يُغير موعد الامتحان الجهوي الموحد
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 23:52

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بأنه نظرا لاحتمال حلول أول أيام عيد الفطر يوم الخميس 6 يونيو 2019، فقد تقرر تغيير موعد إجراء اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا والامتحان الجهوي للأحرار دورة 2019.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ مساء الثلاثاء، أن اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا وكذا الامتحان الجهوي للأحرار دورة 2019 المقرر يومي 7 و8 يونيو 2019، "فقد تقرر برمجة إجراء اختبارات هاذين الامتحانين الجهويين يومي السبت 8 يونيو والاثنين 10 يونيو 2019، وذلك ضمانا لاجتياز كل المترشحين والمترشحين لهاذا الاستحقاق الهام في ظروف جيدة".

ودعت الوزارة، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، كافة المترشحات والمترشحين إلى الأخذ بعين الاعتبار التغيير الذي سيطرأ على توقيت المملكة المعتمد حاليا، حيث ستتم في الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 9 يونيو 2019 إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، أي التوقيت الرسمي (غرينتش+1) المعتمد بالمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عبدالصادق الحداوي الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:01
خبر جيد لم نكن ننتضره لكن الحمد لله وبفضل الله سيكون هناك ازاحة يوم الاجتياز الامتحان الجهوي للسنة الاولى باكلوريا.
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2 - رباطي الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:01
و الله تا حرام عليكم انا عندي الجهوي هات العام كون هي بقا كيما هو و هنيتونا
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3 - طارق الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:02
رغم أن تعليقي بعيد عن الموضوع لكن لاحظت أن المقال يتكلم كذلك عن العودة إلى التوقيت الصيفي من جديد
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4 - سعيد من الريف الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:03
حكومة عشوائية غي الله يحفظ، تأجيل الامتحانات لتزامنها مع تاريخ عيد الفطر السعيد وتحويلها إلى تاريخ الرجوع إلى الساعة غير القانونية للمملكة، ألا يمكن إرجاء GMT+1 إلى ما بعد الامتحانات
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5 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:10
... وماذا عن الامتحان الاشهادي للباكالوريا ؟ . افيدونا جزاكم الله خيرا نحن الاباء المحرومون من معانقة فلذات اكبادنا و الذين لا يتوفون عن القن السري لمسار .
اتمنى النجاح للجميع وبالتوفيق ان شاء الله .





















عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
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6 - Red Pen الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:15
الناس كي ديروا برامج و استراتجيات على مدى 20 سنة وحنى مازال واحلين مع برمجة امتحانات الباك. وزد على دلك ما ستخلقه الساعة المنحوسة على التلاميد من ارتباك. وبرك علينا من الارتجال و برك من الاستهتار بعقول المواطنين.
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7 - حبيبة الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:20
بادرة حسنة ولكن يوم الاحد كفيل بان تنتشر تسريبات امتحانات يوم الاتنين.. حبدا لو كان الامتحان اثنين و تلاتاء
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8 - واحد من الرعية الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:31
ما هذه الارتجالية يا أصحاب القرار في أسوء وزارة عرفتها أسوء حكومة في تاريخ المغرب ؟ امتحان الباكالوريا محطة مهمة في حياة المتمدرسين و لا يجب أن تخضع للعشوائية في اعتماد تواريخها و ما يزيد الطين بلة الارتباك الذي قد يحدثه تغيير التوقيت بين اليوم الأول للامتحان ( السبت ) و اليوم الثاني ( الإثنين ) . لماذا لا تتم برمجة الامتحان في أول الأسبوع ( الإثنين و الثلاثاء ) أم هي فقط سياسة خالف تعرف و "السنطيحة" البيروقراطية ؟ هل بمثل هؤلاء المسؤولين سيرتقي تعليمنا ؟ هل سيصلح تعليمنا بمثل هذه الارتجالية و العشوائية ؟ هذا فقط نموذج "بسيط" للطريقة التي تسير بها هذه الوزارة فما بالكم بما ينتظره منها المواطنون من إصلاح للمناهج و اختيار للبيداغوجيات ؟
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