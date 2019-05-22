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الرئيسية | مجتمع | "المبادرة من أجل الريف" تلتقي بنيوب وبوعياش لطي "ملف الحراك"

"المبادرة من أجل الريف" تلتقي بنيوب وبوعياش لطي "ملف الحراك"

"المبادرة من أجل الريف" تلتقي بنيوب وبوعياش لطي "ملف الحراك"
هسبريس - وائل بورشاشن
الأربعاء 22 ماي 2019 - 16:00

بعد لقائها السابق مع الأحزاب الممثّلة في البرلمان المغربي، التقت "المبادرة المدنية من أجل الريف" مع أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومع أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

محمد نشناش، الناطق باسم المبادرة المدنية من أجل الريف، قال إن اللقاء الذي جمع أعضاءها بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، "شرحت فيه المبادرة وبلّغت ما قامت به منذ البداية وأسباب قيامها به، وعبّرت عن تخوّفها من وضعية المحيط المتوسطي بصفة عامة، والجيران بصفة خاصة".

وكشف أن المندوب الوزاري لحقوق الإنسان وعد بأن يعد تقريرا خاصا حول الوضع في الحسيمة، سيوجَّه إلى الجهات العليا ليكون في الملف نوع من الانفتاح والانفراج.

وتحدّث نشناش عن "اغتنام عدد من الناس فرصة اعتقال المشاركين في حراك الريف والحكم القاسي جدا عليهم من أجل القيام بعمليات ضد مصالح المغرب وضد سمعته خارج المغرب وداخله"، وهو ما يدفع المبادرة إلى العمل حتى يُطوى هذا الملف بصفة نهائية "لأن مصير المغرب واستقراره يهمنا كمغاربة".

وقال الناطق باسمها إن "المبادرة المدنية من أجل الريف تبحث عن مخرج ليتمّ الانفراج والإفراج"، مضيفا: "عندنا أمل كبير في أن هذا الملف يجب أن يطوى بصفة نهائية، وأن لا يبقى مستعملا من طرف خصوم المغرب ضد مصلحة البلد".

وبيّن الناطق باسم المبادرة أن اللقاء الذي جمع أعضاءها مع أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تمّ لأن "لهذا المجلس دورا أساسيا وله حقّ المبادرة"، مضيفا أن بوعياش بدأت في القيام بعملها والتقت بأسر المعتقَلين وتحاول أن تحلّ بعض مطالب السجناء، "حتى لا يبقى الإضراب عن الطعام أمرا متكرّرا لمسّه بالحقّ في الحياة والحقّ في الصحة ولخلقه بلبلة داخل البلاد وخارجها، وكأنّنا في حالة مقلقة".

بدوره، ذكر صلاح الوديع، عضو المبادرة المدنية من أجل الريف ممثّل حركة ضمير، أن موضوع اللقاءين مع المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ومع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "كان هو ملف الحسيمة، والحركة الاحتجاجية وطبيعتها وسياقها، والمحاكمة ونتائجها، وآفاق هذا الملف".

وبيّن الوديع أن المبادرة وضعت الأمور في سياقها وتكلمت عن المخرجات الممكنة التي يمكنها أن تساهم في تجاوز هذه المرحلة بشكل إيجابي، وزاد قائلا إن "الأمور تتمخّض وعندنا أمل كبير لتكون المخرجاتُ إيجابية كما ينتظرها الرأي العام".

وذكر عضو المبادرة المدنية من أجل الريف أنها ستعرض في وقت لاحق حصيلة المرحلة بعدما تعمّدت خلال المحاكمة أن تترك المسار القضائي حتى ينتهي من أجل أن تدخل على الخط، مذكّرا بالتقرير الأولي الذي سبق أن قدمته في يونيو من عام 2017، مؤكدا في هذا السياق أن "استكمال عمل المبادرة هو جدول الأعمال المقبل، حتى نخرج بشكل إيجابي من هذه المرحلة بأكملها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - abouama الأربعاء 22 ماي 2019 - 16:12
نتمنى أن يكون الإفراج عن المعتقلين مع مناسبة عيد الفطر إنشاء الله. وأن يكون درسا لكل من سولت له نفسه الخروج عن الطريق الصحيح . شكرا هسبريس
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-24
2 - عبدالله الأربعاء 22 ماي 2019 - 16:20
اللهم الطف في ما جرت به المقادر ولا تمكن أعدائنا من بث التفرقة بيننا وبين إخواننا الأمازيغ
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13
3 - عبد الخالق صدور وزان الأربعاء 22 ماي 2019 - 16:21
لنكون واقعيين زنبتغد عن ضغضغة عواطف المعتقلين واسرهم في كل من الريف وجرادة وكل معتقلي الراي والمعتقلين السياسيين اجمعين فالشخص للوحيد الذي يمكنه طي هذا الملف هو الملك فلماذا لا يتوجه اليه ممثلو الامة بملتمس في هذا الشهر المبارك ليصدر امرا ببراءة هؤلاء واطلاق سراحهم ؟؟هكذا يجب ان يتصرف البرلمانيون الحقيقيون
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12
4 - المتتبع الأربعاء 22 ماي 2019 - 16:27
الزفزافي الاب هو الذي عولم الملف بتحركاته خارجيا وخصوصا بدعوة الريفيين المقيمين بهولندا بالتصويت لفايدة احدى رموز اليمين المتطرف وكم من مرة قلناها طلب ملتمس العفو هو السبيل الوحيد والاوحد ورحم الله من عرف قدره وجلس دونه
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-17
5 - gris الأربعاء 22 ماي 2019 - 16:32
يجيب على الدولة العفو على جميع المعتقلين من حرك ريف ومصالحة معى ابناء ريف وتنمية المنتطقة كلنا مغاربة مسامح كريم
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11
6 - مغاربي الأربعاء 22 ماي 2019 - 16:36
متامرون وبوعي تام. انتم تعرفون جيدا ان المخزن متعنت كليا وتاريخيا مع اهل الريف ولا يستحيي من اخطائه وجبروته .فما انتم فاعلون بهذه المبادرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.جوع النخبة المشبوهة رغم احترامنا للقليل منهم.
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0
7 - salhi الأربعاء 22 ماي 2019 - 16:40
ترى متى سيتم إنصاف الجنوب الشرقي المنسي جهة درعة تافيلالت تحتاج الإهتمام هي الأخرى
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2
8 - الحليم الحيران!!! الأربعاء 22 ماي 2019 - 16:46
مجرد إلهاء للشعب والرهان على ربح الوقت كي يتم نسيان المختطفين وتركهم يشيخون في السجون.
لو كان للدولة(عندما نتحدث عن الدولة نتحدث عن شخصين،الحاكم وصديقه)وليس الدولة كما هو متعارف عليها في العالم.قلت لو كان لهما النية في حل هذا الملف لما تم تغيير رئيس مجلس حقوق الإنسان السابق،لأنه كشف عن الخروقات والتعذيب،وتم استبداله بأمينة بوعياش من أجل حاجة في نفس يعقوب يريد أن يقضيها.
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5
9 - المعلق الصغير الأربعاء 22 ماي 2019 - 16:54
اشمن طب الملف راه الملف مطوي مزيان و سااينا معاه
هادو راهوم باغين نوضوه من جديد و يحيد منو الغبرة
صافي سالينا
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-2
10 - سليمان خويا الأربعاء 22 ماي 2019 - 17:11
بكل صراحة اتمنى ان تتكلل هذه المبادرة بالنجاح،وان يتم اطلاق سراح هؤلاء الابرياء فالشعب المغربي يعرف جيدا انهم ابرياء ولم يرتكبوا اي جريمة اللهما بعض الاخطاء البسيطة.وان رد الدولة وان كان مبالغ فيه كثيرا ما كان الا لتخويف الشباب من عدم اخد المبادرة وتزعم الحركات الاجتماعية.والان على الدولة ان تتدارك اخطاءها وان تقوم بالمصالحة مع كل الجهات المهمشة كالريف وجرادة والجنوب الشرقي .فالطرفية التي تمر بها قضية الصحراء المغربية لا تسمح بالمزيد من الاحتقان الداخلي واعطاء صورة سودوية عن الوطع الاجتماعي والحريات داخل المغرب.فكيف يمكن ان تقنع المجتمع الدولي بان المغرب منفتح على الحريات مع انفصالي الداخل وهو يقمع وطني الداخل.المهم شكرا هسبريس
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11 - المصطفى الأربعاء 22 ماي 2019 - 17:12
لا بد من التذكير بما ارتكبه معتقلوا الريف " اهانة موظفين اثناء ممارسة عملهم _ ادرام النار في الممتلكات الخاصة والعامة _ وصف المغاربة بالعايشة وهو لقب نفتخر به _ ابطال شعيرة صلاة الجمعة بسبب هجوم الزفزافي على الامام _ رفع اعلام انفصالية - وصف الاستعمار الاسباني بانه اهون من الاستعمار العروبي _ المبالغة بالتظاهر دون ترخيص _ التحريض على استعمال العنف ضد القوى العمومية _ ابطال رموز الدولة عمدا من اي نشاط _ استقواء الزفزافي الاب وقبله الابن بقوى خارجية ضد ما يسمونه المخزن _ التعنت في كل مراحل المحاكمة .... بالله عليكم كيف يمكن اصدار العفو في حق هؤلاء الخونة . ان تم ذلك ستفقد الدولة هيبتها وهي التي وقفت بقوة امام اقوى الاعاصير الخارجية
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