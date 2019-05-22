"المبادرة من أجل الريف" تلتقي بنيوب وبوعياش لطي "ملف الحراك"

هسبريس - وائل بورشاشن

بعد لقائها السابق مع الأحزاب الممثّلة في البرلمان المغربي، التقت "المبادرة المدنية من أجل الريف" مع أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومع أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

محمد نشناش، الناطق باسم المبادرة المدنية من أجل الريف، قال إن اللقاء الذي جمع أعضاءها بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، "شرحت فيه المبادرة وبلّغت ما قامت به منذ البداية وأسباب قيامها به، وعبّرت عن تخوّفها من وضعية المحيط المتوسطي بصفة عامة، والجيران بصفة خاصة".

وكشف أن المندوب الوزاري لحقوق الإنسان وعد بأن يعد تقريرا خاصا حول الوضع في الحسيمة، سيوجَّه إلى الجهات العليا ليكون في الملف نوع من الانفتاح والانفراج.

وتحدّث نشناش عن "اغتنام عدد من الناس فرصة اعتقال المشاركين في حراك الريف والحكم القاسي جدا عليهم من أجل القيام بعمليات ضد مصالح المغرب وضد سمعته خارج المغرب وداخله"، وهو ما يدفع المبادرة إلى العمل حتى يُطوى هذا الملف بصفة نهائية "لأن مصير المغرب واستقراره يهمنا كمغاربة".

وقال الناطق باسمها إن "المبادرة المدنية من أجل الريف تبحث عن مخرج ليتمّ الانفراج والإفراج"، مضيفا: "عندنا أمل كبير في أن هذا الملف يجب أن يطوى بصفة نهائية، وأن لا يبقى مستعملا من طرف خصوم المغرب ضد مصلحة البلد".

وبيّن الناطق باسم المبادرة أن اللقاء الذي جمع أعضاءها مع أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تمّ لأن "لهذا المجلس دورا أساسيا وله حقّ المبادرة"، مضيفا أن بوعياش بدأت في القيام بعملها والتقت بأسر المعتقَلين وتحاول أن تحلّ بعض مطالب السجناء، "حتى لا يبقى الإضراب عن الطعام أمرا متكرّرا لمسّه بالحقّ في الحياة والحقّ في الصحة ولخلقه بلبلة داخل البلاد وخارجها، وكأنّنا في حالة مقلقة".

بدوره، ذكر صلاح الوديع، عضو المبادرة المدنية من أجل الريف ممثّل حركة ضمير، أن موضوع اللقاءين مع المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ومع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "كان هو ملف الحسيمة، والحركة الاحتجاجية وطبيعتها وسياقها، والمحاكمة ونتائجها، وآفاق هذا الملف".

وبيّن الوديع أن المبادرة وضعت الأمور في سياقها وتكلمت عن المخرجات الممكنة التي يمكنها أن تساهم في تجاوز هذه المرحلة بشكل إيجابي، وزاد قائلا إن "الأمور تتمخّض وعندنا أمل كبير لتكون المخرجاتُ إيجابية كما ينتظرها الرأي العام".

وذكر عضو المبادرة المدنية من أجل الريف أنها ستعرض في وقت لاحق حصيلة المرحلة بعدما تعمّدت خلال المحاكمة أن تترك المسار القضائي حتى ينتهي من أجل أن تدخل على الخط، مذكّرا بالتقرير الأولي الذي سبق أن قدمته في يونيو من عام 2017، مؤكدا في هذا السياق أن "استكمال عمل المبادرة هو جدول الأعمال المقبل، حتى نخرج بشكل إيجابي من هذه المرحلة بأكملها".