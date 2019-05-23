عصير المزاح -17 -: المحروقات تحرق .. وسيارات فاجرة للبيع

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

من يريد شراء سيارتي الفاخرة؟ ثمن البنزين في المغرب هو الأعلى في منطقة بلدان شمال إفريقيا. أضع سيارتي الفاخرة للبيع..خطأ مطبعي..أقصد سيارتي الفاجرة.. للبيع. هذا وأفاد موقع "غلوبال بتروبرايس" بأن المحروقات في المغرب لا تتأثر بالسوق الدولية، رغم تحرير الأسعار، مضيفا أن المغاربة يشترون البنزين بالمعدل العالمي ويدفعون أكثر من الأمريكيين، مثلا، مقابل شراء لتر من البنزين.

سيارتي الفاجرة تقتصد كثيرا في استهلاك البنزين..أعبئ الخزّان وأغادر محطة الوقود..أضغط على دوّاسة السرعة، فتومض النقطة البرتقالية في "طابلو" السيارة، معلنة تسجيل نقص في البنزين؛ لذلك أرجع إلى المحطة من جديد، لأملأ الخزّان من جديد، وأفرغ جيوبي من جديد.

إنها سيارة عائلية..وأنا رجل أعيل عائلة مكونة من أربعة أفراد وسيارة..وحش حديدي مدمّر..دمّر ميزانيتي وصحتي وعلاقتي بأمي. أمي التي طردتني من دفء حضنها، والسبب أنها خيّرتني بين السخط والرضا إذا لم أوافق على نقلها على متن سيارتي اللعينة إلى حيث تقيم أختي المتزوجة في مدينة بعيدة. ولأنني ولد بارّ بنفسي، اخترت السخط، فثمن الرضا باهظ لا أستطيع تحمّله. ما أغلى رضاك يا أمي..لو تخفّضين الثمن قليلا يا أمي..وأنا أحنّ إلى خبزك وقهوتك وصفعتك..يا أمي.

سيارتي الفاجرة اشتريتها من سلمى، موظفة شابة في وكالة بنكية، كانت تعاملها كأنها بيضة تخشى انكسارها.. بل قل كأنها قلبها النابض بين ضلوعها..فكلما مرت سلمى بسيارتها- سهوا – على مسنّنة أو حفرة، تتنهد متحسرة وكأن مسمارا رشَقَ في باطن قدمها. وقديما قالوا: إذا أردت شراء سيارة فاجرة فراقب أسلوب سلمى في معاملتها. وضعتها تحت المراقبة..أراقب ذهابها وإيابها.. أتنصّت على صوت محركها.. أستنشق دخانها.. أهزّها من الخلف هزّا لأتحقق من متانة نوابضها.

السيارة مزودة بمكيف هوائي يشتغل أوتوماتيكيا وفي انسجام تام مع تغيرات المناخ..يجمّد عظامك في عزّ البرد ويشوي جثتك في عزّ الصهد.. محرك قوي بقوة ثمانين حصانا وبغلة ركّالة. سارعوا إلى شراء سيارتي، فثمنها قليل وأجر شرائها مني كثير.

العيطة عليك

"قبلة ساخنة" خلال جلسة التقاط الصور بـ"مهرجان كان" السينمائي في فرنسا بين ممثلتين مغربيتين جميلتين، هما نسرين الراضي ولبنى أزَابال. هذه القبلة العفوية التي بادرت بها أزَابال تؤكد ألا مستقبل للسينما النظيفة، ولا عزاء لكارهي الحب.

نصائح مول الكوتشي

ينبغي أن تحب بصدق وأن تكره بصدق..كن مستعدا لتعطي من تحب بصدق أغلى ما تملك..وكن مستعدا لتأخذ ممن تكره أغلى ما يملك.

للحفاظ على زوجك، حسّسيه دائما برجولته ولا تحسّسيه دائما برجولتك..واحرصي على ألا تتحولي.. اِبقي على طبيعتك الأنثوية وإياك أن «تتذكري».

www.facebook.com/fettah.bendaou