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كُتّاب وآراء
صلاة ومائدة إفطار تجمعان مغاربة مسلمين ويهودا في كنيس بمراكش
جمعت موائد إفطار رمضانية مغاربة مسلمين ويهودا في كنيس بمدينة مراكش، وتلت الإفطارَ صلاةُ المغرب التي أقامها المسلمون بمكان العبادة نفسه يوم الثلاثاء.
جاكي كدش، رئيس الطائفة اليهودية في مراكش، قال إن هذا الإفطار الجماعي تمّ كما جرت العادة في السنة الماضية والسنوات التي سبقتها، حيث "يُعَدُّ إفطار لنشاركه مع الإخوان والأصدقاء".
وأضاف كدش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بعدما تواصل معه أصدقاءٌ بلغهم خبر تنظيم إفطار في "الجامع" قالوا إنهم قادمون فرحبنا بهم وحاولنا أن نعد الموائد"، ثم استرسل قائلا: "تبارك الله الوُسْعُ في القلب؛ وكان الحضور هائلا ويفوق 25 مائدة، والكل كان مرتاحا.. في الفطور والعشاء".
وذكر رئيس الطائفة اليهودية بمراكش أنه بين فطور المغرب وقبل العشاء قال الحاضرون إنه يجب أن يُصَلُّوا، ومثل السنة الماضية قال لهم إن هذا المكان بيت الله الذي نصلي فيه، وكان الإمام موجودا فقاموا وصلّوا، وزاد موضّحا أنه في وقت سابق من صباح يوم الإفطار أعاد القيِّمون على الكنيس ترتيب قاعة الصلاة بإبعاد الكراسي، ووضع الزرابي في مكانها.
وذكر رئيس الطائفة اليهودية بمراكش أنه بعد الصلاة، عاد الحاضرون وجلسوا، مؤكّدا أن الجميع كان فرحا، و"ربي كبير فقد كان جو يومَي الثلاثاء والاثنين جيدا، ومر كل شيء بخير وعلى خير".
وصرّح كدش بأنه قبل الإفطار الجماعي تم إطلاق ثلاث حمامات للسلامة، ورَبَطَ هذه المبادرة الرمزية بنشاط تمّ قبل أسبوع وغُرِسَت فيه ثلاث شجرات زيتون في جامع اليهود بغليز، وكذلك في كنيسة النصارى، وفي جامع غليز بحضور الإمام، مضيفا أن في هذا إشارة إلى "السلامة".
مقصد هذه "الرسميات"، وفق تعبير رئيس الطائفة اليهودية بمراكش، هو "أن يرى الشباب المغربي هذه الأفعال، ويعرف أن هذه مسألة عادية في المغرب، وأننا هكذا كبرنا، وهكذا نريد أن يكبر أولادنا وأحفادنا وأن يعيشوا بنفس الطريقة، التي ترعرعنا بها، والتي كانت معيشة سلم ومحبة واحترام".
وأشار كدش إلى أن الملك محمدا السادس يسير في هذا الخط، ويشجع كثيرا على السَّير في نهج السلم والمحبة واحترام الناس بعضهم بعضا، سواء كانوا مسلمين أو يهودا أو مسيحيين، وأن يتفاهموا ويضيِّفَ بعضهم بعضا.
وذكر رئيس الطائفة اليهودية بمراكش أنه قد قال، في كلمة ألقاها بالإفطار الجماعي، إنه "إذا تعجب الناس اليوم من جلوسنا في هذا الإفطار ومشاركة الطعام، فإن هكذا ترعرعنا، وكان هذا أمرا عاديا عندما كنا صغارا؛ فكنا بعد الرجوع من المدرسة نتناول وجبة عند أصدقائنا المسلمين المغاربة، وكانوا يأتون إلى منازلنا، وفي أيامِ آبائنا كان يأتي الأحباب إلى المنزل وكنا نشارك الغذاء، وهي طريقة عيش وتعايش كانت تتمّ بشكل عادي".
وعلى الرغم من اعتبار هذا الإفطار الذي يجمع المسلمين واليهود شيئا كبيرا اليوم، حَسَبَ كدش، فإنه يعتبره أمرا عاديا؛ لأن "هذه كانت طريقة عيش المغاربة لقرون مع بعضهم يهودا ومسلمين ومسيحيين"، ويزيد: "رسالة هذا الإفطار الجماعي ليست هي الحديث عن تنظيمه في حد ذاته لأنه تم "بلا جميل"، أي دُونَ مِنَّة، "بل لنتذكّر أن هكذا تربينا، في محبة واحترام وتعايش عشناهُ ونريد أن يراه أبناؤنا ليتذكّروا كيف عاش آباؤهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
Oui pour ce moment d’union agréable
Un Dîner débat discussion sur divers sujets d’actualité c’est appréciable !!
Mais faire une prière commune !!!
C’est purement folklorique !!
Et c’est ce qu’ils veulent rendre la religion une culture folklorique !!
Des messages très étudiés dans un but politique de naturalisation