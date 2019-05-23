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الرئيسية | مجتمع | صلاة ومائدة إفطار تجمعان مغاربة مسلمين ويهودا في كنيس بمراكش

صلاة ومائدة إفطار تجمعان مغاربة مسلمين ويهودا في كنيس بمراكش

صلاة ومائدة إفطار تجمعان مغاربة مسلمين ويهودا في كنيس بمراكش
هسبريس - وائل بورشاشن
الخميس 23 ماي 2019 - 12:00

جمعت موائد إفطار رمضانية مغاربة مسلمين ويهودا في كنيس بمدينة مراكش، وتلت الإفطارَ صلاةُ المغرب التي أقامها المسلمون بمكان العبادة نفسه يوم الثلاثاء.

جاكي كدش، رئيس الطائفة اليهودية في مراكش، قال إن هذا الإفطار الجماعي تمّ كما جرت العادة في السنة الماضية والسنوات التي سبقتها، حيث "يُعَدُّ إفطار لنشاركه مع الإخوان والأصدقاء".

وأضاف كدش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بعدما تواصل معه أصدقاءٌ بلغهم خبر تنظيم إفطار في "الجامع" قالوا إنهم قادمون فرحبنا بهم وحاولنا أن نعد الموائد"، ثم استرسل قائلا: "تبارك الله الوُسْعُ في القلب؛ وكان الحضور هائلا ويفوق 25 مائدة، والكل كان مرتاحا.. في الفطور والعشاء".

وذكر رئيس الطائفة اليهودية بمراكش أنه بين فطور المغرب وقبل العشاء قال الحاضرون إنه يجب أن يُصَلُّوا، ومثل السنة الماضية قال لهم إن هذا المكان بيت الله الذي نصلي فيه، وكان الإمام موجودا فقاموا وصلّوا، وزاد موضّحا أنه في وقت سابق من صباح يوم الإفطار أعاد القيِّمون على الكنيس ترتيب قاعة الصلاة بإبعاد الكراسي، ووضع الزرابي في مكانها.

وذكر رئيس الطائفة اليهودية بمراكش أنه بعد الصلاة، عاد الحاضرون وجلسوا، مؤكّدا أن الجميع كان فرحا، و"ربي كبير فقد كان جو يومَي الثلاثاء والاثنين جيدا، ومر كل شيء بخير وعلى خير".

وصرّح كدش بأنه قبل الإفطار الجماعي تم إطلاق ثلاث حمامات للسلامة، ورَبَطَ هذه المبادرة الرمزية بنشاط تمّ قبل أسبوع وغُرِسَت فيه ثلاث شجرات زيتون في جامع اليهود بغليز، وكذلك في كنيسة النصارى، وفي جامع غليز بحضور الإمام، مضيفا أن في هذا إشارة إلى "السلامة".

مقصد هذه "الرسميات"، وفق تعبير رئيس الطائفة اليهودية بمراكش، هو "أن يرى الشباب المغربي هذه الأفعال، ويعرف أن هذه مسألة عادية في المغرب، وأننا هكذا كبرنا، وهكذا نريد أن يكبر أولادنا وأحفادنا وأن يعيشوا بنفس الطريقة، التي ترعرعنا بها، والتي كانت معيشة سلم ومحبة واحترام".

وأشار كدش إلى أن الملك محمدا السادس يسير في هذا الخط، ويشجع كثيرا على السَّير في نهج السلم والمحبة واحترام الناس بعضهم بعضا، سواء كانوا مسلمين أو يهودا أو مسيحيين، وأن يتفاهموا ويضيِّفَ بعضهم بعضا.

وذكر رئيس الطائفة اليهودية بمراكش أنه قد قال، في كلمة ألقاها بالإفطار الجماعي، إنه "إذا تعجب الناس اليوم من جلوسنا في هذا الإفطار ومشاركة الطعام، فإن هكذا ترعرعنا، وكان هذا أمرا عاديا عندما كنا صغارا؛ فكنا بعد الرجوع من المدرسة نتناول وجبة عند أصدقائنا المسلمين المغاربة، وكانوا يأتون إلى منازلنا، وفي أيامِ آبائنا كان يأتي الأحباب إلى المنزل وكنا نشارك الغذاء، وهي طريقة عيش وتعايش كانت تتمّ بشكل عادي".

وعلى الرغم من اعتبار هذا الإفطار الذي يجمع المسلمين واليهود شيئا كبيرا اليوم، حَسَبَ كدش، فإنه يعتبره أمرا عاديا؛ لأن "هذه كانت طريقة عيش المغاربة لقرون مع بعضهم يهودا ومسلمين ومسيحيين"، ويزيد: "رسالة هذا الإفطار الجماعي ليست هي الحديث عن تنظيمه في حد ذاته لأنه تم "بلا جميل"، أي دُونَ مِنَّة، "بل لنتذكّر أن هكذا تربينا، في محبة واحترام وتعايش عشناهُ ونريد أن يراه أبناؤنا ليتذكّروا كيف عاش آباؤهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - فيصل الخميس 23 ماي 2019 - 12:13
والرضى عند اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
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2 - صابر الخميس 23 ماي 2019 - 12:13
الوطن للجميع وهذا اعتراف من الديانات بحرمة هذا الشهر الكريم . تقبل الله الصيام
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3 - karim الخميس 23 ماي 2019 - 12:15
Que dieu vous bénéfice le Roi Mohamed Six et son peuple que se soient des Juif, des chrétiens ou des musulmans voir même ceux ou celles qui ne croient en aucune relevions l’essentiel nous sommes des êtres humains qui ne font pas de mal aux autres
Oui pour ce moment d’union agréable
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4 - ولد البلد الخميس 23 ماي 2019 - 12:16
هؤلاء يبحثون عن التطبيع مع اليهود و يحاولون تحريف الدين بهذه الخزعبلات . انا براء منهم الى يوم الدين . ونستنكر بشدة هذه التصرفات من بعض من يدعون الاسلام .
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5 - ريفي أصيل الخميس 23 ماي 2019 - 12:20
دائما التقارب بين المسلمين وغيرهم يعني تنازل المسلمين عن بعض قيمهم الدينية فهذا هو التقارب لا غير . كأن تصلي في مكان يشرك فيه الله وأن تمزج الأذان بالفسق ووو....
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6 - simo danmark الخميس 23 ماي 2019 - 12:22
ولمادا الاجتماع في الكنيس؟؟؟هدا شهر التوحيد....المقهى سيكون أفضل من كنيس يشرك فيه بالله........حسبنا الله ونعم الوكيل
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7 - Adam الخميس 23 ماي 2019 - 12:24
قال لي صديق أن في نيويورك حاليا ضهر دين جديد يلتقي فيه المسلمون و اليهود و النصارى جميعهم يكونون مسلمين يوم الجمعة و يصبحون يهودا يوم السبت و يمسون نصارى يوم الاحد. هؤلاء نزلت على امثالهم سورة الكافرون مند 14 قرنا.
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8 - اكرم هيثم الخميس 23 ماي 2019 - 12:37
جميع الديانات غير محرفة تدعو الى التعايش والتسامح والسلم والسلام بين البشر فلا عدو ولاعدوان مهما اختلف الدين والجنس والعرق
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9 - taika gharmad الخميس 23 ماي 2019 - 12:39
C’est du n’importe quoi !!!
Un Dîner débat discussion sur divers sujets d’actualité c’est appréciable !!
Mais faire une prière commune !!!
C’est purement folklorique !!
Et c’est ce qu’ils veulent rendre la religion une culture folklorique !!
Des messages très étudiés dans un but politique de naturalisation
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