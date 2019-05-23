فرنسيان محكومان بالإعدام‬ يقبعان في سجن مغربي

هسبريس - أمال كنين

تناولت تقارير إعلامية فرنسية قضية المحكومين بالإعدام الفرنسيين، مشيرة إلى أن عددهم يبلغ ستة أفراد عبر العالم اثنان منهم يوجودان بسجن القنيطرة بالمغرب.

السجينان الفرنسيان يقبعان بالمؤسسة السجنية المغربية سالفة الذكر منذ عام 1994، على خلفية مشاركتهما في أحداث إرهابية؛ فيما تتعلق أغلب التهم الموجهة إلى باقي السجناء الفرنسيين المحكومين بالإعدام عبر العالم بقضايا الاتجار في المخدرات.

وتتحدث التقارير الإعلامية الفرنسية عن معارضة هذا البلد الأوروبي لعقوبة الإعدام في جميع الأماكن وفي جميع الظروف، مشيرة إلى أن فرنسا "ستواصل العمل في هذا الاتجاه، لا سيما لتعزيز التحول بشأن هذه العقوبات".

السجينان الفرنسيان اللذان يقبعان بالمؤسسة السجنية المغربية سالفة الذكر هما ستيفان آيت إدير ورضوان حمادي، وهما فرنسيان من أصل جزائري ومغربي، وجهت إليهما تهمة الهجوم على فندق أسني في مراكش في عام 1994.

وكان السجينان المذكوران يبلغان من العمر وقت وقوع الحادث 22 عاما و23 عامًا على التوالي. وحسب التحقيقات، فقد اقتحما الفندق وقتلا اثنين من السياح الإسبان حينها.

يذكر أن وتيرة تنفيذ عمليات الإعدام، على المستوى العالمي، تسير في منحى تراجعي؛ فقد شهدت انخفاضا حادا بنسبة 31 في المائة، خلال سنة 2018؛ وهو أدنى رقم خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 993 عملية إعدام في عام 2017 إلى ما لا يقل عن 690 عملية في عام 2018، نُفذت في عشرين بلدا، دون أن تشمل عمليات الإعدام المنفذة في الصين، والتي يُجهل عددها، نظرا لكون بكين تَعتبرها من "أسرار الدولة"، حسب ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول أحكام وعمليات الإعدام.