برلمانيون يفتحصون تعثر مشاريع استثمارية في جهة سوس ماسة

هسبريس - عبد الرحيم العسري

رغم أنه سبق لرئيس الحكومة أن زار جهة سوس في إطار تفقده لأوراش التنمية في مختلف جهات المملكة، إلا أن تعثر مشاريع استثمارية في قطاعات حيوية بالمنطقة دفع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب إلى وضع طلب من أجل تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على العراقيل التي تواجه بعض المشاريع الكبرى.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قاد وفدا وزاريا إلى مدينة أكادير في أكتوبر الماضي، للتعرف على مشاريع التنمية المتعثرة، واعترف بأن هذه الجهة شهدت تراجعا في بعض القطاعات وتقدما في أخرى.

وقالت مصادر برلمانية من لجنة القطاعات الاجتماعية إن رئيس اللجنة، سعيد اشباعتو، وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب، لحبيب المالكي، من أجل التأشير على المهمة الاستطلاعية المؤقتة لافتحاص بعض المشاريع والبرامج الحكومية المتعثرة بسوس ماسة.

وأضافت المصادر ذاتها، في حديث لهسبريس، أن المهمة الاستطلاعية تسعى أساسا إلى "الوقوف على أسباب تعثر أشغال مخطط الاقلاع الصناعي، ومشاريع الاقلاع السياحي، وبرنامج المغرب الأخضر على المستوى الفلاحي".

وتعول جهة سوس على مخططات في قطاعات الصناعة والسياحة والفلاحة من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمار بالمنطقة، خصوصا على مستوى التشغيل وخلق الثروة، لاسيما في ظل التطور الديمغرافي.

وأشارت المصادر البرلمانية ذاتها إلى أن "جهة سوس تراجعت اقتصاديا من المرتبة الثانية بعد الدار البيضاء إلى المرتبة الرابعة، وهو ما دفعنا إلى تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية لمراقبة أين وصل الإنجاز في مشاريع ملكية وحكومية".

وحدد البرلمانيون المناطق المرتقب زياتها في "المنطقة الصناعية الحرة" بأكادير، وحاضرة التكنولوجيا "تكنوبارك"، و"مدينة الابتكار" أكادير، إلى جانب مينائها البحري، فضلا عن مطار المسيرة.

ويرتقب أن تلتقي اللجنة البرلمانية مع المسؤولين الحكوميين المعنيين بالمشاريع الاستثمارية بجهة سوس، من بينهم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

وكانت الحكومة صادقت، في نونبر 2018، على إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة، وقالت إن هذا "المشروع الهام سيمكن من إحداث 24 ألف منصب شغل".