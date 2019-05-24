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الرئيسية | مجتمع | برلمانيون يفتحصون تعثر مشاريع استثمارية في جهة سوس ماسة

برلمانيون يفتحصون تعثر مشاريع استثمارية في جهة سوس ماسة

برلمانيون يفتحصون تعثر مشاريع استثمارية في جهة سوس ماسة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 24 ماي 2019 - 03:00

رغم أنه سبق لرئيس الحكومة أن زار جهة سوس في إطار تفقده لأوراش التنمية في مختلف جهات المملكة، إلا أن تعثر مشاريع استثمارية في قطاعات حيوية بالمنطقة دفع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب إلى وضع طلب من أجل تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على العراقيل التي تواجه بعض المشاريع الكبرى.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قاد وفدا وزاريا إلى مدينة أكادير في أكتوبر الماضي، للتعرف على مشاريع التنمية المتعثرة، واعترف بأن هذه الجهة شهدت تراجعا في بعض القطاعات وتقدما في أخرى.

وقالت مصادر برلمانية من لجنة القطاعات الاجتماعية إن رئيس اللجنة، سعيد اشباعتو، وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب، لحبيب المالكي، من أجل التأشير على المهمة الاستطلاعية المؤقتة لافتحاص بعض المشاريع والبرامج الحكومية المتعثرة بسوس ماسة.

وأضافت المصادر ذاتها، في حديث لهسبريس، أن المهمة الاستطلاعية تسعى أساسا إلى "الوقوف على أسباب تعثر أشغال مخطط الاقلاع الصناعي، ومشاريع الاقلاع السياحي، وبرنامج المغرب الأخضر على المستوى الفلاحي".

وتعول جهة سوس على مخططات في قطاعات الصناعة والسياحة والفلاحة من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمار بالمنطقة، خصوصا على مستوى التشغيل وخلق الثروة، لاسيما في ظل التطور الديمغرافي.

وأشارت المصادر البرلمانية ذاتها إلى أن "جهة سوس تراجعت اقتصاديا من المرتبة الثانية بعد الدار البيضاء إلى المرتبة الرابعة، وهو ما دفعنا إلى تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية لمراقبة أين وصل الإنجاز في مشاريع ملكية وحكومية".

وحدد البرلمانيون المناطق المرتقب زياتها في "المنطقة الصناعية الحرة" بأكادير، وحاضرة التكنولوجيا "تكنوبارك"، و"مدينة الابتكار" أكادير، إلى جانب مينائها البحري، فضلا عن مطار المسيرة.

ويرتقب أن تلتقي اللجنة البرلمانية مع المسؤولين الحكوميين المعنيين بالمشاريع الاستثمارية بجهة سوس، من بينهم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

وكانت الحكومة صادقت، في نونبر 2018، على إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة، وقالت إن هذا "المشروع الهام سيمكن من إحداث 24 ألف منصب شغل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - احمد بن الجمعة 24 ماي 2019 - 03:16
لابرنمانیون ولاهم یحزنون اکادیر علیها حصار من کل جهات وخاصة من جهات علیا لا مشارع کبرا ولا صغری لا طاٸرات سیاحیة لولی رحمت الله بالبحر والفلاحة واهلها لاصبح سوس صحراء الصومال لایشاهد اهل سوس ای شي٧ کل ماکان بدٸ یموت مند سنین هناک مٶامرة علی سوس بدون ان تکدبون
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13
2 - الطنز البنفسجي الجمعة 24 ماي 2019 - 03:16
هادوك الناس غير وقروهم عليكم.. ناس تارودانت لفوق..
ماكيتسناو منكم والو عايشين بللي قسم الله.. ناس بساط وكيديرو المشاريع للي خاصهم بريوسهم وبالتعاونيات والجمعيات المحلية ديالهم وحتى من الطرق كيصرفو عليها مهاجروا المنطقة.
سواسا قادين بشغلهم عطيوهم غير انتوما بالتيساع وبلا ماتمنو عليهم..
باراكا عليكم غير فيرمات اكادير وحوت المرسى للي فيه الكاميلا.
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8
3 - Jamal d'Agadir الجمعة 24 ماي 2019 - 03:32
نتمنى خير راه طبنا بالوعود جهة سوس ماسة كانت في المرتبة الثانية بعد الدار البيضاء لكن تراجعت رغم ان فيها بزاف ديال المقومات
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2
4 - عبد الخالق صدور وزاني حر الجمعة 24 ماي 2019 - 03:37
بالله عليكم ايها المغاربة الاحرا من المسؤول عن تعطيل المشاريع الاستثمارية التي سيستفيد منها ابناء هذا الوطن ؟؟؟؟ اليست المحكومة هي المسؤولة لانها لا تقوم بواجبها ولا تراقب المكلفين بانجاز تلك المشاريع كما تتامر مع بعض الجهات على الشعب لتعطيلها كما وقع في الحسيمة بين حزبي البام والبجيدي اللذان استعملا مصالح المواطنين كوسيلة للعراك فيما بينهما فكان الثمن ان زج بخيرة شباب الحسيمة في السجن وعطلت المشاريع اليس القضاء مسؤول عن محاكمة الابرياء عوض ان يحاكم المسؤولين المباشرين
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5
5 - باااااااعْ الجمعة 24 ماي 2019 - 03:41
لقد تم تحويل جزء مهم جدا من ميزانية هذه الجهة لمواجهة أزمة حراك الريف.
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4
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