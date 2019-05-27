سوسيولوجي: "تقديس" طقوس رمضان يُسبب تزايد تعنيف المفطرين‬

هسبريس - مصطفى شاكري

تصرفات اجتماعية من قبل بعض "حُراس رمضان" أثارت الكثير من الجدل في المغرب، بسبب تعنيف الأطفال الصغار والعجزة وغيرهما من الفئات، سواء تلك التي تفطر بشكل عمدي أو التي تتوفر على مبرر مرضي؛ الأمر الذي جعل الكثيرين يتساءلون عن القدسية المفرطة التي يتميز بها هذا الشهر لدى المغاربة، بعيدا عن الفهم الديني الذي قوامه "لا إكراه في الدين".

من أجل تفسير العنف الاجتماعي الذي صار الموضوع الذي يملأ مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه المناسبة، يقول محسن بنزاكور، عالم اجتماع مغربي، إن "علاقة المغاربة بشهر رمضان مثيرة للانتباه بالنظر إلى باقي الدول الإسلامية، حيث نجد مفارقات يصعب قبولها من الناحية التحليلية، بعدما صار شهرا مقدسا أكثر من الإسلام والإله"، مشيرا إلى أن "القداسة التي يحظى بها تستبيح حرمة وحرية الآخر، من خلال اللجوء للعنف؛ وهي تصرفات لا يقبلها العقل السليم".

ويضيف بنزاكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "بعض الدراسات السوسيولوجية التي قام بها رفقة طلبته، بعدما سألوا الناس عن الموضوع، أثارت بعض الأسئلة المتشعبة؛ من قبيل هل تؤمن بالله؟ فكانت الإجابة لا. هل تصلي؟ ليجيب البعض بلا. هل تصوم؟ نعم".

ويمضي الباحث في علم النفس الاجتماعي مسترسلا، في محاولة منه لشرح تمفصلات التناقض الكائن في السلوك الاجتماعي للمغاربة في رمضان، "لا يوجد مبرر ديني للموضوع؛ لأن التفسير الوحيد يكمن في الطقوس التي جعلت منه شهرا مقدسا، وليس وسيلة لبلوغ الغاية الدينية، المتمثلة في عبادة الله".

ويوضح الأستاذ الجامعي أن "مخيلة المغاربة لرمضان جعلته مقدسا، ومن ثمة يجب أن تبقى له الحرمة، إلى درجة أن الشخص لا يقبل الأمور المخالفة؛ بالرغم من كون الإسلام أشار إلى بعض الحالات المرضية التي يجوز فيها الإفطار، مثل المصابين بداء السكري أو الطفل الصغير أو المرأة الحائض وغيرها من الحالات".

ويتابع: "يصوم البعض، على الرغم من توصيات الطبيب؛ بحيث تفيد هذه التصرفات بأن رمضان أخرجه المغاربة من سياقه الديني، الذي يبيح الإفطار في بعض الحالات، على أساس أن الدولة هي التي تعاقب فقط، بينما يشير الإسلام إلى أنه لا إكراه في الدين، وهي معطيات يزكيها الجهل والأمية، لأن الإنسان لا يفهم حقيقة رمضان بالشكل المطلوب، ما يفسر تزايد العنف".

ويؤكد بنزاكور أن "رمضان تحول إلى سلوك اجتماعي، على غرار عيد الأضحى، إذ صار بمثابة ملكية خاصة؛ سمته الأساسية المثالية في التصور؛ أي أنه يجسد تلك الصورة التي لا يمكن أن يحققها طيلة السنة، المتجلية في الرضا عن الذات والسلوك، الأمر الذي لا يتحقق سوى في رمضان، وكل من يخالف ذلك يواجه بالعنف".

ويختم المتحدث تصريحه لهسبريس بالقول: "إن الصورة التي يؤدى بها رمضان في المغرب يعكس النفاق تجاه الذات والمجتمع، لأننا أخفقنا في فهم العلاقات السليمة مع الغير، وكذلك استيعاب المفهوم الحقيقي للدين، ما يجعلنا نجسده بهذه الصورة المشوهة التي يسمها العنف والإقصاء".