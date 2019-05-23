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هذه تفاصيل النظام الأساسي الجديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني

هذه تفاصيل النظام الأساسي الجديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 23 ماي 2019 - 15:30

في إطار المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل الارتقاء بموظفي مختلف أسلاك الشرطة، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأمن الوطني.

مشروع المرسوم رقم 2.19.429، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، جاء وفق تعليمات ملكية سامية لتغيير المرسوم الجاري به العمل، وفق ما ذكره مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويهدف هذا المرسوم إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني "بما يمكن من تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والاستجابة إلى متطلبات الحكامة الأمنية الجدية"، بالإضافة إلى تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.

وينص المشروع حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة على "تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباريات عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر مع مراعاة الشروط اللازمة"، وهي مسألة غير مسبوقة في تاريخ الأمن الوطني.

كما يهدف المشروع إلى "تغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي، وإدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية".

ومن بين أهم ما يحمله المشروع الحكومي أيضا "إعادة النظر في الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات الأمنية، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة"، ثم أيضا "تحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة بالنسبة لموظفي الأمن".

ويتضمن المرسوم الجديد، المرتقب دخوله حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، عددا من التحفيزات الجديدة للموظفين؛ من قبيل تقليص سنوات الترقية من 6 سنوات إلى 5 سنوات، ومراجعة الأرقام الاستدلالية للموظفين.

ويراهن رجال ونساء الشرطة على هذا النص التنظيمي كثيرا لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، والرفع من مكتسباتهم الوظيفية، كما يتطلعون أيضا إلى أن يصحح بعض الهفوات التي سقط فيها النظام القديم سنة 2010، إذ طبع بالتسرع وعدم التشاركية، عكس النظام الجديد الذي حرص عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، على إشراك ممثلي كل المديريات والموظفين في التحضير له وإعداده.

ويسعى النظام الأساسي الجديد إلى توفير مناخ اجتماعي مندمج لفائدة أسرة الأمن الوطني، بكل أطيافها ومشتملاتها، على نحو يحقق لأفرادها مكتسبات مادية ومعنوية إضافية، وتدبيرا أمثل ومعقلنا لمسارهم المهني، فضلا عن إسداء خدمات ومزايا اجتماعية عديدة، وذلك لتمكينهم من النهوض بواجبهم المهني المتمثل في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.

ويأتي إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني إلى حيز الوجود في سياق زمني مطبوع بالتعليمات الملكية التي قضت في وقت سابق بتمكين المؤسسة الأمنية من كل الموارد المالية والبشرية اللازمة لمباشرة مهامها على الوجه المطلوب؛ كما يأتي على بعد أسابيع قليلة من التدشين الملكي لمختبر مندمج للفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لفائدة موظفي الأمن الوطني، وكذا إعطاء جلالته انطلاق العمل في ورش بناء المقر الجديد والمتكامل للمديرية العامة للأمن.

ويشرح مصدر أمني مسؤول لجريدة هسبريس أن التعديلات الجديدة تروم مراجعة وتعديل المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني ونظرائهم في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ وذلك بشكل سيسمح بتحقيق مكاسب وظيفية مهمة وتحفيزات إدارية جديدة لنساء ورجال هاتين المؤسستين، ستكون لها آثار بالغة وتداعيات إيجابية ليس على الموظفين وذويهم فقط، بل ستطال أيضا الإطار المرجعي المحدد للوظيفة الأمنية ككل.

ويتابع المتحدث ذاته: "هذا ما سينعكس إيجابا على المطلب الأمني، جودةً وأداءً، وبالتالي الإسهام في تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين من جهة، والرفع من الفعالية والجاهزية الأمنية لكسب التحديات الجديدة المتعلق بمخاطر الجريمة المنظمة والتهديد الإرهابي من جهة ثانية".

واستطرد المصدر ذاته بأن الأمر يتعلق بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة الأمنية، إذ تم إدخال تعديلات جوهرية على نظام التوظيف، وعلى مختلف أسلاك الموظفين، والتقليص من سنوات الترشيح للترقية، والرفع من الأرقام الاستدلالية في ما يخص الراتب؛ علاوة على الرفع من التعويضات عن المخاطر والأعباء والمسؤولية ..إلخ.

وشدد المصدر الأمني على أن الهدف من هذه المراجعة الشاملة والكلية للقوانين التنظيمية ذات الصلة بالعمل الأمني هو النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظف الأمن، وتمكينه من الاضطلاع الأمثل بواجباته إزاء أمن المواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - عبيد الخميس 23 ماي 2019 - 15:45
الله يسر..والهضرة غتكتااااااار عاوتاني..البولييس البوليس البوليس....
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2 - يونس الخميس 23 ماي 2019 - 15:48
هنيئل لكل رجال وونساء الأمن الوطني.
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3 - شرطي الخميس 23 ماي 2019 - 15:51
الفضل لله ثم صاحب الجلالة ادام له العز و النصر ..عاش الملك
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4 - كوتر الخميس 23 ماي 2019 - 15:52
مبروك عليكم .تستاهلو .أتمنى ان يأتي الدور على العسكريين المقهورين .
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5 - والد الحاج الخميس 23 ماي 2019 - 15:54
الحمد لله والشكر لله على فضله ونعمه التي لا تعد ولا تحصى
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6 - Habiballah الخميس 23 ماي 2019 - 15:57
نتمنى من هذه التعديلات أن ترتقي إلى تطلعات رجال ونساء الأمن الوطني.ض
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7 - معبر الخميس 23 ماي 2019 - 15:57
بادرة طيبة . على الله تكون فال خير لجميع الموظفين. وان ينظر السيد المدير العام لطلبي الذي ظل حبيس الرفوف لسنوات . رمضان مبارك.
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8 - Mourad الخميس 23 ماي 2019 - 15:57
نريد التعليم والصحة و تصحيح الوضع الحقوقي ومحاربة ارتفاع الاسعار من ضمنها المحروقات و بهذا نتطور وليس المقاربة الامنية لانها لن تفيد في تطوير البلاد
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9 - أبو البر الخميس 23 ماي 2019 - 15:59
و التعليم ؟؟؟؟؟؟؟؟ و الصحة؟؟؟؟؟؟ نحن لسنا ضد إخواننا في الأمن ، و لكن قطاعي التعليم و الصحة لاتقل أهميتهما عن أهمية الأمن ، فمتى سيفرج على النظام الأساسي لهذين القطاعين؟ و ماهي الإمتيازات ؟ أم هناك تراجعات؟
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10 - الرفاعي الخميس 23 ماي 2019 - 15:59
كما انه يجب اعادة النظر في القانون الاساسي لموظفي السجون الدي اصبح متجاوزا ولا يساير الظرفية ولا الوضعية الحالية للموظفين اللدين يلجون هاته المهنة بشواهد عالية وهم في نفس الوقت جزء من المنظومة الامنية او الحاقهم بالامن الوطني على غرار عدة دول واحدات مصلحة السجون تكون تحت اشراف المدير العام للامن الوطني
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11 - خالد الخميس 23 ماي 2019 - 16:03
رجال الأمن يتم كل مرة تحسين وضعيتهم....والاساتذة يتم توظيفهم بالتعاقد حتى يمكن طردهم بسهولة.... اذا كان البعض يرى أن التعاقد أمر جيد للتعليم باش اللي ما دارش خدمتو نطردوه ....فلماذا لا يتم تطبيقه على رجال الأمن أيضا باش اللي ما درش خدمتو نطردوه....ولا شي حلال عليه وشي حرام....
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12 - karim الخميس 23 ماي 2019 - 16:04
مبروك لموظفي وموظفات الأمن الوطني هذا الاستحقاق وجزى الله عنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس كل خير وبارك له في ولي عهده وأسرته الشريفة إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر للسيد المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية مراقبة التراب الوطني على العناية الخاصة التي يوليها لأسرة الأمن منذ توليه زمام أمورها فجزاه الله عنا ألف خير.
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13 - استاذ الخميس 23 ماي 2019 - 16:04
هنيئا لاخواننا افراد الامن الوطني...فعلا عمل شاق مرهق يؤثر على نفسية واسرة الشرطي ويضاعف معاناتهم التي لا تتوقف...لا عيد لا عطلة لا صيف لا شتاء لا ليل لا نهار لا تراويح لا صلاة مع الجماعة....علينا ان نعترف جميعا انه مهما كانت الفىة المستفيدة فهي من الشعب وسيستفيد منها الشعب...بعيدا عن الشد والجدب والاحتقار ومعاداة رجال الامن الذي قال فيهم صلى الله عليه وسلم عينان لا تريان النار عين بكت من خشية الله وعين تحرس الناس وهم نيام...نتمنى الصفخ ونتمنى ان يساهم هدا التغيير في تغير المعاملة بين المواطن والشرطي...وان يتقي هدا الشعب الله في رجال الامن الذين وان صودق على ما صودق عليه ما زالو مدينين لنا بالكثير... فمثلا استاذ يتقاعد واجرته مائة في المائة اما رجال الامن فنصف الاجر في احسن الاحوال....
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14 - مغربي حر الخميس 23 ماي 2019 - 16:04
لا يفوتنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل لهاته المؤسسة الامنية الحكيمة التي ابانت علا علو كعبها في التعامل مع القضايا التي تهم المواطن بالدرجة الاولى ثم رجل الامن الذي يسهر على بذل مجهود قل نظيره في سبيل استثباب الامن و الامان .
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15 - saadzaghloul الخميس 23 ماي 2019 - 16:05
هنيئا لرجال ونساء الشرطة وأتمنى من الله أن يحظى رجال ونساء التعليم أيضا بنظامهم الأساسي الذي لازال في رفوف الحكومة منذ عقود ولم يخرج للوجود بعد
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16 - Said الخميس 23 ماي 2019 - 16:06
واش كاينة شي زيادة فلخلصة ولا غير فتمارة.
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