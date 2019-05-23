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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تُشدد المراقبة على المتهربين من أداء واجبات الطريق السيار

الحكومة تُشدد المراقبة على المتهربين من أداء واجبات الطريق السيار

الحكومة تُشدد المراقبة على المتهربين من أداء واجبات الطريق السيار
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 23 ماي 2019 - 18:35

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يشدد العقوبات والغرامات على المتهربين من أداء واجبات الطريق السيار؛ وذلك بعد انتشار المخالفات المتعلقة بـ"عدم تأدية مبلغ الأداء من طرف بعض مستعملي لوتوروت".

وبموجب هذا النص الحكومي ستتم إضافة أجهزة المراقبة المتعلقة بـ"مخالفة عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية، إنه بمقتضى هذا المرسوم ستصبح أجهزة المراقبة (الكاميرات) من ضمن أدوات ووسائل القياس لإثبات بعض مخالفات المتعلقة بهذا القانون. كما أضاف المسؤول ذاته أن "هذا النوع من المخالفات سيضاف إلى المخالفات التي يمكن معاينتها بصفة آلية".

ويأتي هذا التعديل الجديد بعدما تبين أن استعمال الكاميرات الموجودة في محطات الأداء التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة يفتقر إلى الشرعية القانونية في حال الملاحقة القضائية، وهي الثغرة القانونية التي عمدت الحكومة إلى سدها.

وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم إلى أن القانون رقم 52.05، كما تم تغييره نص على مخالفة "عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع للأداء"، إذ اعتبرها مخالفة من الدرجة الأولى.

وأوردت وزارة التجهيز والنقل، وهي تبرر دواعي صياغة المشروع، أنه "تصعب معاينة هذه المخالفة عند نقط المراقبة بمحطات الأداء بالطرق السيارة، لذلك وجب استعمال أجهزة آلية لمعاينتها"، منبهة إلى أن عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة أصبح "يكلف الشركة المغربية للطرق السيارة خسائر مادية فادحة".

وبموجب مشروع هذا المرسوم، "ستضاف كاميرات مراقبة عدم تأدية مبلغ الأداء عن استعمال الطرق السيارة إلى أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات"، والتي يوجد من بينها كذلك "رادار مراقبة السرعة، وجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، وأدوات قياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة".

ويصنف القانون المتعلق بمدونة السير مخالفة "عدم تأدية مبلغ الأداء عن استعمال الطرق السيارة" ضمن خانة المخالفات من الدرجة الأولى، والتي تستوجب على مرتكبيها أداء غرامة من 700 إلى 1400 درهم.

يشار إلى أن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، سبق أن كشف أن الطرق السيار في المغرب تسجل يوميا أكثر من 5000 مخالفة لعدم أداء واجبات المرور بها، منبها إلى أن هذا الأمر يفوت على "ميزانية الدولة عائدات مالية مهمة"، إلى جانب ما ينجم عن هذا السلوك من "حوادث سير على مستوى محطات الأداء وعرقلة السير العادي وتعريض معدات الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق العمومي للتخريب".

وطالب عبد النباوي، في دورية، قضاة النيابة العامة بالعمل على "إيلاء الشكايات التي تقدمها الشركة الوطنية للطرق السيار أهمية خاصة"، مع "حث الشرطة القضائية على التعجيل بفتح الأبحاث بشأنها واتخاذ المتعين قانونا، مع موافاته بما قد يعترضها من صعوبات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - خلص الخميس 23 ماي 2019 - 18:54
بعض المغاربة ما باغينش يخلصو الضرائب والطوبيس و autoroute وstationnement والسبيطار والترام ,ياكما حسبو المغرب فيه البترول ?ملي تيخدمو وخا يغشو ويسلتو تيبغيو يتخلصو لكن ما باغين يخلصو والو
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-3
2 - الثمن غالي الخميس 23 ماي 2019 - 18:55
من الضروري معاقبة المتهربين من الاداء لكن بالمقابل على الدولة مراعاة ظروف مستعملي الطريق السيار و دلك بتخفيض التعرفة مثلا بين القنيطرة و الدار البيضاء اؤدي يومبا مبلغ 100درهم دهابا و ايابا و هو مبلغ كبير مقارنة مع المسافة الاي لا تتعدى 130كيلومتر و شكرا
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10
3 - سيار الخميس 23 ماي 2019 - 18:57
هاد الحكومة صافي ملقات منين تجيب الفلوس أرا الناس ديال أوطوروت . الدول كتستمر وحنى تبعين هي الضريبة والمخالفات لله إسمح ليكوم براكة من هاد السياسة الترقيعية كتزربو هير فهاد القوانين تخرجوهم شي حاجة ديال الصح والو
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2
4 - مواطن الخميس 23 ماي 2019 - 18:57
الى يجدر بالاحرى الى تخفيض قيمة استخدام الطريق السيار الذي يتعدى درجة المعقول
خصوصا ان مجموعة من الطرق تكون مقطوعة بسبب الاصلاحات المتكررة و هو الشيء الغير معقول
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5 - حمزة الخميس 23 ماي 2019 - 18:58
ماذا عن الأثمنة الفلكية لطرقكم السيارة؟ أليس من القانوني أن يكون الطريق السيار مجاني فور استرجاع أموال بناء و تعبيد الطريق؟
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