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كُتّاب وآراء
طلبة الطب يردون على مقترحات الوزارة بأشكال احتجاجية جديدة
مزيد من التصعيد ينتظر ملف الطلبة الأطباء، بعد أن قررت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب خوض أشكال احتجاجية تزامنا مع مقاطعة الدروس التي تدخل شهرها الثالث، إذ من المرتقب تنظيم احتجاجات محلية في مختلف الكليات اليوم الجمعة؛ فضلا عن مقاطعة التداريب الخاصة بطلبة السنة السابعة الداخليين بالمستشفيات الجهوية والإقليمية لمدة أسبوعين، في أفق مسيرة وطنية يوم الخميس 30 ماي بالعاصمة الرباط، تنطلق من مبنى وزارة الصحة صوب البرلمان.
وأوضح طلبة الطب، في بيان لهم، أن "التصعيد يأتي بعد أن طرحت الوزارة مقترحات لا تجيب عن مطالب الطلبة الأطباء المشروعة، وتتبنى الضبابية في معظم صيغه، ودون أجرأة فعلية لما تم الاتفاق عليه"، مشيرين إلى أنهم "سجلوا رفضهم لمقترح وزارة الصحة، بنسبة بلغت 91 في المائة، على الصعيد الوطني".
وأبدى الطلبة "اعتزازهم بالوعي النضالي العالي والأجواء الديمقراطية التي صاحبت التصويت، وما سبقها من نقاش بناء لتقرير مصير المعركة النضالية"، مثمنين مبادرات الوساطة الرامية إلى حل الأزمة التي يعيشها قطاع التكوين الطبي، والتي أكدت جميعها على مشروعية الملف المطلبي للطلبة الأطباء، ومطالبين بـ"إعمال مبادئ الحوار الجاد، والابتعاد عن كيل التهديدات والمضايقات بشتى أنواعها للضغط على الطلبة".
ورفض طلبة الطب مشروع الاتفاق الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة من أجل إتمام السنة الجامعية الحالية واستدراك ما تبقى من الزمن الجامعي، بأغلبية ساحقة.
وعقد طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، مساء الأحد الماضي، جموعا عامة حاشدة في مختلف كليات الطب والصيدلة بالمغرب، انتهت بالتصويت بنعم لمواصلة المقاطعة ومقاطعة الامتحانات إلى حين تحقيق الحكومة كافة مطالبهم.
وصوت طلبة الطب للاستمرار في المقاطعة في مدينة وجدة بنسبة بلغت 96.4 في المائة، وفي طنجة بنسبة 88 في المائة، وفي الدار البيضاء بنسبة 98 في المائة بالنسبة لطلبة طب الأسنان، و92.8 في المائة بالنسبة لطلبة الصيدلة، و95.46 في المائة بالنسبة لطلبة الطب. وفي الرباط: طب الأسنان 85 في المائة والصيدلة 67 في المائة والطب 80 في المائة. وفي كلية الطب بفاس بلغت نسبة التصويت للمقاطعة 93.7 في المائة، وفي كلية الطب بمراكش 89.9 في المائة، وفي مراكش 98.9 في المائة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
بيع المؤسسات العمومية اجتاه واضح يتبناه من يسيطرون على البلاد
وسيشهد التاريخ ان طلبة الطب من اول من ناضل للدفاع عن التعليم العمومي
"دوك المعلقين ديال هادو ولاد الفشوش هادو كساله بغاو الراحة جيبولنا طبا من المريخ بدلوا الرواية ارجوكم راه مغاربة وقاريين ومستوى يا بن عمي"
الطبيب المغربي و مستوى الصحة المتدني سببه الريع و تدني مستوى التكوين.
طبيب مسكين لا يجد أمامه إلا الإعتماد على غوغل في التشخيص.
الحل هو كما فعلته الدول المتقدمة بفتح المجال للمستثمرين الأجانب و استقدام الأطباء الأكفاء.
ملكنا الهمام.
شفاك الله وعفاك يا من تصهر على هذه البلاد.
لايهمنى الحجاب من دونه لكن سنلمس تغييرا من طرف اطباء الغد لامحالة؛سنحس بمعاملة اخوية ليس كما عهدناه في الاجيال الاستعمارية التي كانت تعتبرونا كائنة لاتستحق الانسانية