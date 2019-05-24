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الرئيسية | مجتمع | طلبة الطب يردون على مقترحات الوزارة بأشكال احتجاجية جديدة

طلبة الطب يردون على مقترحات الوزارة بأشكال احتجاجية جديدة

طلبة الطب يردون على مقترحات الوزارة بأشكال احتجاجية جديدة
هسبريس - نورالدين إكجان
الجمعة 24 ماي 2019 - 01:30

مزيد من التصعيد ينتظر ملف الطلبة الأطباء، بعد أن قررت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب خوض أشكال احتجاجية تزامنا مع مقاطعة الدروس التي تدخل شهرها الثالث، إذ من المرتقب تنظيم احتجاجات محلية في مختلف الكليات اليوم الجمعة؛ فضلا عن مقاطعة التداريب الخاصة بطلبة السنة السابعة الداخليين بالمستشفيات الجهوية والإقليمية لمدة أسبوعين، في أفق مسيرة وطنية يوم الخميس 30 ماي بالعاصمة الرباط، تنطلق من مبنى وزارة الصحة صوب البرلمان.

وأوضح طلبة الطب، في بيان لهم، أن "التصعيد يأتي بعد أن طرحت الوزارة مقترحات لا تجيب عن مطالب الطلبة الأطباء المشروعة، وتتبنى الضبابية في معظم صيغه، ودون أجرأة فعلية لما تم الاتفاق عليه"، مشيرين إلى أنهم "سجلوا رفضهم لمقترح وزارة الصحة، بنسبة بلغت 91 في المائة، على الصعيد الوطني".

وأبدى الطلبة "اعتزازهم بالوعي النضالي العالي والأجواء الديمقراطية التي صاحبت التصويت، وما سبقها من نقاش بناء لتقرير مصير المعركة النضالية"، مثمنين مبادرات الوساطة الرامية إلى حل الأزمة التي يعيشها قطاع التكوين الطبي، والتي أكدت جميعها على مشروعية الملف المطلبي للطلبة الأطباء، ومطالبين بـ"إعمال مبادئ الحوار الجاد، والابتعاد عن كيل التهديدات والمضايقات بشتى أنواعها للضغط على الطلبة".

ورفض طلبة الطب مشروع الاتفاق الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة من أجل إتمام السنة الجامعية الحالية واستدراك ما تبقى من الزمن الجامعي، بأغلبية ساحقة.

وعقد طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، مساء الأحد الماضي، جموعا عامة حاشدة في مختلف كليات الطب والصيدلة بالمغرب، انتهت بالتصويت بنعم لمواصلة المقاطعة ومقاطعة الامتحانات إلى حين تحقيق الحكومة كافة مطالبهم.

وصوت طلبة الطب للاستمرار في المقاطعة في مدينة وجدة بنسبة بلغت 96.4 في المائة، وفي طنجة بنسبة 88 في المائة، وفي الدار البيضاء بنسبة 98 في المائة بالنسبة لطلبة طب الأسنان، و92.8 في المائة بالنسبة لطلبة الصيدلة، و95.46 في المائة بالنسبة لطلبة الطب. وفي الرباط: طب الأسنان 85 في المائة والصيدلة 67 في المائة والطب 80 في المائة. وفي كلية الطب بفاس بلغت نسبة التصويت للمقاطعة 93.7 في المائة، وفي كلية الطب بمراكش 89.9 في المائة، وفي مراكش 98.9 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Mahzala الجمعة 24 ماي 2019 - 01:50
علاش الي كيقلب علا خدمة فهد لبلاد كدوزوه من عين لبرا حتا كيتعقد وفاش كيشد شي بلاصة كينتاقم علا مداز عليه
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2
2 - أب طالب طب الجمعة 24 ماي 2019 - 01:51
نحن اباء و امهات طلبة كليات الطب والصيدلة نتضامن مع ابناءنا وبناتنا اطباء وطبيبات الحاضر والمستقبل.واننا إذ تحذر من تجاهل مطالبهم . والدعوة لكل الآباء و الأمهات الاستعداد لكل سيناريوهات دعم ابناءنا في نضالهم ضد الظلم الذي يطالهم.
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4
3 - الثبات الجمعة 24 ماي 2019 - 01:57
نصيحة للطلبة، اياكم و اياكم السقوط في فخ الاساتذة المتعاقدين و تبخسوا كل المحطات النضالية اللي خضتوا..هي حرب نفسية لحد الساعة راكم منتصرين فيها..الى صبرتو و تكاثفتوا ما زال شوية انتصرتوا، تراجعتوا هزكم الما. راكم كتخوضوا معركة ضد الحكومة، لوبي القطاع الخاص، أصحاب الجامعات الخاصة، و المؤسسات المالية المانحة، في غياب دعم الاحزاب النقابات و هيئات حقوق الانسان...الله المعين.
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7
4 - Mehdi الجمعة 24 ماي 2019 - 02:01
لا يعقل ان يكون كل الطلبة بالكليات السبع مجتمعين على خطئ
بيع المؤسسات العمومية اجتاه واضح يتبناه من يسيطرون على البلاد
وسيشهد التاريخ ان طلبة الطب من اول من ناضل للدفاع عن التعليم العمومي
"دوك المعلقين ديال هادو ولاد الفشوش هادو كساله بغاو الراحة جيبولنا طبا من المريخ بدلوا الرواية ارجوكم راه مغاربة وقاريين ومستوى يا بن عمي"
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5
5 - تشخيص غوغلي الجمعة 24 ماي 2019 - 02:01
مع أن مستوى الطبيب المغربي معروف و قطاع الصحة متردي فلا يجب إيلاء هذا الموضوع أكثر مما لا يستحق.
الطبيب المغربي و مستوى الصحة المتدني سببه الريع و تدني مستوى التكوين.
طبيب مسكين لا يجد أمامه إلا الإعتماد على غوغل في التشخيص.
الحل هو كما فعلته الدول المتقدمة بفتح المجال للمستثمرين الأجانب و استقدام الأطباء الأكفاء.
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-7
6 - Mimoun الجمعة 24 ماي 2019 - 02:01
اللهم اجعلنا شعبا هماما تحت قيادة همام
ملكنا الهمام.
شفاك الله وعفاك يا من تصهر على هذه البلاد.
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-2
7 - والغازي الجمعة 24 ماي 2019 - 02:14
مااثر انتباهي في الصورة المرفقة للمقال:ارتداء طبيبات الغد للزي المغربي الاصيل.
لايهمنى الحجاب من دونه لكن سنلمس تغييرا من طرف اطباء الغد لامحالة؛سنحس بمعاملة اخوية ليس كما عهدناه في الاجيال الاستعمارية التي كانت تعتبرونا كائنة لاتستحق الانسانية
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8 - مينوشة الجمعة 24 ماي 2019 - 02:21
انتم للنضال عنوان مشرف. استميتوا فيه حتى يظهر الحق ويزهق الباطل. سدد الله خطاكم واعانكم.
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