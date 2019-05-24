عصير المزاح -18 -: لماذا تغشّون؟ .. هذا ما وجدنا عليه آباءنا

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

سؤال: اذكر ثلاثة أنواع للتعليم في المغرب. جواب: تعليم عمومي، تعليم خصوصي، وتعليم لصوصي. سؤال: ماذا تعرف عن التعليم العمومي؟ جواب: تعليم جيد. تخرّج منه جيل من الكوادر، وتخرج منه جيل من الكيادر. سؤال: ما هي أهم استعمالات مخ الضبع؟ جواب: يستعمل لزيادة الرزق وللقبول ولجلب الحبيب.. لكن توقف.. لماذا تطرح عليّ سؤالا خارج المقرر.. لم ندرس مخ الضبع.. أرجو الالتزام بالمقرر. سؤال: هل لديك إضافة؟ جواب: نعم.. في التعليم العمومي، نجد خمسة تلاميذ من بين ثلاثين، يعتبرون تلاميذ، ما تبقى مجرد منتحلي صفة. سؤال: ماذا عن الغش؟ يا عزيزي، كلنا مؤمنون بعقيدة الغش. التلاميذ يدخلون أفواجا في دين الغش. وإذا سألتهم لماذا تغشون وتغشون؟ جوابهم: هذا ما وجدنا عليه مجتمعنا.. أتريدوننا أن نكفر بدين مجتمعنا؟

يا عزيزي، كلنا غشاشون وغشاشات. أريد منك أن تتكيف مع الغش.. خذ هذه السيجارة، فهي غير مغشوشة. ومن غشنا فهو منا وعلينا. سؤال: من هو الغشاش؟ جواب: هو مواطن حقيقي. لا يسمح لضميره بالنوم لئلا يحلم بأشياء جميلة كالنزاهة وتكافؤ الفرص. الغشاش مفكر محترم. يفكر كثيرا في تطوير أساليب الغش لمسايرة المستجدات. ولأنه يفكر فهو موجود في كل مجالات العمل.. الغشاش سياسي يروّج سياسة فاسدة، يخلطها بقليل من مسحوق الثوم والفلفل الحار كي لا تفوح رائحتها النتنة ثم يبيعها لزبنائه الغشاشين. الغشاش طبيب تزوره ليصف لك أقراصا للزكام، فيقنعك بأن حياتك في خطر إذا لم تسارع إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة في أقرب مصحة لإزالة الزائدة الدودية. الغشاش مقاول يخلط الرمل بالماء ويبني لك شقة تصلح للإصلاح وليس للسكن.

الغشاش أستاذ يرفض أن تكتب عن غشه، وإلا فأنت تسيء إلى نساء التعليم ورجاله، وكم علمته نظم القوافي، ولما قال قافية هجاني. يبدو أنني خرجتُ عن النص. سأدخل حالا، رياح باردة تهب في الخارج. لا تأخذ كلامي مأخذ جد. فأنا أخرف بما لا أعرف. ومن خرافاتي أن من بين أربعين تلميذا، تلميذة واحدة لا تغش في الامتحان، ولأنها تعرف أنها لن تُعز بل تُهان، فإنها تعتنق عقيدة الغش التي تعتنقها الأغلبية السحيقة في المجتمع. القرار النهائي: الناجحون، لا أحد. الراسبون، لا أحد. الغاشّون، لا أحد.

العيطة عليك

قال الوزير مصطفى الخلفي إن مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين مشروع "طموح يكتسي أهمية بالغة، وسيمكن شرائح واسعة من الموظفين من تعزيز قدراتهم الشرائية باعتبار أن مجموعة من إمكانياتهم المالية توجه للصحة".. وأنا أنبّه سعادة الوزير إلى أن ينبه سعادة الحكومة إلى ضرورة التمسك بفرض قانون التغطية الصحية للوالدين على جميع الموظفين، بمن فيهم الذين فقدوا الوالدين، أحدهما أو كلاهما. يكفي أن يذهب الموظف إلى المقبرة.. يستلم المرحوم الوالد.. يأخذه للعلاج ثم يعيده إلى قبره.. والله يرحم الوالدين.

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للتخلص من الملل، يمكنك نتف الشعيرات البيضاء في رأسك، أو البحث في ملابسك القديمة.. فقد تجد بعض الأوراق النقدية المنسية.

كوني عزيزة.. ابتعدي بعيدا ودعي الآخرين يشتاقون إليك. كوني حفيظة.. لا تسمحي للآخرين بإثارة حفيظتك.

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