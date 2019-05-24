عمال المقاهي يوجهون رسالة مفتوحة إلى العثماني

هسبريس من الرباط

طالب الحسين كريم، الكاتب العام الجهوي لنقابة عمال المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بوقف المعاناة التي يعيشها عمال المقاهي والمطاعم، مستغربا إقصاءهم "من جميع البرامج والحوارات الحكومية المتتالية، وعدم تنفيذ جميع القوانين التي تحفظ كرامتهم وتضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم".

وتساءل الحسين كريم، في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس الحكومة باسم النقابة المنضوية تحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حول حظ عمال المقاهي والمطاعم من الزيادات المتعاقبة في الأجور، ومن الصناديق الاجتماعية والصحية، "حيث إن 19 ألف مقاولة فقط من أصل 000 200 هي التي تصرح بعمالها".

كما أورد صاحب الرسالة إشكالية عدد ساعات العمل القانونية والعطل الأسبوعية والسنوية، "فنحن نشتغل بدون أي عقد، ونشتغل أكثر من 14 ساعة يوميا، وملزمون في نهاية الليل بالكنس والتنظيف" بتعبيره.

وعبّرت الرسالة الموجهة إلى العثماني عن استنكار هذه الشريحة لتجاهل مطالبها من طرف مشغليهم ومن طرف المسؤولين، وكذا تملص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوزارة الوصية من أداء واجبهم وعدم المراقبة والتتبع والزجر للمخالفين.

كما استنكرت الرسالة المفتوحة "مواصلة التملص من تنفيذ بنود مدونة الشغل على أرباب المقاهي والمطاعم، مع اتباع أسلوب الحكرة الذي يمارس عليهم من طرف مشغليهم والمسؤولين، إضافة إلى تجاهل كل المؤسسات المخول لها اتخاذ خطوات ملموسة من أجل الضغط بكافة الوسائل القانونية لتحقيق الحق والعدل لعمال المقاهي والمطاعم".