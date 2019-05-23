24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:35
|05:18
|12:29
|16:09
|19:32
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لاجئون في وطننا إلى إشعار آخر
- زيارة ملكية مرتقبة للمحمدية تستنفر مسؤولين بسبب مشاريع متعثرة
- قراءة في تقرير البنك الدولي
- نشر ثقافة الخط العربي
- "نواكشوط الكتابة".. تلك البئر الخضراء
الحافي يقدّم شهادات تصنيف مواقع جديدة في "رامسار" الإيكولوجية (5.00)
- هذه تفاصيل النظام الأساسي الجديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني - (113)
- مشاريع عملاقة .. "برج محمد السادس" أعلى ناطحة سحاب في إفريقيا - (90)
- غضب أمازيغي يرافق قرار إلغاء إصدار أوراق مالية بحرف "تيفيناغ" - (83)
- فعاليات تتهم قرار" النواب" بشأن أمازيغية الأوراق المالية بالعنصرية - (79)
- استطلاع: قراء هسبريس يثمّنون أداء لقجع على رأس جامعة الكرة - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
غياب النقابات عن الحوار يفاجئ وزارة التربية الوطنية
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، اليوم الخميس، استعدادها لمواصلة التواصل والحوار بخصوص كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين.
وعبرت الوزارة عن استغرابها للقرار المفاجئ الذي اتخذته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والقاضي بعدم حضور الاجتماع الذي كان مقررا عقده مساء اليوم الخميس، "رغم اتخاذها الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع المخصص لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شموليته، وذلك تبعا لما اتفق عليه في الاجتماع المنعقد في 10 ماي 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات" وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
كما أكدت الوزارة في بلاغها على التزامها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة تبعا لما تم الاتفاق عليه في لقاءي 13 أبريل 2019 و10 ماي 2019، "واتخاذها جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة، فضلا عن حرصها على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين، وتحقيقا للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات".
كما شدّد البلاغ على التزام الوزارة بكل خلاصات اجتماع 13 أبريل 2019، "وخاصة ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وهو ما أكده الوزير في تصريحاته الصحفية، كما تم التنصيص عليه بشكل صريح في بلاغ الوزارة الصادر مباشرة بعد هذا الاجتماع".