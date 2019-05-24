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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تُنهي دراسة "التوقيت الصيفي" لتحقيق "الاستقرار الزمني"

الحكومة تُنهي دراسة "التوقيت الصيفي" لتحقيق "الاستقرار الزمني"

الحكومة تُنهي دراسة "التوقيت الصيفي" لتحقيق "الاستقرار الزمني"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 24 ماي 2019 - 12:00

أنهت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية الاشتغال على دراسة تقييمية بشأن قرار المغرب تمديد العمل بالتوقيت الصيفي ("غرينيتش + 1") على طول السنة.

وعلمت هسبريس أن الوزارة المنتدبة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تقوم بترجمة الدراسة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، قصد وضعها رهن إشارة الرأي العام المغربي للاطلاع عليها في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وكشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في جلسة برلمانية الأسبوع ما قبل الماضي، أن المؤشرات الأولية للدراسة التقييمية لنتائج إضافة ساعة لتوقيت المملكة "أكدت صحة الفرضيات التي وضعتها الحكومة خلال اتخاذها لهذا القرار".

وخلصت الدراسة إلى أن من بين نتائج قرار اعتماد التوقيت الصيفي على طول السنة "تحقيق الاستقرار الزمني وعدم اللجوء إلى تغيير توقيت المغاربة أربع مرات في السنة، الأمر الذي يخلق اضطرابات ومشاكل كثيرة".

وزاد الوزير أن "الدراسة التي تقوم بقياس آثار التوقيت الصيفي على الصحة والأمن والطاقة والتربية الوطنية والاستهلاك والاقتصاد مؤشراتها الأولى مطمئنة"، مضيفا أن النتائج التفصيلية لهذه الدراسة سيقوم بعرضها في ما بعد، "لأنها لم تعرض إلى حد الساعة على المجلس الحكومي".

ويرتقب أن تتخذ "حكومة العثماني"، بعد عرض نتائج الدراسة عليها، قرارا نهائياً بخصوص اعتماد الساعة الصيفية أو الشتوية طول السنة.

وتركز نتائج الدراسة أساسا على آثار الساعة الصيفية في الفترة الشتوية في مجال الحياة العامة والحياة الخاصة والنوم والمعاملات والأمن والطاقة؛ بالإضافة إلى اعتمادها على آراء خبراء في المجال التربوي لدراسة تأثير التوقيت على التلاميذ المغاربة والحياة المدرسية بصفة عامة.

وقالت مصادر هسبريس إن الحكومة ستصدر مرسوما بخصوص توقيت المملكة المرتقب اعتماده بشكل نهائي، وذلك بعدما أكدت المحكمة الدستورية أن صلاحياتها تخولها تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم.

وفي فرنسا، كان استطلاع للرأي هم أزيد من 670 ألف شخص، حول قضية الساعة الخلافية، أظهر أن أغلبية الفرنسيين يؤيدون الحفاظ على "التوقيت الصيفي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (100)

1 - أحمد الجمعة 24 ماي 2019 - 12:09
أنا مواطن مغربي وأنا أرفض توقيت GMT+1
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143
2 - عماد الجمعة 24 ماي 2019 - 12:11
ونحن لا نؤيده ولا تهمنا الاحصاءات الفرنسية حتى التقرير وجب ترجمته من الفرنسية
أقسم ان شركة رونو ضاغطة عليكم ولا توجد دراسة ولا هم يحزنون
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145
3 - سليم الجمعة 24 ماي 2019 - 12:13
البلدان تدرس في تحقيق الاستقرار الأمني و الاستقرار الصحي من الاولويات و نحن ندرس قي تحقيق الاستقرار الزمني بحال لي عاد جينا من كوكب اخر
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113
4 - ريفي تطواني حر الجمعة 24 ماي 2019 - 12:13
إييه ديرو مابغيتو فهاد الشعب حيث ماجبرتوشي لي يوقف فطريقكم وكاع ليوقف فطريقكم راهو فالحبس مسكين 20 سنة باش ملي يخرج ماتكونش عندو الطاقة ولا الجرأة باش يتكلم وأي واحد يشوف مصير لبهضروا على حقهم يسكت زمايقول والو مهم سياسة المخزن راه معرووووووفة ...وكل معني بالأمر حسابنا مع الله شحال باقي فعمرك كاع 30 40 سنة ونتحسبو ان شاء الله
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70
5 - سعيد الجمعة 24 ماي 2019 - 12:13
في فرنسا استطلاع للرأي و في هذه الدولة العزيزة دراسة من طرف واحد !!!!
بغيتو تبعو فرنسا صحة؟ وا بلاااااا ما تبرزطونا فصحتنا و ضيعو لينا وقتنا بهاد الهراء
حنا أصلا ما عايشينش، را غير حيين
كفاكم إهانة لهذا الشعب المقهور
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75
6 - Abdou 1 الجمعة 24 ماي 2019 - 12:13
حاضر . انتم تقررون ونحن نقول حاضر.
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11
7 - صلبر الجمعة 24 ماي 2019 - 12:14
عار وعيب ان وزارة تاءهة في زيد ساعة نقص ساعة
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45
8 - MEHDI الجمعة 24 ماي 2019 - 12:14
سأبقى على الساعة البيولوجية إلى أن أموت ... بحكم أنني تاجر حر أبدأ عملي من 8 غرينيتش إلى 12 ومن 2 إلى 6 . يزيدو ولا ينقصوا لا يهمني وغادي بخير كنحس براسي ناعس مزيان خدام مزيان وكشيط ليا الوقت لأي حاجة وماعندي تا مشاكل لا نفسية و لاصحية وبخير الحمد لله .
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86
9 - مواطن الجمعة 24 ماي 2019 - 12:14
كايديرو غير لي بغاو
قالك المؤشرات مطمئنة : الصحة الأمن حيت ماشي هوما لي كايخرجو مع 07h00 ديال الصباح
مالنا حنا و مال فرنسا حنا فين و هوما فين
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45
10 - عبد اللطيف الجمعة 24 ماي 2019 - 12:15
الدراسات الأجنبية لا نثق فيه فما بالك والدراسة ديال الحكومة الفاشلة
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35
11 - عاشقة الوطن الجمعة 24 ماي 2019 - 12:16
و المغاربة عندهم صوت واحد هو إلغاء الساعة الاضافية لأن لها مجموعة من الآثار على صحة و نفسية المجتمع بأكمله
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49
12 - بشير الجمعة 24 ماي 2019 - 12:16
وهل هذه الدراسة يمكنها ان تفنذ اختيارات الحكومة؟ كل التحليلات والبحوث والدراسات والاستطلاعات و... ستصب في صالح ما تراه الحكومة صوابا حتى وان صوت جميع المغاربة بالعكس!
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17
13 - موظف ما عجبو حال الجمعة 24 ماي 2019 - 12:16
لايوجد مغربي واحد عاجبها هاد الساعة الصيفية.لا أعرف شخص في هذا البلد قال يوما أن الساعة الصيفية مريحة و مهمة و يجب الحفاظ عليها.كل الناس في المحطات و المؤسسات و الشارع و الدروبة و الزناقي يقولون ان هذه الساعو مدمرة للصحة النفسية و الجسدية و الروحية أيضا.وعليه يجب ان يعرف بن عبد القادر و العثماني أن المغاربة لا ينسونا بسهولة و سأتي الوقت لرد الصاع صعين لكل من خان هذا البلد الذي كان أميا وفوته لفرنسا.
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34
14 - جليلة الجمعة 24 ماي 2019 - 12:16
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شوفوا غير هدا البلا بلا بلا اقصد الحكومة طبعا.
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8
15 - حكومة تكذب على مواطنيها الجمعة 24 ماي 2019 - 12:17
حكومة العثماني ليس فقط حكومة ضعيفة بل حكومة تتقن فن الكذب ...نحن لسنا بحاجة لدراسة أو نحوها لتؤكد لنا مخاطر الساعة الإضافية ...الناس خرجوا في كل مدن المغرب يقولون بصوت واحد : اللهم إن هذا منكر لا نريد الساعة الإضافية ...الساعة الإضافية تعني مزيدا من التعب النفسي والجسماني ...الساعة الإضافية تعني تعريض فئة كبيرة من المواطنين لأخطار أمنية جسيمة هم و أطفالهم ...الساعة الإضافية تعني لخبطة على مستوى تدبير زمن عمل الأباء وتمدرس الابناء ...الساعة الإضافية تعني اللعنة بعينها ....هل نحن دولة ديمقراطية ؟ ...أسيدى الشعب يرفض هذه الساعة الإضافية ، واش بغتوا تفرضوها عليهم بزز ؟ ...هذه حكومة ملعونة يترأسها أضعف رئيس حكومة عرفه المغرب ...إذا كانت هذه الحكومة تعبر عن إرادة الشعب كما تقول فلترحل غير مأسوف عليها ...الناس تعبت من رؤية الضحكة الصفراء والبلهاء لرئيس يزعم نفسه رئيسا للحكومة وهو بدون سلطات ولا حضور ولا حول ولا قوة إلا بالله ...لما لا تقولوا للناس الحقيقة أن فرنسا ما زالت تحكمنا وأنها هي التي تفرض علينا بقوة الحديد والنار سلطتها ...أنشر حرية التعبير مكفولة
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30
16 - زهرة الجمعة 24 ماي 2019 - 12:17
في فرنسا أظهرت الدراسات ،،،،،هل وصلتكم الرسالة يا مغاربة ،،،،مستقبلكم و اراءكم و ءلامكم و معاناتكم لا تهمنا نحن المحكومة ،،،،فرنسا هي من تقرر،،، مسكين أبي كان واهيا عندما حدثني عن طرد فرنسا و نيل الاستقلال ،،،،
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24
17 - حسن الجمعة 24 ماي 2019 - 12:17
التقرير فرنسي 100 في 100 وننتظر الترجمة هذا يعني أن المغاربة غير معنيين يهدأ القرار رغم انهم يكرهون التوقيت الصيفي من طنجة إلى الكويرة
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24
18 - kroumme الجمعة 24 ماي 2019 - 12:17
المهم هو استطلاع راي الشارع المغربي واعطاؤنا نسبة الموافقين وليس الفرنسي
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20
19 - لغو الجمعة 24 ماي 2019 - 12:19
إستمرو بتجاهل الشعب إستمرو حتى ينفجر فتصبحون على ما فعلتم نادمين.
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17
20 - المذكوري الجمعة 24 ماي 2019 - 12:19
حكومة غير شعبية تتخد قرارات لا شعبية و تستبلد المغاربة، المغاربة قاطبة يريدون توقيت غرينتش طوال السنة و الحكومة تقول انها تود الاستقرار الزمني لكن اعضاءها لا يستحيون من أنفسهم و اجمل ما في المقال أنه تكلم على الدراسة التي أجراها الفرنسيون لأننا و ببساطة شديدة مقاطعة فرنسية
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11
21 - هرواش الجمعة 24 ماي 2019 - 12:19
انتوما اللي درتوها تبدل 4 المرات في العام . كانت ما كتبدلش كاع . خليونا في غرينيتش
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19
22 - كااااعي الجمعة 24 ماي 2019 - 12:19
وفي فرنسا، ...
و في المغرب ???
لماذا تقارنوننا دائما مع فرنسا هل نحن فرنسيون أم أنكم تكرسون التبعية
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13
23 - abdou الجمعة 24 ماي 2019 - 12:20
يجب على المغاربة التظاهر ضد هذه الساعة المشؤومة وطلب اجراء استفتاء وطني عليها حتى يضحك العالم كله علينا. " ما خطب المغاربة" " المساكين اضططروا للتظاهر فقط من أجل الساعة"
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12
24 - في بلادي ظلموني الجمعة 24 ماي 2019 - 12:20
واهم من يظن أن المغرب دولة ذات سيادة. فزيادة 60 دقيقة على التوقيت القانوني للبلد فرض من جهة خارجية بدعم من صندوق النقد الدولي. أما ما يسمى بالحكومة فأعضاءها ليسوا سوى موظفون صغار عند أسيادهم.
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12
25 - yassin الجمعة 24 ماي 2019 - 12:20
إتفقت الحكومة الملتحية منذ مجيئها على تعذيب المغاربة وتتبع توقيت فرنسا بإضافة هذه الساعة المشؤومة
دعيناكوم الله فهاد رمضان حيت أتخليو هاد الساعة ديما
أشمن نتائج مطمئنة و الكريساج والاجرام والمشاكل الصحية والنفسية
دراسة الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية فاشلة
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14
26 - chakib الجمعة 24 ماي 2019 - 12:21
هاذي دراسة ماعندها حتى معنى،تأثير الساعة السلبي على صحة المواطن المغربي سواء طفلا أو كبيرا،معروفة جدا،نفتارضو هاذ الدراسة قالت بلي صحة المواطن متضررة و فنفس الوقت بلي تنوفروا فيها الطاقة،شنو تيهم الحكومة ديك الساعة،واش صحة المواطنين و لا الفلوس(علما أن الطاقة تيخلصها المواطن من جيبو)؟
المهم هانشوفوا الحكومة واش بيها حنا ولى المادة.
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8
27 - ريان ارفود الجمعة 24 ماي 2019 - 12:22
لا دراسة و لا هم يحزنون ... المستعمر يملي و نحن ننفذ
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9
28 - منير الجمعة 24 ماي 2019 - 12:24
ماتأمر به فرنسا سينفد بالحرف الواحد..الساعة الإضافية لها وقع سلبي على صحة المغاربة و هدا أمر واضح...لكم الله يامغاربة .
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8
29 - mre الجمعة 24 ماي 2019 - 12:25
شوفو مع المفتي "رونو" هو من يقرر توقيت المغرب.
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7
30 - تازي الجمعة 24 ماي 2019 - 12:25
الحكومة الوحيدة في العالم التي تعرف مصلحة الشعب أكتر من الشعب نفسه!؟
لا أظن أن ذنوب الشعب سوف تمر على هذه الحكومة وعلى من يواليها مر الكرام.
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9
31 - mohamed الجمعة 24 ماي 2019 - 12:25
مر عام على التوقيت الصيفي على مدار السنة وقالوا ان الدراسة موجودة وعلى إترها تم أخد هذا القرار واليوم الدراسة استكملت ولم تعرض بعد وسيتم ويتم ويتم......
ما هذا العبت بأوقات المواطنين وصحتهم اتقوا الله يا عباد الله....
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6
32 - essaid الجمعة 24 ماي 2019 - 12:26
تقوم الوزارة بترجمة الدراسة من الفرنسية الى العربية ،فهم تسطا ،هل من قام بالدراسة مغاربة ام فرنسيون ،هل الوزارة المكلفة مغربية ام فرنسية وهل هل ،نبقاو نهلهلو حتى للصباح ما نفهموا والو
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7
33 - صلاح الجمعة 24 ماي 2019 - 12:26
السلام عليكم ورحمة الله
نحن لا شأن لنا بفرنسا شعب تهمه الساعة أي التوقيت الصيفي لأن هناك أمن وو...ولهم أنشطة موازية يقومون بها بعد ساعات العمل إما في المغرب خاصة في الطقس البارد يصعب الحال لشبه انعدام الأمن خصوصا في بعض المناطق وخاصة الصباح الباكر لدى على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المسائل وتفادي تطبيق التوقيت الصيفي
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4
34 - najat الجمعة 24 ماي 2019 - 12:27
دراسة ... أي دراسة هم اعتمدو ... ذهبو شتاء للأحياء الشعبية ورأو ما تتعرضن له نساءنا وأطفالنا صباحا ... أم تقليد لما تجيئ به ماما فرنسا ... ويا ليته يكون التقليد في كل شيء ... أتحصر فعلا على وضع بلدي ... وعلى ما سيحدث له مستقبلا ...
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5
35 - البيضاوي الجمعة 24 ماي 2019 - 12:27
لا يوجد دراسة ولا هم يحزنون . مجرد أوامر من ماما فرنسا . الحكومة آخر من يهتم لمصلحة الشعب .الحكومة في واد والأحزاب في واد .و والجمعيات الانتهازية في واد . والمنظمات الحقوقية الخائنة في واد ....................... ....... أما الشعب المغربي في واد سحيق لا يسمع له أنين. أوليماه !!!!!!!
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3
36 - فهد الجمعة 24 ماي 2019 - 12:27
غالبا ما نلاحظ مقارنة مع فرنسا شخصيا ضد هذه المقارنة في مؤشر التوقيت علما انه في فرنسا الموظف يعمل 35 ساعة في الأسبوع و في المغرب ما بين 45 و 50 ساعة !!!!
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2
37 - حسن الإدريسي الجمعة 24 ماي 2019 - 12:27
لأن الفرنسيين في "ماماهم فرنسا المستعمرة" أيدوا التوقيت الصيفي، سيتم فرضه على الشعب المغربي المقهور، على المغرب أن يفتخر بكون الصدفة جعلته يتميز بالتوقيت العالمي غرينيتش، لكن للأسف هماك أسباب أخرى لا الطاقة ولا الاقتصاد بل هي اللوبيات يا عزيزي متى نتحرر فعلا؟؟؟
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3
38 - zoro الجمعة 24 ماي 2019 - 12:27
وفي فرنسا، كان استطلاع للرأي هم أزيد من 670 ألف شخص، حول قضية الساعة الخلافية، أظهر أن أغلبية الفرنسيين يؤيدون الحفاظ على "التوقيت الصيفي".

نحن لسنا في فرنسا و أنتم لستم حكومة فرنسا..
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3
39 - الرجوع الله الجمعة 24 ماي 2019 - 12:28
مرضتونا بهاد الساعة المشؤومة مابقينا عارفين كيفتش نسيرو توقيت الخدمو و الدراري فالمدرسة .تخربقات الساعة البيولوجية المهم فاش فرنسا خلاتها راه باين العربون
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3
40 - هههه الجمعة 24 ماي 2019 - 12:28
اللوبي الفرنكوفوني هو الدي وضع هده الدراسة بالفرنسية وسيتم ترجمتها إلى العربية حتى تكون في متناول العوام،وهدا يدل على إستمرارية التوقيت الصيفي على مدار السنة لأن فرنسا تعمل به وتعد المستتمر الأول في المغرب،الإستعمار إستحمار لشعب المغربي.
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4
41 - hamama الجمعة 24 ماي 2019 - 12:29
يبدو انهم مصرون على اتعاب واجهاد هذا الشعب المغلوب على امره..من خلال قراءة المقال نستشف انهم سيعلنون ابحفاظ على هذه الساعة الكشؤومة ضدا في الشعب الخنوع..واااااسفاه...لم يعد لنا حيلة حتى في عقارب ساعتنا البيولوجية..حسبنا الله ونعم الوكيل..
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4
42 - Berrahma mohammed الجمعة 24 ماي 2019 - 12:29
هذه الدراسة غير صحيحة ولا فائدة من وراءها كان يجب تقديم ساعة للذين يعملون مع الخارج اي تغيير استعمال الزمان و اعطاء الصلحيات للمدرين التقديم والتاخير اما ساعة خط اكرينج يجب ان تبقى لان ورثناها من اجدادنا وتعطي مفعول اكثر
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2
43 - abo rayan الجمعة 24 ماي 2019 - 12:30
فينها أيامك يالحسن الثاني ... كنا عايشين مهنيين والله.
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2
44 - مدوخ الجمعة 24 ماي 2019 - 12:30
لماذا هذه السياسة الإلهائية ..لتدوييخ الشعب..ليجد نفسه يطالب بإرجاع ساعته المغصوبة عوض حقوقه السليبة..باراكا ما تفالاو علينا راحنا طبنا و ملينا من سياستكم المقيتة.ساعتي ساعتي ساعتي..و لا كان و لابد من الزيادة..زيدو فالرواتب..البرامج التلفزية ديال بصح عوض المسلسلات التركية و المدبلجة..زيدو في أوزان البوطاغاز راه ولا تيلاد يقدر يهزها و يطلع بيها الدروج..زيدو فعدد السياح ببرامج سياحية ديال بصح ..ولا زيدو فحالكم كاع و هنيونا من حموضيتكم..وخليو البلاصة للي عندو غيرة على البلاد و طموحات الشعب و الملك .
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3
45 - عمر بروحو الجمعة 24 ماي 2019 - 12:30
لا ادري صراحة لماذا هذا التعنت من الحكومة و عدم العمل براي المواطنين الذين اغلبهم او جلهم ضد هذه الساعة المشؤومة .
لماذا لا يتم اللجوء الى الاستبيانات و استطلاعات راي من تمسهم بالدرجة الاولى كما هو معمول به في الدول الاوروبية
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3
46 - رشید مستقیم الجمعة 24 ماي 2019 - 12:31
أي قرار ترید المحکومة أن تتخده لا بد أن تستحضر فیه ماما فرنسا
انشري یا هسبریس فضلا ولیس أمرا
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3
47 - رشيد ايت سي الجمعة 24 ماي 2019 - 12:31
ياربي السلامة معامن ولينا عايشين في هذ البلاد، قوانين ومراسيم تطبق بدون استشارة الشعب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حكومة العدالة والتنمية اكفس حكومة في تاريخ المغرب
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48 - nada الجمعة 24 ماي 2019 - 12:32
ما كاين لا دراسة ولا هم يحزنون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.......
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2
49 - marocain الجمعة 24 ماي 2019 - 12:32
حكومة ضد الشعب ،قرار مثل يستجيب إجراء إستفتاء أو على الأقل إستطلاع رأي من سيطبق عليه القرار ، الإستمرر في العبث بمشاعر المواطن و إستفزازه.
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2
50 - Khalid الجمعة 24 ماي 2019 - 12:32
ننتظر ترجمة الدراسة الى العربية يدل أن تلك الدراسة قام لها فرنسيون وهذا يطرح شك في مصداقيتها وتقييمها.
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1
51 - rachid الجمعة 24 ماي 2019 - 12:32
قلت في مقال سابق أن التقرير جاهز ينتظرون الوقت فقط لتننزيله وتنزيل إيجابياته كما تدعي الحكومة. أما الشعب فمصيره التهلكة بصمته على كل القرارات المجحفة. وسيرى المزيد. لكن فليخرجون للشارع ويسمعون رأي الشعب. كما قيل التقرير بالفرنسية وسوف يترجم معنى أن ماما فرنسا هي لي قامت به.وليأتون بمناسبة الخبراء لي قالوا رأيهم هدا إن كانوا أصلا موجودين.
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3
52 - الذئاب الملتحية الجمعة 24 ماي 2019 - 12:33
وفي فرنسا، كان استطلاع للرأي هم أزيد من 670 ألف شخص، حول قضية الساعة الخلافية، أظهر أن أغلبية الفرنسيين يؤيدون الحفاظ على "التوقيت الصيفي".دابا ماماكم فرنسا ليقالتها هي لكاينة ؟أين الدراسات الألمانية والأمريكية والدول الأخرى التي تقول عكس خزعبلات المستعمر الفرنسي؟ أو ماما فرنسا... الحمد لله لم يفرضوا علينا الصلاة بالفرنسية في المساجد المغربية ...
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0
53 - idrisside الجمعة 24 ماي 2019 - 12:34
الاستقرار والأمن يا سبحان الله خليو ولادكم يمشيو المدرسة بلا شوافر..... وا سيروا ضحكة على.....
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54 - الترجمة الجمعة 24 ماي 2019 - 12:34
ترجمة التقرير من الفرنسية إلى العربية ههه !!! أتضح بالواضخ الملموس من كان وراء العمل بالتوقيت الصيفي طول السنة ...
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55 - الملاحظ الجمعة 24 ماي 2019 - 12:34
.....وزاد الوزير ٱن الدراسة التي تقوم بقياس آثار التوقيت الصيفي على الصحة و الامن و الطاقة و التربية الوطنية و الاستهلاك و الاقتصادي مؤشراتها الاولى مطمءنة.
هذا ما ورد في النص المنشور،للفكر ٱنا ٱتحدى هذه الوزارة بخبراءها و كل طواقمها ٱن تنظم ندوة تحضرها الجهة التي ٱعدت الدراسة لتجيب عن ٱسءلة المواطنين،ٱقول ٱتحدى ٱي مسؤول ٱن يفعل، و الله حتى نبهدل ٱصحاب هذه الدراسة الكذابين،بالحجج العلمية نستطيع سحق نتاءجها. الاوروبيون الذين يحترمون شعوبهم،لم يقوموا بدراسة،بل طرحوا الامر للتصويت. ٱما عندنا فالانكار و توهيم الناس بالدراسات. ٱشمان دراسات عندكم؟؟!! باراكا من القمع و والاستبداد. وحكومة هادي،كنبانو ليها بحال الاعداء،والله العظيم بسلتو ،عيقتو،واش حنا عبيد؟؟ هاد الحكومة مافيها حتى شي راجل يخرج يستنكر هاد المنكر ديال كلشي لي كديروا الحكومة صحيح؟؟
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56 - مْعَلَّمْ الجمعة 24 ماي 2019 - 12:35
في فرنسا إستطلاع للرأي
و في المغرب دراسة و دراسة ثم دراسة من أجل دراسة الدراسة التي ستعطي نتائج الدراسة
لمادا لا يؤخذ بعين الإعتبار رأي المواطن المغربي كما في الدول الأخرى؟؟
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57 - أستاذ الجمعة 24 ماي 2019 - 12:35
يكفي فقط قراءة خاتمة هذا المقال لفهم كل شيء.
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58 - YASSINE الجمعة 24 ماي 2019 - 12:35
حنا واحد الشعب مذلول كنشدوا الخاطر للشركات الفرنسية باش تزيد ساعة انتاج على حساب راحة المغاربة...شعب مذلول يشكل الاستثناء في القارة بل في العالم حيث بوحدو لزايد ساعة....
حكومة متحكم فيها....
الناس في القرئ و البوادي خدامين بالساعة القديمة...و لا يكثرتون لكم
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59 - البرودي الجمعة 24 ماي 2019 - 12:35
...ترجمتها من اللغة الفرنسبة الى اللغة العربية .يعني ان التفكير فرنسي والتطبيق مغربي
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60 - عبدالله الجمعة 24 ماي 2019 - 12:36
اقتبس (وخلصت الدراسة إلى أن من بين نتائج قرار اعتماد التوقيت الصيفي على طول السنة "تحقيق الاستقرار الزمني وعدم اللجوء إلى تغيير توقيت المغاربة أربع مرات في السنة، الأمر الذي يخلق اضطرابات ومشاكل كثيرة)
ولمذا يتم تغيير التوقيت والرجوع الى الساعة الاصلية شهر رمضان المبارك
هناك نناقد كبير فمن جهة يتم اضافة الساعة لتوقيت المملكة واعتمادها كساعة قانونية على طول السنة وفجأة وبقدرة قادر ومع حلول شهر الغفران تخرج الحكومة باعلان الرجوع للساعة القانونية للملكة!!!!!!
ايعما الساعة القانونية هل هي غرنتش +1او هي اللتي تعتمد في رمضان ؟؟؟ !!!!!
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61 - hicham khouribga الجمعة 24 ماي 2019 - 12:37
كرهنا وطننا بسبب هته الساعة المشؤومة دبا حكومة تاتيها الاوامر من فرنسا حكومة الاستعمار والعار كل المغاربة متفقون على ان هته الساعة عبارة عن عقاب جماعي للعبيد لاكن هته الحكومة ومن يسيرها من باريس لا يريدون ان يستمعو الا لاصواتهم نرجو من ملكنا التدخل لازالة هته الغمة عن اطفالنا ونساءنا وشيوخنا لم نعد نتعبد ولا نستريح حتى علاقاتنا الجنسية خربتها هته الساعة ومن وراءها العصابة التي تحكم هده البلاد
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62 - ملاحظ الجمعة 24 ماي 2019 - 12:39
الاستفتاء الشعبي على الساعة الصيفية أفضل من آلاف الدراسات و الابحاث و الاجتماعات و اللقاءات و ضياع الوقت و الجهد......عندها نلتزم باحترام رأي الأغلبية كيفما كان......يا حكومة الضعف و البلادة......
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63 - amine fes الجمعة 24 ماي 2019 - 12:39
فرنسا تقرر و نحن ننفذ بكل سذاجة وولاء الفقرة الأخيرة من المقال تلخص حالة الإنهزام و التبعية التي نعيشها كيف لدراسة أجريت على فرنسيين تطبق علينا نحن؟ فعلا قمة العبث و الإرتجالية و الضحك على الذقون ارحمونا لوجه الله
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64 - مراكشي الجمعة 24 ماي 2019 - 12:40
سبحان الله كل ما أسمعه حول هذه الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الوظيفة العمومية هو إصلاح "زيادة الساعة ونقصان الساعة ودراسات حول نقصان وزيادة الساعة..."
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65 - GMT الجمعة 24 ماي 2019 - 12:40
صافي عرفنا النتيجة نتاع الدراسة
وفي فرنسا، كان استطلاع للرأي هم أزيد من 670 ألف شخص، حول قضية الساعة الخلافية، أظهر أن أغلبية الفرنسيين يؤيدون الحفاظ على "التوقيت الصيفي".
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66 - Imad الجمعة 24 ماي 2019 - 12:41
تحقيق الاستقرار الزمني وعدم اللجوء إلى تغيير توقيت المغاربة أربع مرات في السنة، الأمر الذي يخلق اضطرابات ومشاكل كثيرة : اذا دعوا التوقيت القديم ومريضنا ماعندو باس
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67 - Rachid الجمعة 24 ماي 2019 - 12:41
نحن نوريد توقيت غرينتش على طول السنة
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68 - مغربي الجمعة 24 ماي 2019 - 12:42
دراسة دارت في فرنسا والفرنسيين راضيين بيها ههههههه شنو دخلنا حنا ؟
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69 - قرارتها عرجاء و خرقاء الجمعة 24 ماي 2019 - 12:43
الحكومة تجتمع و تقرر دون إستشارة الموطنين المعنيين بقرارتها العرجاء و الخرقاء!!!!. ماهذا الإستهتار و العبث؟؟؟ يتأكد للمغاربة بالملموس أنهم يعيشون تحت دولة ذات نظام حكم شمولي تدوس على رأي أصوات الشعب بأحذيتها المخزنية مطبقة قانون فرعون " أنا ربكم الأعلى أي لا رب لكم فوقي" و "مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ". ...مقاطعة الإنتخابات القادمة ستكون هي الجواب
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70 - علي الجمعة 24 ماي 2019 - 12:44
حسبي الله ونعم الوكيل. القرارات المصيرية. والتي تهم المواطنين. يجب أن تتخد وتعتمد عن طريق إستفتاء الشعب. لا الدراسات الفرنسية (المترجمة) . لقد عشت 30 سنة في ظل التوقيت القديم (غرينتش) ولم اكن اعااني من شيء. حتى جأتم بخبر ان التوقيت الجديد أفضل.الشعب يشارك فقط في إنتخابكم لكي تنهبون خيرات البلاد وسوى ذالك لا يعنيه (الساعة الصيفية. التجنيد الإجباري. وقف الدعم على غاز البوطا......) (ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها...)
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71 - mouaten الجمعة 24 ماي 2019 - 12:44
C'est la prétendue économie d'énergie qui aurait motivé la décision de nous imposer l'horaire GMT+1. Peu importe les conséquences néfaste de cet horaire sur la santé mentale de nos concitoyens. Etrange évaluation faite par un gouvernement dirigé pourtant par un psychiatre! A moins qu'il soit dépassé par cette décision
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72 - مغربي الجمعة 24 ماي 2019 - 12:44
الذي حدد التوقيت المطبق في المغرب هو السيد غصن رغم انه متابع قضاءيا في البلدان الديموقرطية.ان المغرب مسير وليس مخير ولو في توقيته .ياللغرابة !!
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73 - انا الجمعة 24 ماي 2019 - 12:46
و أين هو رأي المواطن ؟؟؟ اين هو احترام المواطن ؟ اين هي الديموقراطية
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74 - محمد ريان الجمعة 24 ماي 2019 - 12:47
كم أكرهكم يامن لا يكنون لشعبهم الود والاحترام وكيف لبيادق أن يحترمون ممثليهم وهم مقمحون فالساعة لله وللشعب حسبنا الله ونعم الوكيل.
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75 - مغربية الجمعة 24 ماي 2019 - 12:47
اه القضية فيها في فرنسا. فهمنا الان
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76 - الوطنية الجمعة 24 ماي 2019 - 12:47
ومالنا حنا ومال فرنسا في التوقيت الصيفي ولا ماما فرنسا ك تتحكم فينا ايوى زيدوا ساعة أخرى باش نتساواوا مع ماما فرنسا . حتى حاجة ف هذ البلاد ما أفكارنا واجتهادنا كلها منقولة على الغرب
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77 - ملاحظ الجمعة 24 ماي 2019 - 12:48
باغيين توقيت يبقا هو هو على طول العام بما فيه شهر رمضان
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78 - karim الجمعة 24 ماي 2019 - 12:48
ان ارادت الحكومة الحكومة فعلا تريد تحقيق استقرار نفسي واجتماعي كما تقول فعليها ان تضمن للمواطن العيش الكريم في الصحة والتعليم والتشغيل ووووووووووووو
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79 - aziz الجمعة 24 ماي 2019 - 12:48
ولماذا في رمضان نعود للتوقيت المعتاد؟؟؟ !!! هل لاجل مصالح خاصة ام رافة بالمغاربة وهذا غير مقنع
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80 - أحمد الجمعة 24 ماي 2019 - 12:49
آلله يرحم بها الوالدين خليونا ساعة توقيت غرينتش المعتادة التي توافق موقع المغرب الجغرافي وباراك من التغيير الزمني وبالاحرى يجب مراعاة الأطفال وكبار السن والنساء العاملات لأن قراراتكم في تغيير التوقيت ما خلانا لا عقل ولا صحة ولا تركيز لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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81 - عمر الجمعة 24 ماي 2019 - 12:50
مازلنا نغير الساعة في رمضان إلا إذا كانت الدولة إلغاء تغيير التوقيت في رمضان لتحقيق استقرار التوقيت. ما لن ينكره الخبراء أن الرباط توجد في 7 درجات غرب خط غرينتش و يجب أن ننقص ساعة على غرينتش لنتوافق مع الشمس. و إن الداخلة تقع في 14 درجة غلاب خط غرينتش أي ناقص ساعتين. و بإضافة ساعة تكون الزيادة 3 ساعات بالتالي تقترب من توقيت البرازيل الموجودة في الجهة الأخرى من المحيط الأطلسي. لماذا هذا الإصرار الحكومي على تعذيب الشعب
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82 - عابر سبيل الجمعة 24 ماي 2019 - 12:52
والله لو رئيتم عدد الحوادت و الوفيات في الشارع الذي اقطن فيه! الموظف خارج في الظلمة ماكين غا الكسيد! قارنونا مع فرنسا في حاجة اخرى ماشي التوقيت الصيفي!
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83 - Adam الجمعة 24 ماي 2019 - 12:52
Pffffffffffffffffffffffffffff personne n'est d'accord
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84 - عماد المديوني الجمعة 24 ماي 2019 - 12:53
ان ما يمر به المغرب من استهتار بمواطنيه و افقارهم و استيلاء على الاراضي قد

مرت منه كثير من المجتمعات المتقدمة التي كانت إلى الأمس القريب غارقة في

أوضاع لا تختلف عن أوضاعنا إن لم تكن أسوأ منا في بعض الحالات. لكن إرادة

الشعوب يستجيب لها القدر..
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85 - Abdelkrim Amrani الجمعة 24 ماي 2019 - 13:00
أنا مواطن مغربي أرفض توقيت GMT+1
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86 - هنا الرباط الجمعة 24 ماي 2019 - 13:01
جميع الاراء التي وضعت على هذا المقال
لا تريد هذا التوقيت يعني 100%100
من الاراء رافضة
اسمعوا صوت الشارع و لا تسمعوا صوت المكاتب و الابواب المغلقة
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87 - الدراسة الصحيحة الجمعة 24 ماي 2019 - 13:04
خلصت نتائج الدراسة إلى أن زيادة الساعة طول السنة لم يجعل المواطنين يحتجون في الشارع إلا بعض الشرذمة تشكو في الانترنت. وبذلك تؤكد الحكومة أن العمل بالتوقيت الصيفي هو قرار صائب.
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88 - yassine الجمعة 24 ماي 2019 - 13:05
منقرنوش راسنا بفرانسا حتى نوصلوهم
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89 - sami الجمعة 24 ماي 2019 - 13:06
une autre blague!c'et mama France qui dicte tout et les gnous execute les ordres..nous les citoyens on veut le GMT...Faut organiser un referundum ..un jour vous allez payer sans aucun doute..l7sab f tali
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90 - Aziz Sehraoui الجمعة 24 ماي 2019 - 13:06
السلام عليكم أش باليكم نقسمو الصبر ونزيدو غير نصف ساعة وهكا تكونو على راحتكم وحنا كذالك باش ناس ماشي كل مرة تمرض بهاذ الجدال.غرينيتش + 30 دقيقة.
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91 - رحال الجمعة 24 ماي 2019 - 13:07
نطالب بالابقاء على هدا التوقيت الرمضاني وهو التوقيت العالمي وعلى الحكومة أن تستجيب لمطالب الشعب التي انبتقت منه لا ان تعاكسه في ابسط الأمور وان لا تشعر باي مركب نقص في هدا الشأن ولن يكلفها هدا اي شيء بل هدا سيزيدها ارتباطا بشرائح هده الأمة .
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92 - مواطن الجمعة 24 ماي 2019 - 13:11
ترجمو بعدا عاد كولو الساعة.
عنداك يكون تقرير مغلف لقياس مدى رد فعل المغاربة.
واش حنا محاجير حتى توصي علينا فرنسا.
كفى من استحمار المغاربة.
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93 - مواطنة مغربية الجمعة 24 ماي 2019 - 13:12
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم حتى حقنا الطبيعي في الساعة خديتوه لينا الله ديك الدراسة سيرو فزكوها الى بغيتو دبصاح تعارفو رأي المواطن نزلو عندو وسولوه
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94 - fasi الجمعة 24 ماي 2019 - 13:13
عطيونة لخاصة ديالهم ولحقوق ديالهم وزيدو 10 ديل سوايع
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95 - ماقل ودل الجمعة 24 ماي 2019 - 13:13
"وفي فرنسا، كان استطلاع للرأي هم أزيد من 670 ألف شخص، حول قضية الساعة الخلافية، أظهر أن أغلبية الفرنسيين يؤيدون الحفاظ على "التوقيت الصيفي".
هاته الجملة الاخيرة تلخص كل شيء٫ حسبنا الله ونعم الوكيل.
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96 - مواطن الجمعة 24 ماي 2019 - 13:14
و شهد شاهد من اهلها ، غالبية الشعب يرفض هذه الساعة الاوروبية و التقرير الفرنسي يقر بايجابية اضافتها و المداومة عليها طول السنة عن اي معطيات تتكلم الوزارة ان كان 90% من الشعب ترفضها قطعاً
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97 - حر سعيد الجمعة 24 ماي 2019 - 13:19
دراسة باللغة الفرنسية والله أضحكتمونا هما سيأتي يوم لكم ...... لا وألف لا للساعة الاضافية
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98 - saad الجمعة 24 ماي 2019 - 13:20
مللي فرنسا دارت استطلاع الرأي علاش ما ديروهش حتى انتما و لا الشعب المغربي قاصر.......؟؟؟؟
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99 - احمد الجمعة 24 ماي 2019 - 13:21
من خلال جملة ستتم ترجمته من الفرسية الى العربية يظهر جليا ان التقرير مستورد ولا دخل للوزارة فيه.
الحكومة دمية فقط لا دخل لها لا في التقاعد او التعاقد او الساعة هم فقط يوقعون ويفرضون على المغاربة بالعنف.
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100 - Malika الجمعة 24 ماي 2019 - 13:24
هذه الآراء كلها تحترم ولكن ماذا سنغير بهذه الانتقادات لا شيء. بل يجب على الشعب أن يخرج كله للاحتجاج على هذا التوقيت وليس فئة قليلة فقط كما حصل في الاول،خرج التلاميذ للتنديد بهذا التوقيت وبقية الشعب يتفرج. ألم يحن الوقت بعد لنتحد ونقرر مصيرنا.كفانا متابعة فقط وراء شاشات الهواتف
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