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كُتّاب وآراء
الحكومة تُنهي دراسة "التوقيت الصيفي" لتحقيق "الاستقرار الزمني"
أنهت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية الاشتغال على دراسة تقييمية بشأن قرار المغرب تمديد العمل بالتوقيت الصيفي ("غرينيتش + 1") على طول السنة.
وعلمت هسبريس أن الوزارة المنتدبة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تقوم بترجمة الدراسة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، قصد وضعها رهن إشارة الرأي العام المغربي للاطلاع عليها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وكشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في جلسة برلمانية الأسبوع ما قبل الماضي، أن المؤشرات الأولية للدراسة التقييمية لنتائج إضافة ساعة لتوقيت المملكة "أكدت صحة الفرضيات التي وضعتها الحكومة خلال اتخاذها لهذا القرار".
وخلصت الدراسة إلى أن من بين نتائج قرار اعتماد التوقيت الصيفي على طول السنة "تحقيق الاستقرار الزمني وعدم اللجوء إلى تغيير توقيت المغاربة أربع مرات في السنة، الأمر الذي يخلق اضطرابات ومشاكل كثيرة".
وزاد الوزير أن "الدراسة التي تقوم بقياس آثار التوقيت الصيفي على الصحة والأمن والطاقة والتربية الوطنية والاستهلاك والاقتصاد مؤشراتها الأولى مطمئنة"، مضيفا أن النتائج التفصيلية لهذه الدراسة سيقوم بعرضها في ما بعد، "لأنها لم تعرض إلى حد الساعة على المجلس الحكومي".
ويرتقب أن تتخذ "حكومة العثماني"، بعد عرض نتائج الدراسة عليها، قرارا نهائياً بخصوص اعتماد الساعة الصيفية أو الشتوية طول السنة.
وتركز نتائج الدراسة أساسا على آثار الساعة الصيفية في الفترة الشتوية في مجال الحياة العامة والحياة الخاصة والنوم والمعاملات والأمن والطاقة؛ بالإضافة إلى اعتمادها على آراء خبراء في المجال التربوي لدراسة تأثير التوقيت على التلاميذ المغاربة والحياة المدرسية بصفة عامة.
وقالت مصادر هسبريس إن الحكومة ستصدر مرسوما بخصوص توقيت المملكة المرتقب اعتماده بشكل نهائي، وذلك بعدما أكدت المحكمة الدستورية أن صلاحياتها تخولها تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم.
وفي فرنسا، كان استطلاع للرأي هم أزيد من 670 ألف شخص، حول قضية الساعة الخلافية، أظهر أن أغلبية الفرنسيين يؤيدون الحفاظ على "التوقيت الصيفي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (100)
أقسم ان شركة رونو ضاغطة عليكم ولا توجد دراسة ولا هم يحزنون
بغيتو تبعو فرنسا صحة؟ وا بلاااااا ما تبرزطونا فصحتنا و ضيعو لينا وقتنا بهاد الهراء
حنا أصلا ما عايشينش، را غير حيين
كفاكم إهانة لهذا الشعب المقهور
قالك المؤشرات مطمئنة : الصحة الأمن حيت ماشي هوما لي كايخرجو مع 07h00 ديال الصباح
مالنا حنا و مال فرنسا حنا فين و هوما فين
و في المغرب ???
لماذا تقارنوننا دائما مع فرنسا هل نحن فرنسيون أم أنكم تكرسون التبعية
دعيناكوم الله فهاد رمضان حيت أتخليو هاد الساعة ديما
أشمن نتائج مطمئنة و الكريساج والاجرام والمشاكل الصحية والنفسية
دراسة الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية فاشلة
المهم هانشوفوا الحكومة واش بيها حنا ولى المادة.
لا أظن أن ذنوب الشعب سوف تمر على هذه الحكومة وعلى من يواليها مر الكرام.
ما هذا العبت بأوقات المواطنين وصحتهم اتقوا الله يا عباد الله....
نحن لا شأن لنا بفرنسا شعب تهمه الساعة أي التوقيت الصيفي لأن هناك أمن وو...ولهم أنشطة موازية يقومون بها بعد ساعات العمل إما في المغرب خاصة في الطقس البارد يصعب الحال لشبه انعدام الأمن خصوصا في بعض المناطق وخاصة الصباح الباكر لدى على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المسائل وتفادي تطبيق التوقيت الصيفي
نحن لسنا في فرنسا و أنتم لستم حكومة فرنسا..
لماذا لا يتم اللجوء الى الاستبيانات و استطلاعات راي من تمسهم بالدرجة الاولى كما هو معمول به في الدول الاوروبية
انشري یا هسبریس فضلا ولیس أمرا
هذا ما ورد في النص المنشور،للفكر ٱنا ٱتحدى هذه الوزارة بخبراءها و كل طواقمها ٱن تنظم ندوة تحضرها الجهة التي ٱعدت الدراسة لتجيب عن ٱسءلة المواطنين،ٱقول ٱتحدى ٱي مسؤول ٱن يفعل، و الله حتى نبهدل ٱصحاب هذه الدراسة الكذابين،بالحجج العلمية نستطيع سحق نتاءجها. الاوروبيون الذين يحترمون شعوبهم،لم يقوموا بدراسة،بل طرحوا الامر للتصويت. ٱما عندنا فالانكار و توهيم الناس بالدراسات. ٱشمان دراسات عندكم؟؟!! باراكا من القمع و والاستبداد. وحكومة هادي،كنبانو ليها بحال الاعداء،والله العظيم بسلتو ،عيقتو،واش حنا عبيد؟؟ هاد الحكومة مافيها حتى شي راجل يخرج يستنكر هاد المنكر ديال كلشي لي كديروا الحكومة صحيح؟؟
و في المغرب دراسة و دراسة ثم دراسة من أجل دراسة الدراسة التي ستعطي نتائج الدراسة
لمادا لا يؤخذ بعين الإعتبار رأي المواطن المغربي كما في الدول الأخرى؟؟
حكومة متحكم فيها....
الناس في القرئ و البوادي خدامين بالساعة القديمة...و لا يكثرتون لكم
ولمذا يتم تغيير التوقيت والرجوع الى الساعة الاصلية شهر رمضان المبارك
هناك نناقد كبير فمن جهة يتم اضافة الساعة لتوقيت المملكة واعتمادها كساعة قانونية على طول السنة وفجأة وبقدرة قادر ومع حلول شهر الغفران تخرج الحكومة باعلان الرجوع للساعة القانونية للملكة!!!!!!
ايعما الساعة القانونية هل هي غرنتش +1او هي اللتي تعتمد في رمضان ؟؟؟ !!!!!
وفي فرنسا، كان استطلاع للرأي هم أزيد من 670 ألف شخص، حول قضية الساعة الخلافية، أظهر أن أغلبية الفرنسيين يؤيدون الحفاظ على "التوقيت الصيفي".
مرت منه كثير من المجتمعات المتقدمة التي كانت إلى الأمس القريب غارقة في
أوضاع لا تختلف عن أوضاعنا إن لم تكن أسوأ منا في بعض الحالات. لكن إرادة
الشعوب يستجيب لها القدر..
لا تريد هذا التوقيت يعني 100%100
من الاراء رافضة
اسمعوا صوت الشارع و لا تسمعوا صوت المكاتب و الابواب المغلقة
عنداك يكون تقرير مغلف لقياس مدى رد فعل المغاربة.
واش حنا محاجير حتى توصي علينا فرنسا.
كفى من استحمار المغاربة.
هاته الجملة الاخيرة تلخص كل شيء٫ حسبنا الله ونعم الوكيل.
الحكومة دمية فقط لا دخل لها لا في التقاعد او التعاقد او الساعة هم فقط يوقعون ويفرضون على المغاربة بالعنف.