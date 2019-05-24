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الرئيسية | مجتمع | تطوّع آلاف المغربيات للتجنيد الإجباري يفوق التوقعات الحكومية

تطوّع آلاف المغربيات للتجنيد الإجباري يفوق التوقعات الحكومية

تطوّع آلاف المغربيات للتجنيد الإجباري يفوق التوقعات الحكومية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 24 ماي 2019 - 16:00

كشفت معطيات حكومية أن عدد المغاربة الذين تقدموا لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية فاق التوقعات، خصوصا في صفوف الشابات المغربيات.

وكانت وزارة الداخلية أطلقت عملية إحصاء المغاربة الراغبين في أداء التجنيد في بداية أبريل الماضي إلى غاية يونيو المقبل.

وتشير الحصيلة الأولية، وفق مصادر حكومية، إلى أن عدد المغاربة الذين عبروا عن رغبتهم يقارب 100 ألف مواطن، ضمنهم أزيد من 12 ألف شابة. وأضاف المصدر ذاته أن "هذه الأرقام فاجأت الحكومة، لأن عدد الترشيحات تجاوز التوقعات بكثير، خصوصا في صفوف النساء".

وأكدت المصادر ذاتها ما سبق أن نشرته هسبريس بخصوص قرار الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، رفع عدد الفوج الأول من المستدعين إلى الخدمة العسكرية من 10 آلاف إلى 15 ألف مجند؛ وذلك بعدما حطم عدد المتطوعين أرقاما قياسية تجاوزت التوقعات.

ويبدو أن التعويضات المالية عن الخدمة العسكرية شجعت المغاربة على الإقبال المكثف لأداء التجنيد؛ إذ تم تحديد أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهما بالنسبة للجندي و1500 درهم لضابط الصف و2100 للضابط.

كما تم تخصيص تعويض خاص بالأعباء المحدد مبلغه الجزافي في 300 درهم بالنسبة للمجندين في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى خدمات العلاج والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز.

وبعد انتهاء فترة التسجيل، ستعلن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية أسماء الأشخاص الذين سيستدعون لأداء الخدمة العسكرية بداية من شهر شتنبر المقبل.

وكان الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية، أكد أن إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية "يأتي ليتيح الفرصة للشباب المغربي، ذكورا وإناثا، لأداء واجبهم الوطني، ولينهلوا من قيم المؤسسة العسكرية ويدرسوا ويستفيدوا ويعملوا وينتجوا ويفيدوا ويسهموا في نهضة البلد والمجتمع، معتزين بانتمائهم ومغربيتهم، محافظين على أصالتهم وثوابت أمتهم".

وأوضح العاهل المغربي أن الخدمة العسكرية، في حلتها الجديدة، تأتي "وفق برامج تعليمية مدروسة ومتنوعة، تشمل مجالات وتخصصات متعددة، تهدف إلى تنويع المعارف، وصقل المهارات لدى الشباب المغربي، تماشيا مع قيمنا الوطنية الثابتة، ومبادئ الجندية الحقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ما هدا الهراء الجمعة 24 ماي 2019 - 16:09
لنعمل العقل قليلا و كفانا من عاطفة الاحتجاج بالمساواة العرجاء.. هل هؤلاء الأخوات من سيدافعن عن التراب الوطني في الأدغال و في الصحاري و الظروف الصعاب ؟؟
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2 - محمد الجمعة 24 ماي 2019 - 16:09
أظن أنها محاولة أخرى لتلميع صورة التجنيد الاجباري الشباب يريد فرص شغل طوال السنة و ليس سجنه في ثكنة عسكرية لمدة سنة
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3 - عادل الجمعة 24 ماي 2019 - 16:10
بالسيف يمشيو لا خدمة لا ردمة لا زواج بنادم تقهر ولا كيلوح راسو فاش ما كان الدولة مفاداش توفر فرص شغل حقيقية الثروات ديال البلاد كيخلصو بيها البطاليين فرنسا وزيد وزيد والشعب مقهور تفووو
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4 - sami الجمعة 24 ماي 2019 - 16:11
ca de la propagande pour encourager les jeunes a s'engager dans le service militaire!c drole!!!
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5 - mou الجمعة 24 ماي 2019 - 16:13
عندهم شي حساب مع الرجال ،هههه مشاو يترينيو.
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6 - ريفي تطواني حر الجمعة 24 ماي 2019 - 16:14
هذا يدل على إرتفاع البطالة في وسط الشباب المغربي فمثلا أنا عامل لن أذهب إلى التجنيد حتى ولو بنفس الأجر الذي أتقاضاه
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7 - دوار البور الجمعة 24 ماي 2019 - 16:15
هدا الرقم المهول الدي تقدم إلى الخدمة العسكرية سببه البطالة وقلة الحيلة وليس حبا في الخدمة العسكرية أو الوطن.اللهم العمش ولا لعما
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8 - البيضاوي الجمعة 24 ماي 2019 - 16:16
وطنية المغاربة ضاربة في عمق التاريخ كما في علم الجميع..
هذا اذن ليس بغريب اذا ما علمنا ان المغاربة جميعا يحبون وطنهم، وكلما تعلق الامر بالوطن كلهم يتجندون دكورا وإناثا ..
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9 - عالم نفسي الجمعة 24 ماي 2019 - 16:17
هناك ألاف الشباب المغاربة حاصلين على الاجازات والماسترات والديبلومات يبحثون عن العمل ويوزعون سيرتهم الذاتية في جميع المجالات وملي ملقاوش لخدمة لحل لوحيد تجنيد من بعد تجنيد شوماج عوتاني وا عباد الله وفرو لشباب فاش اخدمو وديك ساعة مرحبا بالتجنيد
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10 - أدربال الجمعة 24 ماي 2019 - 16:17
إذ تم تحديد أجرة شهرية تتراوح 1050 درهما !!!
هدا معناه أن الفقر هو الدافع الأول و ليس حماس الدفاع عن الوطن ...
من خلال المبلغ الهزيل يتضح جليا أن المتقدمين هم من أبناء الطبقة الفقيرة .
ثم هناك سؤال لابد من طرحه .
ماقول المفتي في مسألة التجنيد و الحجاب ؟
كما نلاحظ في صورة المقال أن المجندات ما دايرينش الحجاب ؟
فهل هدا حرام أم حلال ؟
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