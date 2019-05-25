عصير المزاح -19-: تصفيقات .. "الحكومة تبيض وتقرق وتفقس"

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

صفق أو لا تصفق، شغلك هداك، أما أنا فقد اخترت أن أصفق. وبيضتان لكل مواطن غير كافيتين، فنحن قوم نحب أكل البيض كثيرا، خاصة البيض الذي تبيضه لنا حكومتنا البيّاضة. ولعلك، مثلي، كنت تعتقد أن من ليس له همّ تلده له حكومته، وها أنت، مثلي ، تكتشف أن الحكومة لا تلد بل تبيض وتقرق وتفقسنا. ولا خير في مواطن لا يصفق لإنجازات حكومته.

من إنجازات حكومتك أنها عملت على تكثيف جميع البرامج الاجتماعية في مستويات عدة، يتقدمها محاربة الفساد، وبرنامج تيسير، والمنح الدراسية، والنقل، وغيرها من الأمور. وأنت تعرف أن الحكومة تخوض حربا ضروسا ضد الفساد، ويرجع الفضل في صمود الحكومة، في حربها المقدسة، إلى الفاسدين الذين يحاربون في صفها ضد الفساد. ولو كان الفساد رجلا لقتلته وسلمت نفسي لأقرب مركز شرطة.

خفّض السرعة قليلا، ألا ترى أمامك علامة "صفق".. دعنا ننزل هنا لنصفق قليلا، ثم نكمل طريقنا إلى الدولة الديمقراطية.. ردّد معي: باقية وتتمدد.. باقية وتتمدد. والحق أن ما يؤلمنا جميعا هو أن ينبري بعض الحاقدين، في جزيرة الفيسبوك، لتبخيس ما تحققه الحكومة من إنجازات. ولعل هذا ما نبّه له وزير العدل عندما قال إن "ما يُكتب في وسائل التواصل الاجتماعي من حقد وكراهية تعبر عنها بعض الرسائل، فأكيد أن هناكَ تيارات تحاولُ أن تربي الأجيال على السوداوية وتبخيس الجهود".

يُرجى من كل مواطن أخذ بيضته أن يلتحق بصفوف المصفقين. سنقيم الصلاة، ثم نصفق على الحكومة، وبعدها ندعو على كل الحاقدين الكارهين العدميين. اللهم زدهم عمى على عماهم. اللهم دمر من خذل الإسلام والمسلمين.. آمين. نقولها بملء الفم؛ هذه حكومة لا تلعب، بل تتعب لكي نلعب.

كان الله في عون وزرائنا ومسؤولينا. فهم يشتغلون في صمت، ونحن نصفق لهم في صمت. إنهم منشغلون بالتفكير في حلول لمشكلاتنا: تردي الخدمات الصحية، وفشل التعليم، وبطالة الشباب، وعجز الشيّاب، وضعف صبيب الإنترنيت، والأهم عندنا هو الصبيب، فنحن نتصدر نسب مشاهدة المواقع الإباحية خلال رمضان وشوال ومحرم وشعبان. أعظم إنجاز يمكن أن تحققه لنا حكومتنا هو أن تزيد في الصبيب لكي نزيد في الصبيب.. تصفيقات من فضلكم.

العيطة عليك

الخبر يقول إن عاملات مغربيات في حقول الفراولة الإسبانية تعرضن لاعتداءات جنسية من قبل مشغلهن. الخبر يضيف أن مسؤولا من القنصلية المغربية في الجارة الأوروبية أكد أنهم يتابعون تطورات الملف؛ لكنهم لم يتوصلوا بأي شكاية من العاملات المغربيات، بخصوص تعرضهن لانتهاكات، أو اعتداءات جنسية. حتى لو تمكنت العاملات من الاتصال بالقنصلية لطرح شكايتهن، فالرد سيكون معروفا: "واش كاين الدم؟!!".

نصائح مول الكوتشي

أنت مقبل على الزواج؟ في إطار اختيارك لشريكة الحياة، فكّر في طريقة تُمكنك من رؤيتها بعد استيقاظها من النوم مباشرة. إذا اتضح أنها لا تزال محتفظة بعلاماتها الجنسية الثانوية، فستكون لك زوجة أنثى بمعنى الكلمة. أطلب منها أن تقول أي شيء، فإذا تكلمت بصوت ناعم طنّان كطنين نحلة خجولة، فاشحذ لسانك لأنك ستلعق عسلا حرا طوال حياتك معها.. أما إذا رأيتها وتراجعت مفزوعا من بشاعة منظرها، فاعلم أنك أنتَ الجميلة وهي الوحش.. وإذا تكلمتْ بصوت خشن ومزمجر، فتأكد أنها رجل ضلّ طريقه إلى عالم النساء.. هكذا ستعشش معها في البيت نفسه.. وستجلسان رجلا على رجل.. ولا يُعذر أحد مثلك بجهله للقانون الذي يعاقب المثليين.