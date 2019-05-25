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كُتّاب وآراء
حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي تضع المغرب في ترتيب سيء
ترتيب سيئ ذلك الذي حصلت عليه المملكة في دراسة حديثة حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال، إذ احتلت الرتبة 34 ضمن 60 دولة عبر العالم، فيما كان المعدل أقل من المتوسط.
الدراسة التي تقيس حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية في 60 دولة حصل فيها المغرب على معدل عام قدر بـ 47.7 بالمائة. وهذا المعدل هو مجموع أربع جوانب قامت الدراسة بتنقيطها، وتتعلق بالبيئة التي حصلت فيها المملكة على 57 نقطة، والإطار القانوني الذي حازت فيه على 61 نقطة، فيما حصلت في جانب التزام الحكومة على 32 نقطة. أما فيما يتعلق بالمشاركة أو الصناعة والمجتمع المدني والإعلام فحازت على 48 نقطة.
وتشير الدراسة الصادرة عن مؤسسة "الطفولة العالمية"، التي يوجد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن "المغرب اعتمد العديد من السياسات والقوانين الوطنية التي تركز على مكافحة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم. كما أن لدى الدولة العديد من الخطط الوطنية التي تركز عليها بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم".
غير أنها ترى أن الأمر غير كاف، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن هذه الحوادث، مضيفة أن المديرية العامة للأمن الوطني تجمع بيانات عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال المبلغ عنها، ولكن ليس عن مدى انتشار الظاهرة.
وتنتقد الدراسة غياب إجراءات التبليغ عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال عبر الإنترنت، ناهيك عن "عدم وجود التزامات وطنية تجاه الأطفال في هذا الإطار".
وتشير الدراسة إلى أن "الاعتداء الجنسي على الأطفال يحدث في الغالب في الظل، كما يحدث في كل مكان، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي للبلد أو نوعية حياة مواطنيه".
وتؤكد أن الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم يمكن الوقاية منه. وتضيف أن هناك استراتيجيات أثبتت نجاحها في الحد منه، مشيرة إلى أنه "عندما تتصرف الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص معا يكون التقدم ممكنا".