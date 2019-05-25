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برلمانيون يطالبون ببحث أسباب تعثر أشغال مستشفيات عمومية

برلمانيون يطالبون ببحث أسباب تعثر أشغال مستشفيات عمومية
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
السبت 25 ماي 2019 - 14:00

طالب الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بتكليف لجنة للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول "تعثر أشغال بناء وتجهيز مستشفيات عمومية"، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، لاسيما المادة 107 منه.

طلب الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة جاء ضمن مراسلة بعث بها إلى رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، مشيرا في مراسلته إلى أن "الهدف من هذه المهمة الاستطلاعية هو الاطلاع على أسباب التعثر الذي تعرفه مشاريع مستشفيات برمجتها وزارة الصحة منذ سنوات من حيث إنجاز بعض البنيات الاستشفائية أو تجهيزها بالمعدات اللازمة للاشتعال والشروع في استقبال المرضى".

ويطالب الفريق البرلماني كذلك بضرورة "الحصول على توضيحات وإجابات بخصوص: حجم الميزانيات المرصودة لهذه المشاريع ومستوى صرفها، والأسباب المباشرة وغير المباشرة في التعثر الذي تعرفه هذه المشاريع، وتحديد مسؤوليات كل طرف من الأطراف المتدخلة في العملية، والاطلاع على التدابير والإجراءات المتخذة لتسريع تنفيذ هذه المشاريع".

ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في المراسلة، بكل من مستشفى فحص أنجرة بطنجة، والمستشفى المحلي بأولماس، والمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، ومستشفى بلدية تيسة بإقليم تاونات، والمستشفى الإقليمي لسيدي إفني.

وتضيف المراسلة أن الأمر يتعلق بـ"مستشفيات من خمس جهات مختلفة، على سبيل المثال لا الحصر، تعرف عرضا صحيا غير قادر على تلبية حاجيات وانتظارات المواطنين، مما يسائل القطاع المعني في طريقة تدبيره للشأن الصحي ومدى قدرته على تحقيق الحق في الصحة المنصوص عليه دستوريا".

وتبرز المراسلة ذاتها أنه من أجل بلوغ الأهداف المشار إليها، "يجب على اللجنة إجراء لقاءات مع كل من وزير الصحة والمسؤولين المحليين عن قطاع الصحة، ورئيس المجلس البلدي، ومع المقاول المعني بالصفقة، وعند الاقتضاء الاستعانة بكل من ترى اللجنة فائدة في خبرته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ملاحظ السبت 25 ماي 2019 - 14:21
السبب في تعثر المستشفيات العمومية بالمغرب هو تهافت البرلمانيين على اموال دافعي الضرائب وتزوير الفاتورات وعدم مساهمة الجماعات لكون مسيريها خبراء في السرقة ولكن بطريقة قانونية وووووو كلها آتية من المنتخبين.
على الدولة المغربية ان تراجع النظر في كيفية تسييرها
التيكنوقراطيين فشلوا
السياسيون كدلك واكثر
ادن علينا استيراد بعض الشخصيات لكي تسير شؤون هدا البلد الذي اصبح غير أمين.
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15
2 - Mouatene السبت 25 ماي 2019 - 14:30
la réponse est très simple tout le monde la connaît . le privé vous attend
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8
3 - amaghrabi السبت 25 ماي 2019 - 14:33
بسم الله الرحمان الرحيم.واخيرا اهتدى برلماننا الى الأساسيات التي التي يجب الاهتمام بها بعجالة,والحكومة الاخوانية منذ عهد بنكيران الى اليوم كانت في سبات عميق.اعتقد بفكري المتواضع ان اليوم انزل جلالة الملك ثلاثة أشياء مهمة ستجعل من المجتمع يتعافى شيئا كثيرا ان شاء الله,امر جلالة الملك بالتعليم المهني والمعاهد التقنية والمهنية وثانيا الاهتمام بالمستشفيات وبذل مجهود يرذي صحة المواطنين في المستشفى العمومي وثالثا التجنيد العسكري الذي سيخفف هو كذلك في اعتقادي نسبة من الشريحة الشبابية ان شاء الله,وهذه الخطوات مهمة وستعطي ثمارا جيدة جدا تخفف كثيرا من الاحتقان الاجتماعي الذي يعيش فيه المغاربة,اسرعوا أيها الوزراء وشمروا على ساعديكم واعملوا ليل نهار من اجل انقاذ المجتمع المغربي الذي يختنق وكفى من الكلام على تعلم اللغات هل الفرنسية او العربية انه جدال عقيم الأولى هذه الأشياء التي امر بها جلالة الملك حفظه الله
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-4
4 - عبدالرحيم السبت 25 ماي 2019 - 14:43
بادرة طيبة، يجب أن تأتي ثمارها. الحل الوحيد لإنجاحها الابتعاد عن المزايدات السياسيوية، والمتابعة حتى تحديد الأسباب.
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-1
5 - من أسباب التعثر السبت 25 ماي 2019 - 14:44
من أسباب تعثر إنجاز مرافق صحية أو غيرها :
1 - غياب الكفاءة والجدارة والاستحقاق لدى الموظفين
2- إهمال الواجبات المهنية التي يتقاضى عنها المهمل أجرا من ضرائب المواطنين
3 - عقلية التكاسل تحت شعار :مايخدم غير الكانبو
4 - وضع العصا في العجلة وهي عقلية ازكاير
5 - اعتبار الدولة بقرة حلوب يجب نهبها اكثر ما يمكن
6 - الحسد والحقد والكراهية المنتشرة بين الموظفين
7- نهب أموال وعتاد وتجهيزات المرفق العمومي
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