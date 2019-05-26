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الرئيسية | مجتمع | رمضان يرفع كميات الأكل المُبذَّر ويُنهك ميزانيات الأسر في المغرب

رمضان يرفع كميات الأكل المُبذَّر ويُنهك ميزانيات الأسر في المغرب

رمضان يرفع كميات الأكل المُبذَّر ويُنهك ميزانيات الأسر في المغرب
هسبريس - يوسف لخضر
الأحد 26 ماي 2019 - 11:00

شهر رمضان شهر الإمساك عن الطعام والشراب طيلة اليوم أملاً في الأجر والغفران، لكنه أصبح اليوم مرادفاً للإسراف أيضاً، فهو شهر ترتفع فيه نسبة الاستهلاك لدى المغاربة والمسلمين بشكل عام، وهذا ينتج هدراً وتبذيراً لكميات كبيرة من الطعام.

وخلال شهر الصيام، تتغير العادات الغذائية وترتفع النفقات المالية ويصبح إعداد مختلف الأطباق أمراً لا مناص منه على مائدة الإفطار، ويصعبُ آنذاك إقناع المرء بأهمية الاقتصاد في الأكل خلال وجبتي الفطور والسحور، فلدى غالبية الناس فكرة مفادها أن الأكل كثيراً يقي من الجوع طيلة النهار.

هذا التغير الذي يطبع السلوك الاستهلاكي للمغاربة، ومعظم المسلمين في دول العالم، له آثار كبيرة على نفقات الأسر ويتسبب في هدر كبير للأغذية التي تصبح متراكمة في مكبات القمامة، وهو أمر يكلف الدولة بشكل غير مبالغ أموالاً طائلة.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "تبذير الطعام ظاهرة حاضرة بقوة في المنطقة المغاربية، تصل ذروتها في شهر رمضان".

وأرجع الخراطي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، هذا التبذير إلى "غياب ثقافة استهلاكية لدى المواطنين وانعدام وصلات تحسيسية حول أهمية الاقتصاد في الأكل"، وقدّر ما يتم هدره في شهر رمضان من قبل المغاربة بالثلث من مجمل ما يتم اقتناؤه.

ويتسبب هذا التبذير، حسب المتحدث، في الإضرار بميزانية المواطنين وصحتهم، بالإضافة إلى تضرر الدولة لكون غالبية المواد الاستهلاكية يتم استيرادها من الخارج، وأخرى مدعمة.

التبذير المغربي

وضرب الخراطي أمثلة عن التبذير المغربي للطعام بالقول: "حين نُعد إبريق شاي نستعمل شاياً مستورداً من الخارج وقنينة غاز مدعمة وماءً مدعماً بصفة غير مباشرة، ثم السكر المدعم، وفي الأخير نشرب كأساً أو كأسين ونرمي الباقي في القمامة، هذا قمة التبذير في المغرب".

وأعطى الخراطي مثالاً آخر للتبذير الغذائي الذي يكون طيلة السنة، موردا أن "المغاربة يحرصون على أكلة الكسكس كل جمعة، لكن إذا ما أجرى المرء جولةً في المساء أو في الغد في أزقة الأحياء، سيجد أن مُكبات القمامة تحوي كميات كبيرة من الكسكس".

وفي شهر رمضان، يكثر الإقبال على استهلاك المعجنات لكن نسبة منها هي الأخرى تُرمَى، الشيء نفسه بالنسبة للخبز الذي يتم دعمه من طرف الدولة، بحيث تلجأ السلطات إلى استيراد كميات سنوية من الحبوب من الخارج لضمان توفره بأسعار معقولة.

ويرى رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن إقبال المغاربة على التبضع بكثرة، وبالتالي ارتفاع الهدر الغذائي، يرجع إلى أسباب سيكولوجية، بحيث يسود الاعتقاد بضرورة شراء أكبر كمية من المواد الغذائية خوفاً من الندرة، ويصل المستوى إلى حد التنافس والتباهي بين الأسر.

ما الحل؟

يُؤكد الخراطي أن المغرب في حاجة إلى سياسة استهلاكية من خلال سياسة غذائية تقوم على برنامج وطني يُعده قطاع حكومي مستقل من خلال وزارة خاصة بالاستهلاك، ويدعم اقتراحه هذا بكون ظاهرة التبذير أصبحت مستفحلة وتضر بالمستهلكين والبلاد ككل.

ظاهرة عالمية

وللوقوف على هول الظاهرة عالمياً، تشير أرقام منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 30 في المائة من الطعام الذي ينتج كغذاء للبشر حول العالم يتعرض للهدر كل عام، وتعادل هذه النسبة 1.3 مليار طن من الغذاء، وتبلغ التكلفة الإنتاجية لذلك تريليون دولار، والتكلفة البيئية نحو 700 مليون دولار، والتكلفة الاجتماعية نحو 900 مليون دولار.

على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير توقعات سابقة للمنظمة إلى أن الفرد يهدر متوسط 250 كيلوغراما سنوياً من الغذاء، لكن هذا الهدر يرتفع في شهر رمضان ليصل إلى 350 كيلوغراما.

وفي المغرب، قدرت المنظمة في تقرير سابق لها أن ثلث ما يتم طهوه في رمضان يُرمى في سلال القمامة، بحيث تلجأ 45.1 في المائة من الأسر المغربية إلى رمي أغذية تتراوح قيمتها بين 6 و51 دولار شهرياً، ما يمثل 500 درهم، لا سيما في رمضان.

هذا الأمر يتزامن مع أرقام نشرتها قبل أسابيع المنظمة نفسها، تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات الجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث يعاني 52 مليون شخص من نقص مزمن في التغذية، منهم أكثر 1,4 مليون مغربي.

وتوصي منظمة "الفاو" بضرورة اعتماد عدم الهدر أسلوباً للحياة، من خلال تناول حصص أصغر من الطعام في المنزل أو تقاسم الأطباق الكبيرة في المطاعم، والحفاظ على ما يتبقى من الطعام لوجبة أخرى أو استخدامه في صنع طبق مختلف، إضافة إلى اعتماد التسوق الذكي باقتناء ما يمكن استهلاكه فقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ATLAS EAGLE الأحد 26 ماي 2019 - 11:19
لاننا نأكل بالعينين وليس بالعقل ، مثل الامم المتحضرة . قوم عزيز علينا التبذير وقوم منا محتاج لما نرميه من الاكل ......
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2 - matrix الأحد 26 ماي 2019 - 11:19
سلام الله عليكم رمضان يعد له بالصلاة وقراة القران والتسبيح والصدقة وليس باعداد كثرت المكولات ورميها في الأزبال حتى المرأة المسلمة نراها في شهر رمضان في المطبخ من الظهر إلى المغرب وهي في المطبخ والله رسول الله صل الله عليه وسلم برئ مما تفعلون في هذا شهر الكريم اتقوا الله غفرلي ولكم
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6
3 - مغربي قح الأحد 26 ماي 2019 - 11:21
الحمد لله كنفطرو و نتسحرو بلي قسم الله. قليل و صحي. المسألة راها ديال العقلية.
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4 - Abd simsim الأحد 26 ماي 2019 - 11:21
ان كنا نبذر تلث الطعام الذي نقتنيه. فلماذا اذن نسأل لماذا المعيشة غالية.؟؟؟؟
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5 - بشير الأحد 26 ماي 2019 - 11:22
ولكن من وراء هذا الهدر سواء في رمضان أو خارج رمضان؟ الرجال ام النساء؟
هذا التعليق لن يعجب البعض. انا متأكد.
"ولكن اكثركم للحق كارهون"
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6 - مهاجر الأحد 26 ماي 2019 - 11:23
رمضان لا يرفع كمية الاكل ولاينهك الميزانية بل المسلم هو الفاعل لانه لم يعرف بعد حكمة رمضان.الهم انك عفوا تحب العفو فاعف عنا.
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7 - صابر الأحد 26 ماي 2019 - 11:27
يقول جل جلاله :( كلوا و شربوا ولا تسرفوا )
مشكلتنا ليست في رمضان بل ارى ان الجوع
في اعيننا و اعمى قلوبنا عن مناسك رمضان
وان ننضر لمن هم في امس الحاجة للمساعدة
فهاذا شهر التكافل وليس للتبدير .
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8 - mehdi832 الأحد 26 ماي 2019 - 11:32
يجب على المسلم إستغلال شهر رمضان للعبادة والتقرب إلى الله بطاعته وتقواه وكذلك هو مناسبة لتخليص الجسم من جميع السموم وذلك بالتقليل من الأكل وخاصة في العشاء و الفجر. على الجسم أن يجوع ويعطش ليشتغل وإلا فلن تستفيد من رمضان حيث يجب الإمتناع جزئيا عن شهوة الأكل والشرب حتى في الفطور وأكل ما هو مغدي وطبيعي لأن النفس طماعة علمها القناعة وفي الأشهر الأخرى كل ما طاب لك.
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9 - جلال الأحد 26 ماي 2019 - 11:35
مصاريف الاغنياء لا تزداد في رمضان.ربما تنقص.نتيجة بعض العادات التي لا يستطيعون ممارستها في شهر رمضان..الفقراءينتظرون الفرص و المناسبات ليمنحون انفسهم بعض الامتيازات التي لم يعتادوا عليها طيلة أشهر بسبب ضيق الحاجة. لخلق البهجة والسروز داخل الاسرة وهذا حق مشروع
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10 - amaghrabi الأحد 26 ماي 2019 - 11:41
بسم الله الرحمان الرحيم.قال تعالى"ان المبذرين كانوا اخوانا للشياطين"وعلى حسب هذه الاية الكريمة فان المبذرين في رمضان وغير رمضان يرتكبون اثاما سوف يحاسبون عنها عند الله سبحانه وتعالى,وخصوصا في هذا الشهر الكريم الطي هو شهر العبادة وشهر المراجعة السنوية من اجل اصلاح الأخطاء والرجوع الى الصواب .والله ان كثير من الناس لا يتعظ بالتجارب التي يعيشها كل يوم بحيث يضع جميع الماكولات والفواكه والخضر والحريرة ووو وفي الأخير يبقى عاجزا على استهلاكها ويكون مصيرها القمامة كل يوم ومع ذلك يعيد الكرة في اليوم المقبل.والله ان الحريرة المغربية مع قليل من الخبز لتكفي,وهي في نظري وجبة كاملة وصحية ولا يحتاج الصائم الا الى كاس من القهوة او الشاي,ولكن ومع الأسف رمضاننا في مغربنا واعتقد في جميع دول العالم فيه اسراف وضياع للمال والصحة,وان شاء الله سيفتح الله اعيننا ونرى اخطاءنا وتبطيرنا واسرافنا
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11 - Aziz nador الأحد 26 ماي 2019 - 11:45
رمضان لم يرفع كميات الأكل المُبذَّر ويُنهك ميزانيات الأسر في المغرب،
وإنما الثقافة سايء عند المغاربة هما المسؤلين عند البذر
و سلام
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