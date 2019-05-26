رئيس الحكومة يواجه إدارة عنيدة .. عقد الازدياد والإشهاد والأمازيغية

هسبريس - يوسف لخضر

نهاية دجنبر من سنة 2017، وجَّه رئيس الحكومة منشوراً إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين يدعوهم إلى تنفيذ مقتضيات مرسوم يُتيح الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها في أية إدارة عمومية، عوض اقتصار ذلك على المقاطعات.

كان الأمر بمثابة "ثورة" في منظومة الإدارة المغربية المعروفة ببيروقراطيتها وعنادها وهيكلتها التقليدية، لكن بعد أيام قليلة تبيّن أن الأمر أشبه بصيحة في واد، إلا أن المثير أنها صيحة أطلقها رئيس الإدارة العمومية ولم تتحقق على أرض الواقع.

ولو تحقق الأمر لكانت الإدارة المغربية قد قطعت شوطاً مهماً في تمكين المرتفقين من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال، لكن والحال غير ذلك، فإن الطوابير مستمرة في المقاطعات التي ما زالت تشتغل بطرق متجاوزة.

واليوم بعد مرور قرابة سنتين، يتبين أن مسعى رئيس الحكومة صعبٌ للغاية، ورغم أنه إجراء بسيط يمكن في دولة حديثة أن يتحقق في ظرف وجيز، إلا أن المغرب فشل في ذلك رغم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات بهدف تنزيل مضامين المرسوم.

ولم يفقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الأمل في ذلك، فقد بعث قبل أيام منشوراً جديداً حول تطبيق هذا المرسوم، تضمن إقراراً بأن عدداً قليلاً من الإدارات والمؤسسات العمومية تجاوبت مع الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

التجاوب كان يقتضي إبلاغ الوزارة بلوائح الخدمات الإدارية التي تقدمها للمرتفقين، والتي تشترط إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وأسماء الموظفين الذين تم تعيينهم للقيام بتطبيق مضمون المرسوم، لكن لم تتجاوب الإدارة المغربية مع رئيسها الأول.

وفي أكتوبر من السنة الماضية، وجَّه العثماني منشوراً جديداً إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين بشأن إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها.

ويقول مرسوم العثماني إن "الإدارات العمومية ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم".

لكن الأمر أشبه بحلم، فالإدارة المغربية منذ بدايتها كان فرنسية وما تزال، ونادراً ما تكون العربية إلى جانب الفرنسية، أما الأمازيغية فذلك حُلم لن يتحقق الآن على الأقل، خصوصاً في ظل تعثر مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيلها في البرلمان.

وليس العثماني وحده من وقف عاجزاً أمام "عناد الإدارة المغربية"، بل كان عباس الفاسي، رئيس الحكومة الأسبق، أمام تجربة مماثلة؛ فقد أصدر في شتنبر من سنة 2011 منشوراً إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين يطلب منهم إعفاء حاملي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء بعدد من الوثائق.

المنشور الذي يحمل رقم 10/2011 يُشير إلى أنه بموجب القانون رقم 35.06 فإن حامل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية يُعفَى من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق.

لكن رغم مرور سنوات، ما تزال الإدارات المغربية تطلب تعسفاً عقود الازدياد ذات اللون الأخضر الشهير، رغم توفر كل المغاربة على بطاقة تعريفية قيل إنها بيومترية وتُغني عن التنقل إلى أماكن الازدياد البعيدة للحصول على وثائق عادية.

يتجلى من خلال الأمثلة السابقة أن الإدارة المغربية تتسم بالعناد بالجمع بين نظام تدبير عتيق وبيروقراطية مُعرقلة لأي إصلاح، وهو ما أنتج واقعاً اليوم أصبح معه التغيير أمراً صعب التحقق إلا في حالة تعبئة حكومية كبيرة، لأن الأمر أشبه بمقاومة شرسة يصعب معها زعزعة نظام الإدارة الحالي.

وسبق للملك محمد السادس أن وجه انتقادات كبيرة للإدارة المغربية، كان أبرزها في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2016 حيث قال إن "المرافق والإدارات العمومية تعاني من عدة نقائص، تتعلق بالضعف في الأداء وفي جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما أنها تعاني من التضخم، ومن قلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين".

"تغول" الإدارة المغربية كان موضوع تقارير رسمية، أهمها تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2017 الذي جاء فيه أن "الرصد المنتظم لما يجري في الإدارة المغربية بمفهومها العام يسجل أن المعيش اليومي لم يبرهن بالملموس عن إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة".

وفي رأي مؤسسة الوسيط، وهي وريثة ديوان المظالم سابقاً، فإن هذه "الممارسات مستمرة ليس لأنها بالأخطاء مشوبة أو بعدم التفهم موضوع، بل لأنها توحدي بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها واشتغالهم بمزاجية متجاوزة وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة ونمطية مفتقرة لكل مبرر".

خلاصة مؤسسة الوسيط كافية لتصور حجم الاختلالات التي تعج بها الإدارة المغربية، وهو ما يتوجب معه العمل على إيقاظ الضمير وعدم تناسي ما يحتمه الواجب وما تقتضي أمانة تصريف الشأن الإداري، والمضي قدماً نحو الترميم والبناء الجيد لإدارة تبعث على الارتياح.