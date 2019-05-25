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مصحة بالمحمدية تطلب تبرع أسرة بأعضاء شاب

مصحة بالمحمدية تطلب تبرع أسرة بأعضاء شاب
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 25 ماي 2019 - 19:00

تفاجأت أسرة تعيش بمدينة المحمدية تعرض ابنها لحادثة سير مميتة بدعوتها من قبل مصحة خاصة إلى التبرع بأعضاء جسده بسبب حالته الصحية الميؤوس منها، بدل العمل على إنقاذه من الموت.

ووجد أقارب الشاب الذي تعرض قبل أيام لحادثة سير خطيرة، قبيل الإفطار بشارع "القاضي التازي"، أنفسهم في موقف حرج، خصوصا أنهم كانوا يأملون في إخراج ابنهم من المصحة الخاصة بالدار البيضاء، إلا أن طبيبة بالمصحة فاجأتهم حين طلبت منهم التبرع بأعضائه.

وأكدت الأسرة في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه بمجرد إدخال الشاب إلى المصحة، طُلبَ منها أداء مبلغ مالي كبير وتقديم "شيك" كضمانة، الأمر الذي تم استجابت له، لتجرى له بعض الفحوصات أظهرت أن دماغه في حالة جيدة، علما أنه كان بعد صدمه من لدن سيارة قد سقط على رأسه.

في اليوم الموالي، تضيف الأسرة، تفاجأت بالمصحة تخبرها بأن أمل نجاة ابنها ضئيل جدا، وأن نسبة احتمال وفاته تصل إلى 99 بالمائة، وهو ما أثار استغرابها، خصوصا أن المصحة كانت قد تحصلت على المبلغ المطلوب بعدما طمأنت الأسرة بكون المصاب في حالة جيدة.

في غضون ذلك، تفاجأت الأسرة حين دعتها طبيبة بالمصحة إلى التبرع بأعضاء الشاب، غير أنها رفضت ذلك، قبل أن تتفاجأ مرة أخرى باتصال هاتفي من المصحة بعد الإفطار يفيد بأن المصاب قد فارق الحياة.

وتحدثت الأسرة المكلومة عن واقع قطاع الصحة بمدينة المحمدية على مستوى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، مؤكدة أن سيارة الإسعاف التي كانت ستقل ابنها صوب الدار البيضاء بعد تعرضه للحادثة لم تكن موجودة، ناهيك عن غياب الأكسجين بالمؤسسة الصحية، معربة عن تذمرها من هذا الوضع المزري الذي يفاقم معاناة ساكنة المدينة.

وكان الشاب العشريني قد تعرض قبل أيام لحادثة سير مميتة بمدينة المحمدية، بعدما داهمته سيارة كانت قادمة بسرعة كبيرة، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، قبل أن يتم تحويله صوب المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، غير أن طبيبا كان يرافق المصاب بسيارة الإسعاف اقترح نقله صوب مصحة خاصة لإنقاذه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - morad السبت 25 ماي 2019 - 18:56
للأسف الشديد تحول عالم الأطباء إلى بيئة للتجارة في مصائب المرضى لم يعد هناك مكان لاخلاقيات المهنة كل الأطباء اوجلهم ينساقون وراء المال ولاشىء غير المال انها ازمة قيم واخلاق
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26
2 - حسبي الله ونعم الوكيل السبت 25 ماي 2019 - 19:02
يجب تقديم شكاية لوكيل الملك قبل فوات الاوان ضد المصحة . حسبي الله ونعم الوكيل على قطاع الصحة والتعليم في بلادي المحكورة.
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25
3 - فيا الجوع السبت 25 ماي 2019 - 19:04
مصحة المحمدية تطلب أسرة بالتبرع بأعضاء شاب.مصحة بالمحمدية تطلب من الأسرة بالتبرع بمحتويات ابنها لان البياس قليل في السوق ولافيراي لا تتوفر على الغيارات الاصلية.ولكم واسع النضر
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10
4 - مواطن السبت 25 ماي 2019 - 19:21
عادي .. هاد الشي اللي كيوقع ملي كيتم خوصصة خدمات عمومية فدولة غير ديمقراطية يحكمها الفساد ..

والقادم أسوء بكثير
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13
5 - الوشام السبت 25 ماي 2019 - 19:30
معلوم أن سائقي سيارات الإسعاف والأطباء يتقاضون عمولة مالية فورية مهمة من المصحات الخاصة مقابل توجيه أي زبون إليها، وأتساءل أليس مثل هذا السلوك متاجرة في البشر، ولماذا لا يطبق قانون المتاجرة في البشر على المصحات والأطباء وسائقي الإسعاف؟
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1
6 - حميد السبت 25 ماي 2019 - 19:33
من مافيات العقار إلى مافيات الاتجار بالبشر حتى وصلنا الى مافيات الاتجار بالأعضاء البشرية و القادم أسوأ لك الله يا وطني.
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