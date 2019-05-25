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كُتّاب وآراء
تدوينة فيسبوكية تجر شقيق معتقل ريفي إلى القضاء
أمرت النيابة في مدينة الحسيمة بمحاكمة الناشط حسن بنشعيب جراء تنديده بالوضع في هذه المنطقة عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، حسبما أفاد مصدر قضائي السبت لـ(إفي).
ووجهت وزارة الداخلية الجمعة إلى الناشط تهمة "نشر تعليقات تحرض على العصيان" و"تهدد وحدة أراضي الدولة" فضلا عن "المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها" و"إهانة أجهزة الأمن".
وكان حسن بنشعيب قد تعرض للاعتقال الخميس بواسطة قوة أمنية قرب منزله في بلدة بني بوعياش على بعد 20 كلم جنوب الحسيمة، التي كانت مسرحا لاحتجاجات اجتماعية شهدتها المنطقة في 2017.
يشار إلى أن حسن هو شقيق الناشط البشير بنشعيب الذي أدين في 2012 بالسجن 12 عاما جراء المشاركة في مظاهرات حركة 20 فبراير التي قادت احتجاجات حاشدة بالمغرب خلال 2011.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
حيت مقابلين شنو كيكتبو الناس فالفيسبوك.
باش يحضيو سراق المال العام، هوما مقابلين التلفونات.
العفووووو