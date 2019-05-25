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الرئيسية | مجتمع | تدوينة فيسبوكية تجر شقيق معتقل ريفي إلى القضاء

تدوينة فيسبوكية تجر شقيق معتقل ريفي إلى القضاء

تدوينة فيسبوكية تجر شقيق معتقل ريفي إلى القضاء
هسبريس - إفي
السبت 25 ماي 2019 - 16:30

أمرت النيابة في مدينة الحسيمة بمحاكمة الناشط حسن بنشعيب جراء تنديده بالوضع في هذه المنطقة عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، حسبما أفاد مصدر قضائي السبت لـ(إفي).

ووجهت وزارة الداخلية الجمعة إلى الناشط تهمة "نشر تعليقات تحرض على العصيان" و"تهدد وحدة أراضي الدولة" فضلا عن "المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها" و"إهانة أجهزة الأمن".

وكان حسن بنشعيب قد تعرض للاعتقال الخميس بواسطة قوة أمنية قرب منزله في بلدة بني بوعياش على بعد 20 كلم جنوب الحسيمة، التي كانت مسرحا لاحتجاجات اجتماعية شهدتها المنطقة في 2017.

يشار إلى أن حسن هو شقيق الناشط البشير بنشعيب الذي أدين في 2012 بالسجن 12 عاما جراء المشاركة في مظاهرات حركة 20 فبراير التي قادت احتجاجات حاشدة بالمغرب خلال 2011.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - خالد السبت 25 ماي 2019 - 16:51
هاد الشي علاش هاد البلاد ما بغاتش تزيد لقدام.
حيت مقابلين شنو كيكتبو الناس فالفيسبوك.
باش يحضيو سراق المال العام، هوما مقابلين التلفونات.
العفووووو
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5
2 - مات الوطن السبت 25 ماي 2019 - 16:54
ينتضرون منا حس الوطنية و نسوا أنهم من سلبوا المواطنة أولا
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3 - الحارث السبت 25 ماي 2019 - 16:55
مابقيناش عارفيين شكون كيشعل الفتنة! ...
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