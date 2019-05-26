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الرئيسية | مجتمع | هكذا يخفّفُ الجيش آلامَ قدماء العسكريين في المركز الطّبي بسلا

هكذا يخفّفُ الجيش آلامَ قدماء العسكريين في المركز الطّبي بسلا

هكذا يخفّفُ الجيش آلامَ قدماء العسكريين في المركز الطّبي بسلا
هسبريس -عبد السلام الشامخ (صور: يوسف صدور)
السبت 25 ماي 2019 - 23:00

بنَشَاطِها المعْهودِ دَاخلَ مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين بسلا، تتنقّلُ الليوتنان كولونيل إلهام التباع، المندوبة الجهوية للمؤسّسة، بينَ أرْوقة المكاتبِ والمَصالح الطّبية التابعة للمندوبية، تتفقّدُ أحوالَ العسْكريين المُستفيدين من خدَمات المؤسّسة، والذينَ يأتون بالآلاف إلى المركز الطّبي التابع للمؤسسة للاستفادة من إعانات طبيّة مجانية ومُستدامة.

وسطَ مدينة سلا، بالقرب من القاعدة الجوية، يوجدُ مقرّ المندوبية الجهوية للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، الذي يستقبلُ يومياً حوالي 120 منخرطاً حاصلا على بطاقة الصّفة، ويسهرُ على مساعدة المتقاعدين العسكريين على الاندماج في الحياة المدنية، وتقديم المساعدات الصحية والمدنية والمواكبة النفسية للعسكريين والمحاربين المتقاعدين.

ولعلَّ ما يميّز المندوبية الجهوية بسلا عن باقي المندوبيات كونها تتوفّر على مركز سوسيو طبي يحتوي على عدة اختصاصات، من بينها الطب العام ومركز للترويض انطلقت الأشغال به منذ شتنبر 2014، وقسم خاص بطب الأسنان يقدم مهامهُ منذ سنة 2017، وجناح خاص بالطب الخاص بالغدد وأمراض السكري وطب الأطفال. وقد استفاد أزيد من 11500 شخص من خدمات المركز خلال سنة 2018.

ويصلُ عدد المنخرطين الحاصلين على بطاقة الصفة بمدينة سلا والنواحي، حسبِ إفادات الكولونيل إلهام التباع، 18533 منخرطا؛ من بينهم 9182 من قدماء العسكريين، و9013 من قدماء المحاربين، و152 شهيداً، و73 مكفول أمة، و61 عائدا من الأسر، و45 معطوب حرب، و7 من ضحايا الزيوت السامة.

وتؤكّد الكولونيل التباع، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أنّ "الهدف الرئيس لهذه المؤسسة هو إعادة إدماج قدماء العسكريين والمحاربين في الحياة المدنية، وتنمية التعاون العائلي والاجتماعي لفائدتهم ولفائدة مكفولي الأمة"، مضيفة أنّ "المندوبية تتكون من إدارة ومركز سوسيو طبي، وتشملُ خمس جماعات حضرية، هي تابريكت، باب مريسة، لعيايدة، حصين وبطانة، إضافة إلى دائرتين قرويتين هما سهول وبوقنادل".

وتتكون الإدارة من ثلاثة أقسام مهمة: قسم مكلف بما هو إداري، وقسم مكلف بالخدمات الاجتماعية والسوسيو طبية، وقسم مكلف بالخدمات السوسيو اجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومقصف لضمان مبيت أعضاء الجمعيات غير القاطنين بسلا والرباط، ويتكون من عشرة أسرة.

وتتوفّر هذه المندوبية على 3 ضباط و13 ضابط صف و16 جندياً، بالإضافة إلى عنصرين من الدفاع الوطني و5 متطوعين، يقدّمون الخدمات لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين وذوي حقوقهم ومكفولي الأمة، تبعاً للشروط والمعايير التي ينصُّ عليها القانون 97-34.

وتستقبلُ المندوبية ما بين 100 و120 شخصاً أو أكثر؛ فخلال شهر ماي، مثلاً، تم استقبال في اليوم الثاني من الشهر 170 مستفيداً، وفي اليوم الثالث تم استقبال 79 مستفيدا، أما في اليوم السادس فتم استقبال 118 مستفيداً.

ويعملُ قسم الأعمال السوسيو صحية التابع للمندوبية على دراسة طلبات تحمّل مصاريف الأدوية غير المدعومة من طرف تعاضدية القوات المسلحة الملكية. كما يعملُ على دارسة طلبات تحمّل مصاريف العلاج للأشخاص غير المستفيدين من التغطية الصحية، وكذا معالجة طلبات تحمّل مصاريف الأجهزة والمعدات الطبية بمختلف أنواعها (السمعية تقويم العظام...)، بالإضافة إلى التكلف بجميع الطلبات التي لها علاقة بتعاضدية القوات المسلحة الملكية.

وبخصوص خدمة الترويض التي تقدّم مجاناً للعسكريين المتقاعدين، تورد المسؤولة العسكرية أنها "تعتمدُ على عدة تقنيات يوظفها المركز في العلاج مثل العلاج الفيزيائي، حيث يستعمل الآلات الكهربائية والعلاج الميكانيكي باستخدام آلات ميكانيكية تنمي العضلات لتصبح أكثر مرونة، إضافة إلى التقنيات اليدوية التي تتمثل في التدليك الطبي".

وأضافت التباع أنّ "أكثر من 3187 عسكرياً استفادوا من خدمات الترويض سنة 2018؛ وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2019 بلغ العدد 955 شخصاً، أما في شهر أبريل الماضي، فقد استفاد 238 شخصاً من خدمات وحصص الترويض التي يقدمها المركز السوسيو طبي".

ومن شروط الاستفادة من خدمات المؤسسة بالنسبة إلى العسكري القديم، أن يكون مغربياً قضى 5 سنوات في الجيش متصلة أو منفصلة، وأن لا يكون قد عزل أو حذف من الأطر لأسباب تأديبية، وأن لا تكون له صفة قدماء المقاومين أو أعضاء جيش التحرير.

أمّا بالنسبة للمحارب القديم، فيجب أن يتوفّر على نفس شروط العسكري القديم، بالإضافة إلى أن يكون قد شارك ضمن تشكيلة محاربة بالقوات المسلحة الملكية أو عملية حرب مُعلنة أو غير معلنة، أو تمّ إجلاؤه بسبب جروح أصابته أثناء الخدمة أو أسره أثناء انتمائه إلى وحدة محاربة، أو أنعم عليه بالوسام العسكري، وكذلك بالنسبة إلى رجال القوات المساعدة المشاركين في العمليات المذكورة أكثر من 6 أشهر.

ويقول مستفيد عسكري قضى سنوات في الجندية: "تعرضتُ لحادث سنة 1978، وبعد التقاعد أحسستُ بألم في ركبتي، وقرّرت بعد استشارة الطبيب أن أقصد هذا المركز الطبي الذي يقدّم خدمات جليلة للأسرة العسكرية"، منوهاً بجودة الاستقبال والمتابعة الإدارية التي تلقاها طيلة مقامه في المركز الطبي.

وشكرتْ مستفيدة كانت تشتغلُ في الجندية برتبة أجودان، في حديثها مع جريدة هسبريس، مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين؛ لأنها "استقبلتني بحفاوة وأشكر المؤسسة على كل ما تقدمه للمتقاعدين العسكريين".

وقال عسكري متقاعد من ذوي الاحتياجات الخاصة إن "المؤسسة تقدم لي الحفاظات وتقدم لنا الدواء بالمجان وتشخص أمراضنا ونتلقى معاملة جيدة". وأضاف "المؤسسة وقفت معي في الجانب الطبي. الناس يستقبلوننا بحفاوة ويسألون عن أحوالنا الاجتماعية، وما إن كنا بحاجة إلى المساعدة.

وقال عسكري متقاعد ينتمي إلى الأقاليم الجنوبية: "قدمتُ إلى المؤسسة لأن ابني مريض نفسيا، وأنا بحاجة إلى الدعم حتى يستفيد من حقوقه؛ بغيتوهم يعاونوني باش يداوا والمؤسسة جيدة عاونتنا".

يذكر أنه تم إحداث 22 مندوبية جهوية موزعة على مختلف جهات المملكة المغربية، وأربعة فروع طبية واجتماعية قائمة بالمستشفيات العسكرية، قصد تيسير الولوج الصحي لهذه الفئات التي تستحق كل العناية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ابوزيد السبت 25 ماي 2019 - 23:08
نتمنى المزيد من هذه الخدمات لدوي الاحتياجات الخاصة.
المغاربة يشتكون كثيرا من المشاكل الصحية لكن الكثير يفضل عدم الذهاب للطبيب لكثرة المصاريف وغلاء الدواء.
اللهم شافي الجميع.
أمين
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2 - mmm السبت 25 ماي 2019 - 23:21
pour qu ils soit en bonne santé il faut augmenter leur retraite et vous allez voir leur moral qui va avoir le dessus sur leur santé
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3 - مغربي عربي حر السبت 25 ماي 2019 - 23:25
هنيئا للجيش والقدماء بهد الانجاز الصحي ولكن يجب تعميمه بجميع المدن لان المرضى بالمدن البعيدة يتضررون بالتنقل والرجوع لاخد النتيجة مثل مايقع بالمختبر بالرباط التابع للامن الوطني معانات المرضى بالتنقل المكلف والمضاعفات
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4 - جندي متقاعد السبت 25 ماي 2019 - 23:28
بدون تعليق الجيش اصبح مهضوم و حسبي الله ونعم الوكيل.
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5 - mohamed السبت 25 ماي 2019 - 23:35
فرق كبير بين هذه المؤسسة وبين مثيلتها في مراكش التي اي شئ سوى الغير مبالات
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6 - ancien militaire السبت 25 ماي 2019 - 23:47
cette partie de la population souhaite l augmentation de salaire qui ne répond pas à leurs besoins à votre avis le salaire de 1300 dhs ne suffit même pas à acheter à quoi manger je souhaite que le roi jette un coup d'oeil sur cette partie qu il lui reste qu à demander la charité devant les portes des mosquées
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7 - الجندي اولا. السبت 25 ماي 2019 - 23:49
للأسف الجنود في المغرب محتقرون، مهمشون ومفقرون، سواء المتقاعدين منهم وقدماء المحاربين او اللذين يمارسون مهامه في الخدمة حاليا، الدولة لا تعير اهتمام للتضحيات التي قدمها ويقدمها افراد القوات المسلحة الملكية، للاسف قطاع ميزانيته ضخمة وتابع مباشرة للملك، افراده فقراء، واجورهم هي الدنيا مقارنة بجميع القطاعات سواء الامنية منها او المدنية.
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8 - وفاء السبت 25 ماي 2019 - 23:53
انه لشرف لنا ما تقوم به مؤسسة محمد السادس لأعمال الاجتماعية من مساعدات لقواتنا المسلحة الملكية واسرهم ونتمنا لليوتنو كولنيل التباع الهام وطاقمها المزيد من التألق والنجاح
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9 - كريمة السبت 25 ماي 2019 - 23:55
الله يوفقكم ويعينكم ويصلح حالكم. نتمنى ان تقوم بنفس الخدمة كل المؤسسات المتواجدة في ربوع الوطن.
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10 - محارب قديم الأحد 26 ماي 2019 - 00:08
السلام عليكم هاذ ش لي كنسمع كيفرح الى كان باللصح حنا هنا فالعيون ما كاين والو من هدشي ما عمر شي حد منهم سول فينا ولا عرف حالتن كي دايرا
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