نداء يدق ناقوس الخطر حول "مستشفى السويسي"‬

هسبريس من الرباط

وجّهت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية نداء إلى أنس الدكالي، وزير الصحة، تطالب فيه بالتدخل في الوضع الذي تعرفه مستعجلات مستشفى ابن سينا بالرباط.

الجمعية تحدثت، ضمن ندائها، عن ما أسمته "انقلاب المعايير وفقدان البوصلة لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. البوصلة التي فقدت دورها في التوجيه أنتجت تردي الخدمات العلاجية والاستشفائية الطبية والمستعجلة، أكيد أنه ستتبادر إلى الأذهان أسباب ومكامن هذا التحول التناقصي السلبي".

وتقول الهيئة إن "الواقع أصبح مزريا مقلقا ومخيفا، المؤشرات معبرة، وخير دليل على ذلك فقدان الثقة في مثل هذه المؤسسات الاستشفائية من طرف المهنيين والعاملين بها أساتذة أطباء ممرضين وإداريين. الجميع يتجه إلى القطاع الخاص أو إلى المستشفى العسكري أو مستشفى الشيخ زايد، من أجل تلقي العلاج والفحوصات أو من أجل الاستشفاء".

وتنتقد الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية ما أسمته "تردي الخدمات وانعدام الاستقبال والتوجيه وكثرة الأعطاب والمواعيد البعيدة وارتفاع نسبة انتشار العدوى والتعفنات المرتبطة بالرعاية الصحية وارتفاع نسبة الوفيات، خاصة منها تلك المتعلقة بالأطفال الجدد وتنامي ظاهرة العنف وارتفاع نسبة الهجرة للأطر الطبية والتمريضية".

وأورد النداء أن الوضع الذي تعرفه المستشفى هو "ناتج عن غياب الحكامة الجيدة"، لافتا إلى أنه "في ظل انعدام وغياب هذه الشروط، ستظل المؤسسة نموذج المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، تعيش في براثين الفوضى والسلطوية، وسيادة الزبونية والمحسوبية والقرابة، مما يساعد بشكل واضح في خلق استياء وتذمر العاملين والمواطنين المرضى والمرتفقين على حد سواء".