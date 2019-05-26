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الرئيسية | مجتمع | أطباء الأسنان يتحدون الدكالي ويرفضون تهمة "التهرب الضريبي"

أطباء الأسنان يتحدون الدكالي ويرفضون تهمة "التهرب الضريبي"

أطباء الأسنان يتحدون الدكالي ويرفضون تهمة "التهرب الضريبي"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 26 ماي 2019 - 16:00

في خطوة تصعيدية جديدة تأتي لتكريسِ موسم "الغضب" من وزارة الصّحة، قرّر أطباء الأسنان في القطاع الحر "الشروع في جمع توقيعات طلب جماعي للتّشطيب من جدول الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان"؛ وذلك للتعبير عن مستوى الحنق الذي أصابهم جراء ممارسة مهنتهم "في ظل هذه الظروف المهينة".

وأوردت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان في القطاع الحر بالمغرب أن وزارة الصحة لبّتْ دعوة الأطباء بعد نجاح مسيرتهم الوطنية للجلوس إلى طاولة الحوار، لإيجاد حلول حقيقية وواقعية لمختلف مشاكل القطاع الذي بات يعرف وضعية متأزمة ويهوي بشكل متسارع نحو قاع أفق مظلم".

وانتقدتْ الهيئة النقابية ذاتها "عدم التزام الوزارة الوصية بتعهداتها المتفق عليها بعقد اللقاءات مع جميع المتدخلين؛ كما أنها لم تلمس أي نتيجة أو تقدم في أي من الملفات المطلبية، بل أكثر من ذلك ازدادت الوضعية الحالية تعقيدا بعد أن حاول لوبي المتاجرين بصحة وسلامة المواطنين مقابل مصالح سياسية وهمية العبث بمضامين مشروع القانون 14-25 في شقه المتعلق بصانعي رمامات الأسنان، ومحاولة السطو على مهنة طب الأسنان المنظمة".

وعبّرت الهيئة ذاتها عن رفضها لـ"الخرجات الإعلامية المشبوهة التي تهدف إلى تلميع صورة بعض الجهات المسؤولة على حساب سمعة أطباء القطاع الخاص، ووصفهم بالمتهربين ضريبيا، تكريسا لسياسة الهروب للأمام بدل إقرار نظام جبائي عادل ومنصف لقطاع حيوي".

واستنكر الأطباء الغاضبون "كل اتهام مغرض لقطاع طب الأسنان الذي يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للوطن وتوفير الأمن الصحي للمواطنين، بينما يعيش أطباء الأسنان حرمانا من أبسط حقوقهم الدستورية كمواطنين، وعلى رأسها الحق في تغطية صحية وحماية اجتماعية تضمن تقاعدا مناسبا وفق دخل جزافي منطقي وواقعي كما اقترحته الفدرالية، والذي تم مع الأسف تجميد الحوار بشأنه مع مؤسسات المهنة من طرف الجهات المسؤولة".

وأعلنت الفيدرالية رفضها "سياسة التماطل والتسويف"، وأنها "على أهبة الاستعداد للعودة إلى الشارع"، داعية أطباء الأسنان إلى "الانخراط والالتزام بالإجراءات التصعيدية المعلنة كمدخل لتدشين برنامج نضالي تصعيدي"، كما دعت أصحاب البذلة البيضاء إلى توقيع "طلب الخروج من الاتفاقية الوطنية التي لم تعد سوى حبر على ورق بسبب عدم التزام الصناديق المدبرة لبنودها وللقانون الإطار؛ وكذلك عدم اضطلاع الجهاز التحكيمي بالأدوار المنوطة به لوقف الخروقات القانونية".

وفي هذا الصدد، قال محمد مشرق، منسق لجنة التواصل والإعلام لفيدرالية أطباء الأسنان، إنّ "القطاع يعيشُ مشاكل كثيرة والوزارة لم تلوّح بأي مبادرة لتجاوز الأزمة والعبث الذي يجْعلُ من هبَّ ودبّ يزاولُ مهنة طب الأسنان المنظمة قانونياً".

ورفضَ المسؤول ذاته في تصريح لجريدة هسبريس "الخرجات الإعلامية المشبوهة التي تهدف إلى التحامل على الأطباء ومحاولة تشويه سمعتهم وتلميع صورة بعض المسؤولين؛ وذلك من أجل تحْوير الموضوع الأساسي المتعلّق بإقرار نظام جبائي عادل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محمد عالي الأحد 26 ماي 2019 - 16:12
بحكم عملي ساقول كلمة حق كل الاطباء بجميع التخصصات يتهربون من اداء الضريبة. و مستوى دخلهم يفوق بكثير ما يؤدون من ضرائب. اذا اردنا الرقي ببلدنا فكل واحد يجب ان يؤادي واجبه. و الدولة تتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه لتتبعها سياسة الكيل بمكيالين بعدم محاسبة المتهربين الكبار و سياسة عفا الله عما سلف التي تتطبقها هذه الحكومة الجبانة و الحكارة.
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2 - حمو الأحد 26 ماي 2019 - 16:21
pourquoi ne pas delivrer une facture non modifiable à partir d'un système informatique conçu et relié en reseau par le ministere. meme pour les pharmaciens. docteurs. cliniques. notaires. avocats. commerçants...
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3 - الخليل الأحد 26 ماي 2019 - 16:26
من لم تعجبه مهنته وغير مستعد لأداء الضرائب عوض جمع التوقيعات اطلب التشطيب من الهيئة يمكنه أن يقفل عيادته مباشرة ولن يكون مأسوفا عليه ، إذا كنتم رجال نفذوا تهديدكم.
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4 - المتتبع الأحد 26 ماي 2019 - 16:28
الحقيقة ان كل الاطباء يتهربون من الضريبة هذا شيء معروف لدى الخاص والعام وحتى مديرية الضرايب على علم بذلك وخير دليل وهو الاتفاق الضريبي الاخير لانه اذا اردنا ان نقول ان الاطباء بجميع اصنافهم لا يتهربون من الضرايب ما عليهم الا الادلاء بجميع مرضاهم الذين لهم ملف طبي عند كل طبيب ولكن عندما تثار هذه يقول الطبيب ان ذلك سر مهني انا لي اصدقاء اطباء اختصاصيين وغير اختصاصيين منهم على سبيل المثال لا الحصر اختصاصي في العيون بطنجة للمواعيد حاليا يعطي مواعيد لشهر نونبر 2019 ودخله اليومي بدون عمليات يتعدى 7.500.00 درهم وعلى الاقل كل يوم يجري اكثر من سبع عمليات اقلها ب 8.000.00 درهم وفي تصريحه للضريبة على قدرالمعاملات تصريحه لا يتعدى 15.000.00 درهم شهريا اي انه يؤدي 3.000.00 درهم بينما في الحقيقة دخله اليومي ما بين 50.000.00 و 75.000.0 درهم
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5 - مغربي الأحد 26 ماي 2019 - 16:33
جل الاطباء يتهربون من الضرائب و يطالبونك بالنوار و الاداء . نقدا . الله يهديهم . أصبحت تدخل عند طبيب و تساوم على العملية كمن يشتري خروفا للعيد . طيحو بقيمتهم و أصبحو جزاريين للأسف . كلامي نابع عن تجربات سخصية مع أطباء القطاع الخاص
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6 - العدالة الأحد 26 ماي 2019 - 16:34
اختلالات في جميع القطاعات أدت إلى الوضع الحالي
كلنا مغاربة أولا وقبل كل شيئ فالطبيب يسدي خدمة صحية للمواطن والمواطن يسدي خدمة للطبيب إذا فالكل يحتاج الكل
والخدمات بيننا كمواطنين يجب ألا تتجاوز على الاقصى 5 مرات الاقل دخلا يعني smig مع الاكثر دخلا
وإلا فالفوارق في الدخل ستكون هي السبب في الاحتقان الاجتماعي
لايعقل مأجور يسدي خدمات ب 2000 درهم في الشهر وآخر يسدي خدماته ب 2000 درهم في اليوم
بالطبع أستثني أصحاب المعامل لانهم مسبقا يجازفون برأسمال كبير
كيف الطبيب يسدي خدماته بأكثر من 2000 درهم يوميا والسكرتيرة عنده 1500 درهم في الشهر
اسمحوا لي لاأقصد الاسائة لاحد وأشهد الله على ماأقول
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7 - boullayali driss الأحد 26 ماي 2019 - 16:42
أداء الضريبة واجب حضاري و قانوني و التهرب يؤدي إلى انهيار المجتمع والدولة ملزمة بتتبع المتهربين
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