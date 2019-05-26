أطباء الأسنان يتحدون الدكالي ويرفضون تهمة "التهرب الضريبي"

هسبريس - عبد السلام الشامخ

في خطوة تصعيدية جديدة تأتي لتكريسِ موسم "الغضب" من وزارة الصّحة، قرّر أطباء الأسنان في القطاع الحر "الشروع في جمع توقيعات طلب جماعي للتّشطيب من جدول الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان"؛ وذلك للتعبير عن مستوى الحنق الذي أصابهم جراء ممارسة مهنتهم "في ظل هذه الظروف المهينة".

وأوردت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان في القطاع الحر بالمغرب أن وزارة الصحة لبّتْ دعوة الأطباء بعد نجاح مسيرتهم الوطنية للجلوس إلى طاولة الحوار، لإيجاد حلول حقيقية وواقعية لمختلف مشاكل القطاع الذي بات يعرف وضعية متأزمة ويهوي بشكل متسارع نحو قاع أفق مظلم".

وانتقدتْ الهيئة النقابية ذاتها "عدم التزام الوزارة الوصية بتعهداتها المتفق عليها بعقد اللقاءات مع جميع المتدخلين؛ كما أنها لم تلمس أي نتيجة أو تقدم في أي من الملفات المطلبية، بل أكثر من ذلك ازدادت الوضعية الحالية تعقيدا بعد أن حاول لوبي المتاجرين بصحة وسلامة المواطنين مقابل مصالح سياسية وهمية العبث بمضامين مشروع القانون 14-25 في شقه المتعلق بصانعي رمامات الأسنان، ومحاولة السطو على مهنة طب الأسنان المنظمة".

وعبّرت الهيئة ذاتها عن رفضها لـ"الخرجات الإعلامية المشبوهة التي تهدف إلى تلميع صورة بعض الجهات المسؤولة على حساب سمعة أطباء القطاع الخاص، ووصفهم بالمتهربين ضريبيا، تكريسا لسياسة الهروب للأمام بدل إقرار نظام جبائي عادل ومنصف لقطاع حيوي".

واستنكر الأطباء الغاضبون "كل اتهام مغرض لقطاع طب الأسنان الذي يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للوطن وتوفير الأمن الصحي للمواطنين، بينما يعيش أطباء الأسنان حرمانا من أبسط حقوقهم الدستورية كمواطنين، وعلى رأسها الحق في تغطية صحية وحماية اجتماعية تضمن تقاعدا مناسبا وفق دخل جزافي منطقي وواقعي كما اقترحته الفدرالية، والذي تم مع الأسف تجميد الحوار بشأنه مع مؤسسات المهنة من طرف الجهات المسؤولة".

وأعلنت الفيدرالية رفضها "سياسة التماطل والتسويف"، وأنها "على أهبة الاستعداد للعودة إلى الشارع"، داعية أطباء الأسنان إلى "الانخراط والالتزام بالإجراءات التصعيدية المعلنة كمدخل لتدشين برنامج نضالي تصعيدي"، كما دعت أصحاب البذلة البيضاء إلى توقيع "طلب الخروج من الاتفاقية الوطنية التي لم تعد سوى حبر على ورق بسبب عدم التزام الصناديق المدبرة لبنودها وللقانون الإطار؛ وكذلك عدم اضطلاع الجهاز التحكيمي بالأدوار المنوطة به لوقف الخروقات القانونية".

وفي هذا الصدد، قال محمد مشرق، منسق لجنة التواصل والإعلام لفيدرالية أطباء الأسنان، إنّ "القطاع يعيشُ مشاكل كثيرة والوزارة لم تلوّح بأي مبادرة لتجاوز الأزمة والعبث الذي يجْعلُ من هبَّ ودبّ يزاولُ مهنة طب الأسنان المنظمة قانونياً".

ورفضَ المسؤول ذاته في تصريح لجريدة هسبريس "الخرجات الإعلامية المشبوهة التي تهدف إلى التحامل على الأطباء ومحاولة تشويه سمعتهم وتلميع صورة بعض المسؤولين؛ وذلك من أجل تحْوير الموضوع الأساسي المتعلّق بإقرار نظام جبائي عادل".