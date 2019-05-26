عصير المزاح ـ 20 ـ: حوادث سير ديمقراطية .. فساد يحجب الرؤية

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

حُطّ إحباطك على إحباطي وتعال نحلم بخبز ديمقراطي.. نأكله ساخنا..ضربة لي وضربة ليك وضربة للعزيز عليك، في شارع ديمقراطي، تحدث فيه حوادث سير تصيب الديمقراطية في مقتل. وقد أكدت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير الديمقراطية أن الإفراط في السرعة يشكل عاملا أساسيا، فقطار الفساد يسير بسرعة كبيرة، وكلما توقف في محطة معينة، اعتقدنا أنه لن يقلع ثانية، لكنه يتوقف فقط ليستريح الفاسدون ويجددون نشاطهم ثم ينطلق بهم بأقصى سرعته، وفي كل محطة ينتظره العديد من الفاسدين الجدد الذين يمتطون القطار لأول مرة في حياتهم.

عامل ثانٍ هو ضعف البصر عند السائقين، فكثير من سائقي المركبات الحزبية لا يتحكمون في عجلة القيادة، ولا يمكنهم السياقة في وجود الضباب الكثيف، لذلك ليست لديهم رؤية إستراتيجية واضحة، وهذا ما يجعلهم يرتدون نظارات سميكة تحجب عنهم رؤية ما يجري في الواقع، كما أن بعضهم يسوق وهو في حالة سكر وسيجار، ولا يفكر في أخذ قسط كاف من الراحة البيولوجية إلا عندما يزوره عزرائيل. زد على ذلك الحالة السياسية للمركبات الحزبية، فأغلبها متهالكة، ولا تقبل التجديد، بل إن محركاتها لا تشتغل إلا بـ"الدفيع".

ولا ننسى عدم احترام حق الأسبقية، فالأسبقية لمن يحمل هم النهوض بهذا البلد وتطويره ليكون بلدا نُباهي به البلدان الأخرى. عامل ثالث هو عدم انتباه المواطنين، فغالبيتهم في دار غفلون، لا ينتبهون جيدا لعلامات التشوير، بل هناك من يُتلف علامات التشوير أو يسرقها.

عامل رابع هو التساهل مع مرتكبي المخالفات الديمقراطية، فقد يدوس سائق على حقوق الناس دون أن يجد من يردعه..وكم أحب القهوة وكم أدمنت على شربها !! اللجنة الوطنية تقوم بحملات إشهارية مكثفة، لكن تأثيرها يبقى محدودا، كما أن خُطب الجمعة تدعو المسؤولين والمواطنين إلى ضرورة احترام المنهجية الديمقراطية. وغير خافٍ على القاسي والحاني أن حوادث السير الديمقراطية تتسبب في إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات ونهب الحقوق وإتلاف الثروات الوطنية.. فمتى يتم التفكير في وضع مدونة للسير نحو الديمقراطية الحقيقية؟ عزيزي السائق انتبه..أمامك حفرة حقيقية.

العيطة عليك

تم تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بحضور وزراء ومسؤولين في قطاعات حكومية. ستنكب اللجنة على دراسة المقترحات الكفيلة بإعداد خطة وطنية وآليات ناجعة لمكافحة الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر. نتمنى التوفيق لهذه اللجنة ولعشرين لجنة في عشرين مجالا، كما نتمنى تنصيب لجنة أخرى لمكافحة شبكات الاتجار بهموم البشر، شبكات يتزعمها سياسيون ينشطون ويبكون في مواسم الانتخابات.

نصائح مول الكوتشي

أنتِ مقبلة على الزواج؟ في إطار اختيارك لشريك الحياة عليك أن تختبري قدراته في الشقاء المنزلي..هل هو شقي يشقى؟ أي، هل هو بارع في غسل الصحون، وتجفيف البلاط، وتغيير الحفاظات له وللأطفال، واستقبال الضيوف، وقتل الصراصير، وصيد الناموس، وإصلاح الصنبور، وتركيب البارابول، وشتم الجيران، والدخول في مفاوضات حول الأسعار مع بائعي الخضر وجامعي المتلاشيات والخبز اليابس؟ إذا أظهر كفاءته في أداء هذه المهمات، لا تُفْلتيه من يدك، فهو زوجك الضروري والمؤكد.

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