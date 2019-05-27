عصير المزاح -21-: العثماني طبيب نفسي.. نصف المغاربة مرضى

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

نصف المغاربة يعانون مشاكل نفسية. مغربي من بين اثنين لديه مشكل نفسي. هل تعرف ماذا يعني هذا؟ أنا شخصيا لا أعرف. إذا عرفتَ قل لي. أنا مغربي زائد أنت مغربي تساوي مغربيين. فمن منا المريض النفسي ومن منا السليم؟ طبعا، أنا المريض.

أما أنت فإنسان يتمتع بصحة نفسية عالية، والدليل أنك تستطيع أن تبيعنا القرد وتضحك علينا، ولا عجب في ذلك، فأنت طبيب نفسي، تستعين بالكتب النفسية لتحكم مارستان المرضى نفسيا، نحن. وأنتِ سيدتي، كم مرة تم ضبطك وأنت متلبسة بممارسة السياسة داخل السيارة، مباشرة بعد عودتك من محاضراتك التي تحذرين فيها الشابات الناهدات من ممارسة السياسة خارج السيارة؟ وأنتِ سيدتي، كم مرة تطلقين سراح شعرك الهفهاف التواق للحرية والعدالة، شعرك الذي يحملني على جناح الحب ويحطني في جادة الشانزليزيه؟ وأنت سيدي، كم أكون سعيدا وممتنا لو دعوتني إلى حفل عشاء بالشوكة والسكين في كازينو قمار بمواصفات عالمية، تحت إيقاع موسيقى الكمنجة.. واو.. طبعا في حضور عشيقتك ذات الفستان الأحمر بظهر مكشوف. لطالما حلمت بهكذا سهرات.. فلا تحرمني لا حرمك الله من ملذات الدنيا الغانية.

نصف المغاربة يعانون مشاكل نفسية. اُنقر هنا للمزيد من التفاصيل. واحد من أربعة مغاربة يصاب بنزلات اكتئاب حادة بين الفينة والأخرى، ولا تنفع معها وصفات السعادة التي يقدمها علماء الكوتشينغ. في المغرب لا تستغرب. بالمناسبة، ما هو ترتيب المغرب في مؤشر السعادة؟ ولماذا يعتبر المغاربة من بين الشعوب الأقل التزاما بمبادئ الإسلام؟ ولماذا تصلي وتصوم، وتزني وتعوم؟ لا تُجبني الآن.. خذ مهلة للتكفير.

نصف المغاربة يعانون مشاكل نفسية. هذه الدراسة بينت أن هناك نصف طبيب نفسي تقريبا لكل مائة ألف مغربي ومغربية، في حين أن المتوسط العالمي تبلغ نسبته ثلاثة أطباء نفسيين ونصف لكل مائة ألف نسمة. مواطن تظهر عليه أعراض الهلع أمام تكاثر القوارض. أنت، مثلا، تعاني الرهاب الاجتماعي، لذلك تقطع علاقاتك مع الجيران مخافة أن يزوروك كل سنة مرة. نعاني نقصا حادا في الأطباء النفسيين، لهذا نطلب من الطبيب النفسي العثماني العودة إلى إطاره الأصلي.

العيطة عليك

الوزير لحسن الداودي يبشر الفقراء بقرب موعد العرس، حيث قال إن رفع الدعم عن البوطا سيكون عرسا للفقراء وصدمة للأغنياء.. سيكون عرسنا عرسا مغربيا رائعا، سنغني ونرقص ونأكل الدجاج المحمر، وسيحضر الداودي بشحمه ولحمه.. عفوا، بعظمه وبكمنجته ليغني ويعزف ويعمّر لنا براريد أتاي. رفع الدعم عن البوطا معناه أن الحكومة ستستمر في "تبويطنا"... وإنها لَعيطةٌ داودية.

نصائح مول الكوتشي

أنت مقبل على الزواج؟ تبحث عن شريكة الحياة؟ إليك هذه النصيحة: اُطلب منها أن تغني أحد مواويل العيطة.. وإذا أمكن أن تحزم أمرها وترقص. إذا فعلت ذلك ببراعة، فإنها فنانة متعددة المواهب. وهي دعوة للاستثمار، ما عليك إلا أن تسرع إلى أقرب «جوطية» وتشتري العدة.. «كمنجة وبندير لضرب الطر»، وتشكل معها فرقة لأداء أغاني العيطة، فتزاحموا حجيب وأولاد البوعزاوي في السوق.. وحتما سيتحدث عنكم حسن نجمي في فصل جديد يضيفه إلى أطروحته عن العيطة.