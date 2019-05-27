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الرئيسية | مجتمع | نزيف مغادرة أطر وكفاءات مختبر وطني يهدد بشلّ الرقابة الدوائية

نزيف مغادرة أطر وكفاءات مختبر وطني يهدد بشلّ الرقابة الدوائية

نزيف مغادرة أطر وكفاءات مختبر وطني يهدد بشلّ الرقابة الدوائية
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 27 ماي 2019 - 16:00

كشفتْ مراسلة باسم موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، إلى وزير الصحة، عن وجود خلل كبير على مستوى مراقبة الأدوية، بسبب رحيل أبرز أطر المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، التابع للمديرية، والذي يتولّى مراقبة الأدوية التي تروج في المغرب قبل أن تصل إلى المستهلك.

الشكاية المرفوعة إلى وزير الصحة حذّرت من أن يؤدّي نزيف أطر المختبر الوطني لمراقبة الأدوية إلى توقف الدور الحيوية الذي تلعبه المديرية في الرقابة الدوائية، مشيرة إلى أنّ المديرية تشكو، حاليا، من نقص حاد في الأطر والكفاءات؛ وهو ما تسبب في التأخر عن إنجاز التحاليل.

مصدر مأذون من طاقم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ المختبر يعيش "وضعا مزريا"، مشيرا إلى أنّ رحيل أطر المختبر، الذين يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة طويلة، أثّر سلبا على مردودية المختبر في المراقبة الدوائية.

وأوضح المصدر، الذي تحدث إلى هسبريس، أنَّ أطر المختبر الوطني لمراقبة الأدوية الذين يغادرون مناصبهم لا يمكن تعويضهم؛ لأنهم يتوفرون على تجربة على المستوى الدولي، وتمّ اختيارهم وفق شروط دقيقة وصارمة، لأنّ المختبر يشتغل بالمعايير الأوروبية والأمريكية.

ويحظى المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، الذي أنشئ سنة 1969، بشهادة الاعتماد من طرف منظمة الصحة العالمية، وهي الشهادة التي قالت الشكاية الموجهة من طرف موظفي المختبر إن تجديدها لسنوات متتالية تمّ بفضل مجموعة من الأطر الذين رحلوا عن المختبر.

وحمّلت الشكاية مدير مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة مسؤولية رحيل الأطر ذات الكفاءة العالية، نظرا لموافقته على أي طلب يتوصل به من طرفهم؛ في حين أنّ المديرية تشكو من خصاص كبير على مستوى الأطر.

المصدر، الذي تحدث إلى هسبريس، أفادَ بأنّ التأثير السلبي لرحيل أطر المختبر الوطني لمراقبة الأدوية أصبح يشتدّ مع تزايد عدد المغادرين، إلى درجة أنّ بعض الأجهزة تتعطّل، ويعجز الموظفون الجدد عن تشغيلها، مضيفا "هؤلاء الأطر الذين غادروا كانوا يشغلون مناصب إدارة الأقسام الأكثر حيوية، ومغادرتهم أثرت كثرا على دور المختبر في مراقبة الأدوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عوفير طلال الاثنين 27 ماي 2019 - 16:18
معلومة لمن يهمهم الأمر lab assist او الشخص المساعد في المختبر يحصل على 31 دولار الساعة هنا في كندا فما بالك بالمتخصص و الدكتور اي clinical pharmacology أو the pharmacist الدي لا يقل راتبه 250 الف دولار في السنة .يبقا المشكل هو عدم اعترافهم بالدبلوم المغربي لاكن يبقى الحل هو العمل و الدراسة .كندا في أمس الحاجة الاشخاص دوي الخبرة في مجال التكفل بالعجزة الدراسة مجانية و العمل مضمون و الدخل كدالك 25 $ الساعة في اليوم.
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10
2 - بحر الآسى الاثنين 27 ماي 2019 - 16:21
للأسف المغرب يشهد نقص حاد على جميع المستويات،

ذات مرة قرأت مقال عن نقص حاد في عدد الأطباء النفسيين بالمغرب،


وكمقارنة بين فرنسا والمغرب، يوجد بالمغرب بأكمله فقط 400 طبيب نفساني، أما في باريس وحدها فيوجد أكثر من 700 طبيب، هنا يتضح لكم الفرق والبون الشاسع بيننا وبين الدول الأوروبية.
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8
3 - كاميليا الاثنين 27 ماي 2019 - 16:24
لم ٱفهم!!! هل هي مغادرة طوعية ام فسخ تعاقد ام هي "الفوضوية" التي عهدناها في تدبير الوزيرين اارفيقين.
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4
4 - Amine الاثنين 27 ماي 2019 - 16:28
بكل إختصار، المغرب فشل على جميع المستويات...
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11
5 - قايد على راسو الاثنين 27 ماي 2019 - 16:31
هؤلاء الاطر يغادرون للبحث عن وضعية مادية احسن فهذه الخبرات الوطنية ذات مستوى دولي لا تتقاضى أجورا تتناسب ومؤهلاتهم العلمية التي راكموها بفعل التجربة والمراس فضلا عن تكوينهم العلمي الأكاديمي الذي يفوق ست سنوات ومع ذلك تبقى اجورهم هزيلة مقارنة مع بعض الوظائف التي يتقلدها اشخاص بالباك او الإجازة 3 سنين ديال لقراية بحال القائد والباشا وكل اطر الداخلية أقلهم يتقاضى أجر يضاعف 3مرات أجر طبيب في وزارة الصحة ....جا الوقت اللي غدي كلشي يغادر رجال التعليم ذوي التخصصات العلمية المهندسين الفنيين والتقنيين والأطباء باركا ايلا بقاو موظفي الداخلية والعدل مع نواب البرلمان وحكومة الباجدة غدي يزيد المغرب مزيان لقدام
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16
6 - Karima الاثنين 27 ماي 2019 - 16:31
لم يسبق للمغرب ان عاش هدا الوضع في جميع المجالات قبل 2011!! حزب الاستقلال كان يدير الحكومة بطرق علمية رغم الاخطاء لكن الندالة و التعمية ضربات للوزارات و المؤسسات العمومية التلافة!! الدولة غادا للهاوية مع حزب تجار الدين عديمي الكفاءة و المتمرسون فالنفاق و التضليل..
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7
7 - سيف الاثنين 27 ماي 2019 - 16:46
كيف بعقل لاختصاصي وصاحب الخبرة ان يتقاضى راتب لا تجاوز 12000 درهم في الشهر بعد مضي عشرات السنين في الدراسة والتحصيل كلهم دكاتر وياتي تمساح لا يتجاوز مستواه الدراسي ثلاثة سنين جامعية بدفيع وله معاش 70000 درهم شهري حلل وناقش؟؟؟؟؟
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7
8 - مغربي الاثنين 27 ماي 2019 - 16:52
الدولة تحصد ما زرعت عوض فتح المبارايات بكثرة وتدشين كليات الطب جديدة حتى يصبح العرض اكثر من الطلب تتفادي انتقاء العديد من التلاميد بحجة المناصب المحدودة هناك طلبة متفوقين في تخصصات الكيمياء والبيولوجي مسارهم ينتهي بسلك التعليم لمادا لا تفتح في وجهم تخصصات اخرى
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0
9 - جام مغربي الاثنين 27 ماي 2019 - 16:57
المشكل هو الفرق الكبير بين الاجر في المغرب.
من عاطل ب 0 درهم و حارس و منظفة ب 700 درهم
الى شرحة متوسطة ب 7000 درهم .
الى موضفين 20000 درهم و 50000.
و ما لا نعرفهم و لا نعرف أجرهم.
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