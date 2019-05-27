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الرئيسية | مجتمع | رئيس الحكومة ينتقد تواضع مستوى الخدمات الصحيّة المقدّمة للمغاربة

رئيس الحكومة ينتقد تواضع مستوى الخدمات الصحيّة المقدّمة للمغاربة

رئيس الحكومة ينتقد تواضع مستوى الخدمات الصحيّة المقدّمة للمغاربة
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 27 ماي 2019 - 15:00

اعترف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بضعف الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، ونقص التجهيزات الطبية والموارد الطبية وشبه الطبية في هذا القطاع الحارق، الذي يشهد احتجاجات غير مسبوقة وهجرة جماعية لأطباء القطاع العام نحو القطاع الخاص.

وقال العثماني، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة والمتعلقة بمحور السياسة الصحية، إن "الخدمات الصحية لا تزال دون مستوى انتظارات وتطلعات المغاربة المشروعة إلى خدمات صحية متاحة بشكل فعال وذات جودة عالية".

وأوضح العثماني أن الحكومة واعية بالخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة على مستوى الموارد البشرية وبنيات الاستقبال والتجهيزات الطبية والحكامة والتدبير، مشيرا إلى أن "الحكومة تسعى جاهدة إلى تحقيق تحسن كبير في قطاع الصحة في القريب العاجل".

لكن رئيس الحكومة رمى بـ"كرة صحة المغاربة" إلى "ملعب الحكومات السابقة"، وقال إن "مشاكل الصحة في المغرب هي بنيوية هيكلية وتحتاج إلى إصلاح عميق"، قبل أن يؤكد أن مشاكل القطاع ليست وليدة اللحظة وإنما ناتجة تراكم سنوات طويلة.

وأورد العثماني أن حكومته رفعت من ميزانية قطاع الصحة في سنة 2019 لتصل إلى 16 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 16 في المائة مقارنة مع ميزانية 2016، موردا أن "القطاع شهد تحسنا بشكل غير مسبوق منذ أكثر من 12 سنة".

وأضاف العثماني قائلاً: "رغم ذلك نحن واعون بأن هذه الميزانية غير كافية لسد وتغطية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال"، مضيفا أنه "تم تعميم التغطية الصحية الأساسية بحوالي 62 في المائة، رفقة توفير عدد من البرامج التي وسعت التغطية الصحية".

وأقر رئيس الحكومة، ضمنيا، بأن مشروع توسيع التغطية الصحية للطلبة، الذي كلف الملايير، لم يحقق أهدافه المرجوة، على الرغم من لجوء الحكومة إلى تبسيط مساطره، وقال العثماني إن "عدد الطلبة المنخرطين بلغ 60 ألفا، وهناك منهم من لم ينخرط في هذه الخدمة الاجتماعية".

وفي الوقت الذي دعت فيه الفرق البرلمانية إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لقطاع الصحة لإنقاذه من السكتة القلبية، أورد العثماني أن "المخطط الوطني للصحة في أفق 2025 يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بحوالي 10 آلاف سرير ستهم إنجاز 63 مستشفى عموميا جديدا، وتوسعة 15 مركزا استشفائيا وبناء منشآت ومصالح استشفائية أخرى، مع مواصلة تأهيل المستشفيات العمومية وتجهيزها".

كما اعترف العثماني بالمشاكل التي تعرفها خدمات المستعجلات الطبية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف على "بلورة مشروع القانون المنظم للمستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية والنقل الصحي، سيتم عرضه على الشركاء المعنيين بالمستعجلات الطبية، قبل وضعه في مسطرة المصادقة".

ولفت العثماني إلى أن نسبة التأطير الطبي للمواطنين لا ترقى إلى المعايير التي تحددها منظمة الصحة العالمية، وقال إن "معدل التأطير ببلادنا سجل منحى تصاعديا رغم أنه غير كاف، إذ بلغت نسبة التغطية 1386 شخصا لكل طبيب؛ في حين لم تكن هذه النسبة سنة 2011 تتجاوز طبيبا لكل 1600 شخص".

"غير أن هذا المعدل لا يزال بعيدا عن المعايير المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة التي تؤكد على أن تصل كثافة العاملين في مجال الصحة إلى 4,45 أطباء لكل 1000 مواطن في غضون 2021 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والرفع من قدرة النظام الصحي"، يورد المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - ياجوج وماجوج الاثنين 27 ماي 2019 - 15:11
وزير الصحة حجته ظعيييييفة جدا
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2 - المغترب الاثنين 27 ماي 2019 - 15:11
مشكل الصحة سيحل اذا تم فتح كليات للطب في كل اقليم يدرس فيه ابناء الاقليم لان الطب فالمغرب للاسف اصبح لوكس الاطباء سامحهم الله يريدون فقط فتح عيادات للفحص واجبار المواطن على دفع اتاوات من اجل شيء فارغ عكس الفكرة النبيلة ...ثانيا لو خصصت الدولة ما تخصصه للشرطة والقمع وكانت في كل مدينة مستشفى كبير عوض ثكنات القوات المساعدة والشرطة الغير ضروريتين لكنا افضل حالا
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3 - سعيد الاثنين 27 ماي 2019 - 15:11
هدا الكلام يجب أن تقوله المعارضة لايليق من رئيس الحكومة عليكم باستقالة جماعية
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4 - مغربي حر الاثنين 27 ماي 2019 - 15:13
عجبي!!! 15 ألف طالب طب في إضراب منذ أكثر من شهرين و السنة البيضاء أصبحت حتمية و لا تحرك للحكومة.
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5 - عبدالحق الاثنين 27 ماي 2019 - 15:13
تتحدث عن الصحة ولم تتحدث عن التعليم وعن الشغل وعن راحة المواطن المغربي المقهور
بمعنى آخر الحياة في المغرب أصبحت بحزبكم الدي يرمز إلى العدالة والشعب يبحث عن العدالة
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6 - عساس الدريبة الاثنين 27 ماي 2019 - 15:13
ياك حنا احسن من فرنسا آحمادي
الله يعطيني شي ڤيزا البوتسوانا و نخليها ليكوم كاملين
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7 - مواطن حر الاثنين 27 ماي 2019 - 15:14
الصحة بالمستشفيات بالمغرب اصبحة من المستحيل من سكريتى الى الموضف تم الى الطبيب لا حديت ولا حرج الزبونية والمحسوبية مع الدخل سير خلص والطبيب لا يوجد؟؟؟؟؟؟ اشنو هادى سير خلص والطبيب لا يوجد ؟؟؟
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8 - مواطن الاثنين 27 ماي 2019 - 15:16
حكومة منذ 2011 و لم تحقق شيئا.
لا إصلاح للصحة دون الاهتمام بالعنصر البشري فهو محور قطاع الصحة.
لا بد من تحسين الظروف المادية للأطباء.
يجب على الوزارة ان تقبل استقالة الاطباء اللذين اشتغلوا اكثر من 8 سنوات فلا يمكن أن تعول على طبيب لم يعد يرغب في العمل.
يجب عل وزير الصحة ان يستقيل او يعفى من مهامه و كذلك رئيس الحكومة
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9 - دونالد ترامب الاثنين 27 ماي 2019 - 15:21
وعلى الحكومة إيجاد حل للمشكل الصحي الهش
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10 - سبحان الله الاثنين 27 ماي 2019 - 15:22
هههه حكومة تنتقد نفسها . و قريبا السيد العثماني يطالب بمظاهرة ضد الحكومة ههههه لا حولة ولا قوة بالله العظيم
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11 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 27 ماي 2019 - 15:22
عادي حيث لم يكون هناك تشديد المراقبة من الفوق استرخاء التام هذه هي الاسباب .
ça ne date pas d'aujourd'hui le personnels nos hôpitaux ne font pas vraiment leurs taches
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12 - chaouki الاثنين 27 ماي 2019 - 15:22
الحمدلله يعترف بخدمات وزارته المتردية
منذ 2011اي2880يوم والمريض يحسبها
بالثانية فات الوقت ستحاسبون بحول الله
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13 - Mahzala الاثنين 27 ماي 2019 - 15:23
واش شي مرة سولتي راسك شكون نتا اسي رءيس الحكومة
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14 - %%%% الاثنين 27 ماي 2019 - 15:24
il faut voir les animaux en europe et dans les pays développés comment ils dont traiter et je me dis si j etais un chat au canada c mieux qu un humain au maroc . c faort comme expression mais c la vérité
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15 - gouvernement marche arriere الاثنين 27 ماي 2019 - 15:25
يجب عليه الإعتراف بضعف الخدمات في جميع القطاعات...
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16 - VOLTAIRE3000 الاثنين 27 ماي 2019 - 15:26
حكومة الفشل و الفاشلين , همها الوحيد الحفاظ على المناصب و ماتكسبهم من تعويضات و امتيازات وريع اقتصادي و سياسي , ينهبون الثروة الوطنية دون مقابل لمصلحة البلاد ولوكانوا غيورين على الوطن لما قبلوا على أنفسهم معاشات الريع وتعدد التعويضات ولقدموا استقالاتهم بسبب فشلهم في تدبير الشأن العام ولكنهم خشب مسندة
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17 - sabri الاثنين 27 ماي 2019 - 15:26
الحكومة فاشلة البرلمان فاشل المواطن مفاهم والووو وديناصورات كتمص دم المسكين هدا هوا حال المغرب بدون مكياج
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18 - افلاطوني الاثنين 27 ماي 2019 - 15:26
شهد شاهد من اهلها.ما العمل ادن ومادا تنتظرون لاصلاح هدا المرفق هل صحة المواطنين الضعفاء رخيصة الى هده الدرجة اتقوا الله فيعباد الله
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19 - المتتبع الاثنين 27 ماي 2019 - 15:27
السيد العثماني منذ تراس العدالة والتنمية للمحكومة كل القطاعات لا تشتغل بدون استثناء لسبب وحيد واوحد وهو ان المحكومة فاشلة رفعت الاقلام وجفت الصحف
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20 - الحاج الاثنين 27 ماي 2019 - 15:31
اذا كانت الحكومة فاشلة فان اكفس وافشل وزيرين فيها هما وزير التعليم والصحة عجبهم راسهم ويتعاملون بطريقة خالية من كل مسوولية معتبرين ان قراراتهم غير قابلة للنقاش فما معنى هذا.......
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21 - التحفيز الاثنين 27 ماي 2019 - 15:34
رغم حقد الحاقدين. وبخل البخلاء الذين يأمرون الناس بالبخل وحسد الحاسدين اقول بأن الطبيب يبقى هو رأس هرم القطاع الصحي والذي يحمل في يده مصباح نور العلاج لهذا وجب إعطاؤه ما يستحق بل وأكثر ممل يستحق. كما وجب تسهيل مهامه عبر 3 محاور: جعل طبيبين على الأقل يعملان في نفس الوقت في كل مركز صحي و داخل كل قسم مستعجلات. تحسيس الممرضين بدورهم الحقيقي وهو تقديم تشخيص اولي لكل حالة قبل رؤية الطبيب عبر حسن الاستقبال واحتساب حرارة جسم المريض و ضغطه وعدد دقات قلبه حالته العامة (اصفرار، هزال،فقدان الشهية..) و امراضه السابقة( داء السل في الطفولة، سكري في العائلة...) وجعل 3 ممرضين يعملون في نفس الوقت لا بالتناوب كما هو حاصل الآن للأسف. المحور الثالث:تحسين ظروف العمل من تجويد مقرات العمل و وضع رهن الاشارة التجهيزات الكافية و تكليف موظفين خاصين بمراقبة هاته التجهيزات و حسن استعمالها و صيانتها و تزويدها بشكل استباقي بالمواد الازمة لحسن تسييرها. كما يجب تكوين العاملين في مجال العناية بالمريض(الاسعافات الاولية، التدخل الاستعجالي، حسن اسعمال الات المستعجلات، اساسيات الانعاش و العناية المركزة) وفي فحص بالصدى.
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22 - عمرو الاثنين 27 ماي 2019 - 15:35
هل هذا هو دورك كرئيس للحكومة ام ان القوانين و المراسيم والعقوبات تسن فقط على الواطن البسيط.
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23 - مبارك الاثنين 27 ماي 2019 - 15:37
الشفوي الشفوي الشفوي مكاين غير الشفوي العفو
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