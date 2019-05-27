رابطة حقوقية تطالب بالتحقيق في وفاة حاجيلي‎

هسبريس من الرباط

طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق مع كل أفراد القوات العمومية الذين شاركوا في التدخل الأمني ليوم 24 أبريل الماضي وكل رؤسائهم والمسؤولين بوزارة الداخلية الذين اتخذوا قرار التدخل العنيف، والذي تسبب في وفاة عبد الله حاجيلي، والد الأستاذة التي تنتمي إلى "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليها التعاقد".

وأكد المكتب أنه وضع شكاية عاجلة لدى رئيس النيابة العامة قصد فتح تحقيق عاجل مع من ثبت تورطه في وفاة عبد الله حاجيلي، "كيفما كانت مراتبهم ومناصبهم"، معبّرا عن إدانته استمرار الحكومة في التضييق على الحقوق والحريات وقمع التظاهر السلمي وتغليب المقاربة الأمنية ضد المطالب الاقتصادية والاجتماعية.

وقد توفي، ليل أمس الأحد، عبد الله حاجيلي، المصاب على إثر فض مبيت الأساتذة المتعاقدين في الشارع يوم 25 أبريل الماضي، بعد مكوثه لمدة تجاوزت الشهر في مستعجلات مستشفى ابن سينا (السويسي) بالعاصمة الرباط.