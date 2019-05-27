24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3105:1612:3016:1019:3421:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عن الترجمة أتحدث (5.00)

  2. مرجعيات الفلسفة الغربية - 21 - رسالة سبينوزا والهرطقة واللعنة (5.00)

  3. رداءة تلفزية (5.00)

  4. تَفْنِيغُ الدرهم (5.00)

  5. مهدي طالب .. جرّاح مغربي مسكون بالاستكشاف وجودة الاحتراف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بنعبد القادر يلزم الإدارات بتوفير خدمة "ليكاليزاسيون"

بنعبد القادر يلزم الإدارات بتوفير خدمة "ليكاليزاسيون"

بنعبد القادر يلزم الإدارات بتوفير خدمة "ليكاليزاسيون"
هسبريس من الرباط
الاثنين 27 ماي 2019 - 18:10

أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، اليوم الاثنين، أن جميع الإدارات العمومية ملزمة بتوفير خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، طبقا للمرسوم الحكومي المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

وتفاعلا مع المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة بخصوص تعطيل بعض الإدارات لخدمة "ليكاليزاسيون"، دعت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عموم المواطنين المغاربة، خاصة المرتفقين الذين يترددون على الإدارة، إلى التبليغ عن الإدارات الرافضة لأداء هذه الخدمة عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات chikaya.ma أو عبر مركز الاتصال والتوجيه الإداري على الرقم المختصر 3737.

وأوضحت الوزارة، التي يوجد على رأسها محمد بنعبد القادر، أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي بعد توصلها بالعديد من الشكايات والأسئلة الشفوية البرلمانية بخصوص التقاعس عن تنفيذ مقتضيات المرسوم سالف الذكر من طرف بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية.

وأضاف بلاغ صادر عن الوزارة ذاتها، توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه في "إطار شفافية الفعل العمومي وجعل المواطن في صلب المرفق العام طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فإننا نهيب بكافة الإدارات والمؤسسات العمومية الانخراط الجاد في تطبيق أحكام هذا المرسوم، بغية جعل إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها أكثر يسرا وقربا من المرتفقين من خلال تمكينهم من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال وتيسير الاستفادة من الخدمات الإدارية المرتبطة به".

وزارة الإدارة والوظيفة العمومية أشارت، في بلاغها، إلى عدة إجراءات مواكبة قامت بها قصد تفعيل خدمة "ليكاليزاسيون"، من ضمنها "تنظيم يوم دراسي وتكويني لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بتطبيق المرسوم، لتوضيح الإجراءات التنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان تقديم هذه الخدمة في أحسن الظروف بالنسبة للمرتفق والإدارة"، و"تنظيم ورشات تكوينية حول المرسوم لفائدة مجموعة من القطاعات وبناء على طلبها".

تحرك الوزارة شمل أيضا "إصدار دليل الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، يتضمن توضيحا مفصلا ودقيقا لمختلف مراحل القيام بالإجراء في كل إمكانية من الإمكانيات الجديدة التي أتاحها المرسوم، بالإضافة إلى التدابير والترتيبات التي من شأن الإدارات أن تتخذها كي تكون على أتم الاستعداد لتقديم هذا الإجراء للمرتفق في أحسن الظروف، وبالتالي تسهيل الولوج للخدمة التي يطلبها".

وأضاف المصدر ذاته أنه "تمت مراسلة الإدارات المعنية من أجل موافاتها بلوائح الخدمات الإدارية التي تقدمها للمرتفقين والتي تشترط إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا لوائح الموظفين أو المستخدمين ونوابهم الذين تم تعيينهم للقيام بهذا الإجراء، وذلك في أفق نشر هذه اللوائح بالموقع الإلكتروني للخدمات العمومية www.service-public.ma وكذا ببوابات الوزارات والإدارات المعنية قصد توفير المعلومات الضرورية حول هذا الإجراء وجعلها في متناول المرتفق، غير أنه لوحظ أن عددا قليلا من الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية قد أفادت بأجوبتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - haybenyaqdan الاثنين 27 ماي 2019 - 18:34
لا افهم فعلا.... كيف يكون مرسوم حكومي لا تلتزم به ادارات عمومية... اش هاد لعجب ولينا عايشين في دولة وسط دولة ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - sabri الاثنين 27 ماي 2019 - 18:34
قيمة الإهانة والحكرة هيا منين كتمشي تكليزي شي ورقة كلشي محملكش تماطل والاستهزاء بالمواطن هدا واقع الادارة المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - نورالدين احفير الاثنين 27 ماي 2019 - 18:42
بعض الادارات و الموضفين مابغاوش يخدمو بغاو الخلصة باردة المهم ضامن خلصتو لايهمهم مصلحت المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ملاحض الاثنين 27 ماي 2019 - 18:44
أولا يجب تحديد لائحة المؤسسات العمومية التي تصادق على الوثائق حتى يتسنى للمواطن معرفتها و كذا معرفة الوثائق القابلة للتصديق داخل هذه المؤسسات، فالأمر لا يزال ملتبس خاصة في مجتمع تتفشى فيه الأمية و كثرة الأراء ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.