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الرئيسية | مجتمع | الملك يُطلق برنامج التشغيل الذاتي لفائدة مئات السجناء السابقين

الملك يُطلق برنامج التشغيل الذاتي لفائدة مئات السجناء السابقين

الملك يُطلق برنامج التشغيل الذاتي لفائدة مئات السجناء السابقين
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 27 ماي 2019 - 17:34

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين ـ رمضان 2019.

وسيستفيد من هذا البرنامج، الذي تنفذه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يفوق 13,5 مليون درهم (مقابل 8,1 مليون درهم برسم السنة الفارطة)، 478 سجينا سابقا ينحدرون من جهات الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي، والشرق، وفاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، والعيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون، وسوس ماسة، ودرعة تافيلالت.

ويقوم برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين ـ رمضان 2019، على تقديم دعم مالي أو توفير التجهيزات للسجناء السابقين الحاملين لمشروع حياة فردي، يرتبط على الخصوص، بقطاعات التجارة، والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، والمطعمة، والفلاحة، والبناء.

وتتم صياغة مشروع الحياة الفردي بناء على تشخيص يتم إنجازه خلال فترة تمضية العقوبة السجنية بمساعدة مصلحة التهييئ لإعادة الإدماج، وذلك في انسجام مع تكوين وخبرة المستفيدين وحاجيات سوق الشغل.

ويوجد من بين المستفيدين من هذا البرنامج، 18 شخصا تمت إدانتهم في قضايا التطرف والإرهاب وشاركوا في برنامج "مصالحة" الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء، ومصالحتهم مع المجتمع.

وتعكس هذه المبادرة ذات الحمولة الاجتماعية القوية، الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك، لمستقبل المواطنين نزلاء المؤسسات السجنية، وعزمه الوطيد على تمكينهم من إدماج سوسيو مهني ملائم دون تمييز أو استثناء، وذلك بمجرد إطلاق سراحهم.

ويندرج برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين رمضان 2019 في إطار الإستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج السوسيو مهني التي تنفذها المؤسسة، والتي مكنت خلال سنة 2018، من تشغيل 453 سجينا سابقا من ضمنهم 87 من العنصر النسوي في مقاولات مواطنة.

ويتم تنفيذ هذه الإستراتيجية، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الوزارية المعنية بالتكوين، والمعنية بتقديم بعض الخدمات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن بعض الفاعلين في المجتمع المدني.

وقد شكلت هذه المقاربة التشاركية رافعة هامة لتعبئة عدد كبير من المتدخلين، للانخراط في هذه الإستراتيجية، والتي تروم أيضا جعل الفضاء السجني مدرسة للفرصة الثانية، ووسطا لإعادة الإدماج والتعلم واكتساب الخبرات وتغيير نمط العيش.

وفي هذا الإطار، تمكنت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، خلال الفترة الممتدة بين 2018 -2019، من تسجيل ما مجموعه 9183 تدخلا لمراكز المصاحبة وإعادة الإدماج في إطار المصاحبة الإدارية والقضائية، والاجتماعية والعائلية والصحية لفائدة المستفيدين.

وبهذه المناسبة، سلم الملك محمد السادس، تجهيزات وشيكات للدعم المالي لفائدة 26 سجينا سابقا حاملا لمشاريع مدرة للدخل من بينهم ست نساء، ونزيلان سابقان بمراكز حماية الطفولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - دارلمان الاثنين 27 ماي 2019 - 17:50
الاكل التطبيب,الادوية,زيارة الفنانين+التكوين المهني,ها لي مابغاش يتشد ويخرج منور وصحيح فصيح
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18
2 - saad الاثنين 27 ماي 2019 - 18:01
افضل امنية واحسن احساس عند السجين هي الحرية والباقي كله تفاصيل تافهة...!!!!
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-3
3 - اردغان الاثنين 27 ماي 2019 - 18:03
البطالة تتفشى في المجتمع المغربي نارا باتت تأكل الأخضر واليابس ....السجناء والطلقاء..كلهم يعيشون ضغوطا عصبية وأمراض نفسية ...لكن السؤال من السبب ....وادا عرف السبب..بطل العجب...
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11
4 - Amine الاثنين 27 ماي 2019 - 18:08
الى المعلق رقم 2 وافضل احساس عند الضحية هو العدالة وارجاع الحق
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0
5 - المحقق كونان الاثنين 27 ماي 2019 - 18:09
عاد فهمت خصك تدخل الحبس باش تلقى خدمة فهاد البلاد
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6 - Keltouma idazza الاثنين 27 ماي 2019 - 18:24
شكرا جزيلا لجلالة الملك على هده المبادرة وشكرا على كل هدا التغيير نحو الافضل الدي عرفته بلادنا في السنوات الاخيرة فمتل هده المبادرة لشباب المستقبل يحتاجها المغرب كل سنة لتشجيع الشباب على المساهمة في تطوير اقتصاد و طننا شكرا لحبك لشعبك نحن فخورون بك فنرجو منك المواصلة على هدا المنوال وشكرا.
عاش الملك محمد السادس
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0
7 - مواطن مغربي الاثنين 27 ماي 2019 - 18:33
خدمو بعدا غير هدو ليف برا ديال سجن بقا غير ليف لداخل ديال سجن ، السجناء يجب إعادة ادماجهم بالدعم النفسي + الدعم الذيني بسبب قلة الايمان + توفير فرص الشغل بعد اطلاق سراحهم...الخ
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