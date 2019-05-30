مبادرة تعليمية تشجّع تلاميذ مغاربة على استيعاب تاريخ الفلسفة

هسبريس - وائل بورشاشن

"تاريخ الفلسفة بنظرة تلاميذية" مؤلَّف جديد جمّع أعمال تلاميذ مغاربة في قسم الجذع المشترك بثانوية النصر التأهيلية في مدينة الفقيه بنصالح، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال، تحت إشراف أستاذهم في مادة الفلسفة ياسين الخياط، وتقديم عادل بْنملوك.

عمل منظم

ياسين الخياط، أستاذ مادة الفلسفة بثانوية النصر التأهيلية المشرف على العمل، قال إن هذا الكتاب من تأليف تلاميذ بالجذع المشترَك يدرُسُون الفلسفة لأول مرة، وأضاف أنه كان يريد القيام بهذا العمل منذ بداية السنة لكن المشكل الذي واجهَه هو أن التلاميذ لا يمكنهم الكتابة حول مادة يكتشفونها لأول مرة، فقرّر تأجيله إلى الدورة الثانية، ثم اقترح على تلاميذه الفكرة وتحمّسوا لها.

بعد هذه المرحلة، رافق ياسين الخياط تلاميذَهُ في حصص أسبوعية، وقسّمهم إلى مجموعات حسب مراحل التفكير الخمس: ما قبل الفلسفة، والفلسفة اليونانية، والعصور الوسطى، والفلسفة الحديثة، والفلسفة المعاصرة.

وأورد أستاذ مادة الفلسفة المشرِفُ على هذا المؤلَّف أنه قدَّم لتلاميذه مراجع سهلة وبسيطة وواضحة في البحث في صيغة رقمية، وحاول أن يصحّح معهم المواضيع أسبوعيا في حدود طاقته، إلى أن خرج العمل مطبوعا في نسخة واحدة، كُرِّمَ على إثره التلاميذ في حفل صغير بثانوية النصر التأهيلية، وتم خلاله توزيع شواهد على من أعدّوا العمل أمام زملائهم.

مجهود بحثي

أكّد ياسين الخياط أن التلاميذ الذين أعدّوا مؤلَّفَ "تاريخ الفلسفة بنظرة تلاميذية" قاموا بمجهود وبحثوا رغم أن البعض منهم لا يتوفّرون على حاسوب، مضيفا أن التلاميذ بعدما خرج العمل في صيغته الحالية، عرفوا قيمته، وأدركوا أنهم قاموا بمجهود، وهو ما دفع زملاءهم الآخرين الذين لم يشاركوا في العمل إلى التعبير عن رغبتهم في الاشتغال على مشاريع أخرى مماثلة مستقبَلا.

وانطلق هذا العمل التلاميذي من عقائد مصر القديمة، وعقائد ما بين النهرين، والزرادشتية، في محور العقائد الفارسية، وتحدّث عن هوميروس، وهزيود، في الفصل الخاص المخصص للأساطير اليونانية، ثم تحدّث عن الديانة الأوروفية السرية، والحكماء السبعة، وإشكالية نشأة الفلسفة، والمدرسة الأيونية، والفيتاغورِية، والمدرسة السفسطائية، والمدرسة السقراطية، والمدارس الفلسفية الأبيقورية والرواقية والكلبية، ثم تناول موضوع الفلسفة المسيحية مع القديس أنسلم والقديس أوغسطين والقديس توما الأكويني، فإشكاليّة نشأة الفلسفة الإسلامية.

ومن بين محاور الكتاب أيضا فلسفة الحياة مع شوبنهاور ونيتشه، والفلسفة البرغماتية مع تشارلز بيرس ووِليام جيمس وجون ديوي، والفلسفة الوجودية مع كير كوجور، ومارتن هايدغر، وكارل ياسبِيرز، وجون بول سارتر، وصولا إلى محور العلوم الإنسانية مع مسألة التحليل النفسي في علم النفس، وعلم الاجتماع مع أوغست كونت وإميل دوركهايم، مع الحديث عن "الفلسفة في الفكر المغربي المعاصر"، في محاور حول مفهوم الحداثة في الفكر المغربي المعاصر، وعن محمد عابد الجابري وعبد الله العروي.

وأهدى ياسين الخياط هذا المؤلَّفَ إلى "تلامذته الأعزاء الذين تحملوا إكراهات وضغوطات الدراسة من أجل إتمام هذا العمل، وكلّ من حمل هذا البحث قارئا وناقدا ومصحّحا"، مؤكّدا أن مقصد هذا العمل هو إيصال فكرة أن الفلسفة ليست فكرا معقّدا والدليل على ذلك أن التلاميذ أنتجوا كتابا حول تاريخها عدد صفحاته 368 صفحة.