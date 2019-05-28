عصير المزاح -22-: "حكومة مناضلة" تطالب بالتشغيل والتعليم

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

يجب التنبيه، بداية، إلى أن أحداث هذه الحكاية لا تمت ببصلة إلى الواقع، وأي تشابه بينها وبين أسماء أو أحداث واقعية هو من وحي خيال المؤلف.

وكذب المؤلفون ولو صدقوا. أصل الحكاية أن بلادا بعيدة عن العصر، قريبة من المغرب، تتوفر على احتياطي مهم من الحمير والقرود والكلاب وتحكمها حكومة عجيبة، وحيثما ذهبتَ تجدُ كلابا ضالة تنبح طوال الوقت، وحميرا ضالة تنبح طوال الوقت، وحكومة ضالة تطالب وتنتقد طوال الوقت؛ وآخر مرة نهقتُ فيها هي عندما كنت أدرب ولدي على مهارات التربية الحمارية.

تقردنت وتكلبنت كثيرا لكني لم أعرف أبدا حكومة تشبه حكومتك، ولا أعرف كم عدد المرات التي استهلكت فيها كفتة الحمير والكلاب، لذلك لا تستغرب عندما ينبح جارك في وجهك، وكل ما عليك فعله هو أن ترد النباح بأحسن منه؛ فالحيوانات التي نأكلها نتطبع بطباعها والحكومات التي نصوت عليها نتطبع بسياساتها.

في هذه البلاد حكومة لا يوجد مثيل لها في حكومات البلدان الواقعية، حيث الحكومة تحكم وتتحكم وتفرض احترام القانون وتنفذ سياساتها وبرامجها لتوفير الحلول لمشاكل مواطنيها؛ فحكومة بلادي الخيالية (هذه حكومة خيالية في بلاد خيالية) هي حكومة مناضلة، تماما كما تكون نقابة مناضلة أو حزب مناضل.

لذلك فحكومتنا تناضل ضد سياسات لا تخدم مصالح المواطنين، وليس غريبا أن تطالب حكومتنا بضرورة النهوض بقطاع التعليم وتحسين الخدمات الصحية وإصلاح القضاء وتشغيل العاطلين من حملة شواهد الضعف، وتشجيع الفئات المتضررة على الخروج إلى الشارع للاحتجاج.

وقد كانت دولتي عقيمة لسنوات طويلة إلى أن قادتني الأقدار إلى رجل بكّاء ضحّاك، رجل يعيش في المغرب النافع نفّعنا الله بثرواته؛ أعطاني وصفة ناجعة أدت إلى حمل دولتي. فرحنا وزغردنا ورقصنا، ودارت الأيام يا مّي كلثوم، وأنجبت دولتي كائنات غريبة، لا هي كلاب ولا هي حمير ولا هي بشر..كائنات أشبه بالمسوخ، لا ينصح بمشاهدتها إلا بموافقة الحكومة.

في هذه البلاد، رئيس الحكومة ينتقد، مثلا، تواضع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويطالب بتحسينها. من يطالب؟! ربما يطالبني أنا. وأنا تقردنت كثيرا لكني لم أعرف حكومة تشبه حكومتك. انتهت الحكاية الخيالية. عُدنا إلى الواقع.

العيطة عليك

جراثيم متعددة تنخر منظومتنا التعليمية التي لا يمكن أن تتعافى إلا بالقضاء عليها، وهي: تكثيف المواد، كثرة الامتحانات والاختيارات، إطالة أوقات الدراسة، الواجبات المنزلية، الدروس الخصوصية، والمواد المعقدة؛ هكذا حددها خبراء التعليم في فنلندا، واعتبروها كفيلة بإفشال أي نظام تعليمي. لكن مشكلتنا نحن مع جراثيم من نوع آخر تغير جلدها وتتكيف مع كل إصلاح جديد..جراثيم تعيش في شقوق وثقوب ميزانية كل إصلاح جديد.

نصائح مول الكوتشي

أنت مقبلة على الزواج؟ تبحثين عن شريك الحياة؟ إليكِ هذه النصيحة: اعتمدي إستراتيجية تحويل الضعف إلى قوة. العبي دور الضعيفة ليلعب دور القوي. أنت تعرفين جيدا أن الذكر يحب أن يكون مبادرا ومهيمنا ومنفوش الريش كالطاووس ليرضي غروره. تلك طبيعته، ورثها عن أجداده الحيوانات.. تماما كما ورثت الضعف الأنثوي الخادع عن جداتك الحيوانات. على كل حال، دعيه يستمتع بنفش ريشه مؤقتا لأنك لاحقا، عندما ينتقل إلى ذمتك، ستقومين بنتف ريشه ريشة ريشة.. تلك مسألة وقت فقط. وإذا طاردك في الشارع فلا تغضبي ولا تلتفتي لما تقول أولئك النسوانيات الحاقدات البائسات اللواتي يتمنين اختفاء جنس الذكور من الأرض ليتفرغن لممارساتهن المشبوهة. دعيه يتحرش بك للحظات، فستردين له الصاع صاعين لأنك ستتحرشين به طوال حياته معك، عندما تغلقين عليه داخل القفص الذهبي.. أقصد القفص الحديدي الصدئ.