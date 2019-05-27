مصحة تنفي مساومة أسرة للتبرع بأعضاء الإبن

هسبريس من الدار البيضاء

قالت إدارة مصحة "الدارالبيضاء عين البرجة"، التي توفي داخلها شاب من مدينة المحمدية كان قد تعرض لحادثة سير قبل أيام، إن أطرها "بذلوا كل ما في وسعهم، وسلكوا كل الخطوات والمساطر الطبية المطلوبة والمعمول بها في مثل هذا النوع من الإصابات، ولم يبخلوا على الراحل بتسخير الوسائل العلمية المتطورة والموارد البشرية المتوفرة من أجل محاولة إنقاذه، لكن مشيئة الخالق كان لها رأي آخر، واختارت أن يلتحق بالرفيق الأعلى".

وأوضحت المصحة أن الراحل نقل في حالة غيبوبة وفي وضعية صحية بالغة الخطورة، فظل تحت المراقبة الطبية والإشراف الصحي، قبل أن يدخل في مرحلة موت دماغي، إلى أن وافته المنية الأربعاء الماضي، مشيرة إلى كونها لم تمنح "أي أمل زائف لأسرة الضحية بخصوص وضعيته الصحية، ولم يجزم أي مسؤول بإمكانية علاجه أو إجراء عملية جراحية له، بما أنه لم يتم تأكيد جدواها من الناحية العلمية والطبية من طرف المتخصصين".

وأشارت المصحة نفسها إلى أن المبلغ الذي تم الترويج على أنها طلبته كمقابل من أجل تسليم جثة الضحية لأسرته "غير صحيح كليا، وينطوي على مبالغة كبيرة"، وتؤكد أن "المصاريف المسجلة هي أقل بكثير جدا مما تم إعلانه، والفواتير والملف كله متوفر ويمكن للجهات المختصة أن تطلع عليه بمنتهى الشفافية".

ونفت الجهة ذاتها أن تكون طالبت الأسرة بالتبرع بأعضاء الراحل للتنازل عن المصاريف المادية التي تجب تأديتها، مؤكدة أن الطبيبة المشرفة فتحت مع أقارب الضحية موضوع إمكانية التبرع بأعضائه بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وفقا لمسطرة قانونية، "ووضحت لهم أن هذه الأعضاء التي إن وافقوا على التبرع بها يمكن أن تنقذ أرواح أشخاص آخرين، وهو ما يعتبر صدقة جارية، ويعود بالرحمة على المرحوم، وقد يخفف من آلام أسرته على فراقه وهم يرون كيف ساهم في أن يحيي أرواحا أخرى"، وزادت: "هذا النقاش الذي لم يكن مقترنا بأي مساومة كيفما كان نوعها انتهى في حينه بمجرد أن عبر أقارب المرحوم عن رفضهم لهذه الفكرة".