24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:31
|05:16
|12:30
|16:10
|19:35
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: الداخلية تستعد لحركة تنقيلات وتعيينات جديدة
- هفوة تحكيمية في نهائي "الكاف" تحرم بركان من طرد حارس الزمالك
- بدء محاكمة رجل ثان في قضية سرقة تيجان ملكية في السويد
- عن الترجمة أتحدث
- عدسات الكاميرات تفضح مسؤولا روسيا خلال اعتدائه بعنف على صحافي
عصير المزاح -21-: العثماني طبيب نفسي.. نصف المغاربة مرضى (5.00)
نور الدين .. مدرّس بتطوان يبدع في زرع حبّ الدراسة لدى التلاميذ (5.00)
- العثماني: منسوب الثقة في الحكومة عال .. وسنفي بجميع الوعود - (107)
- رئيس الحكومة ينتقد تواضع مستوى الخدمات الصحيّة المقدّمة للمغاربة - (74)
- كأس إفريقيا .. رونار يكشف لائحة أوليّة للمنتخب - (73)
- هل يُهدّد صعود اليمين المتطرف مصالح المغرب بالبرلمان الأوروبي؟ - (66)
- سوسيولوجي: "تقديس" طقوس رمضان يُسبب تزايد تعنيف المفطرين - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حقوقيون ينادون بتحسين أوضاع معتقلين مغاربة
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها ستعمل على توجيه طلب إلى المندوبية العامة للسجون لتمكين وفد منها من زيارة معتقلي حراكي الريف وجرادة وغيرهما، وكذا الصحافيين المعتقلين، ومن ضمنهم المضرب عن الطعام عادل الكرطومي.
وقالت الجمعية ذاتها إن "المعتقلين السياسيين، ومن ضمنهم معتقلو حراك الريف، وخاصة المضربون منهم عن الطعام، يعانون من أوضاع كارثية في السجون بسبب الانتهاك السافر لأبسط الحقوق المنصوص عليها في المعايير الدولية لمعاملة السجناء".
الجمعية، وضمن بلاغ لها، جددت مطالبتها للدولة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، واحترام كرامتهم والاستجابة لمطالبهم في انتظار ذلك.
على صعيد آخر استنكرت الجمعية ذاتها "منع خمسة محامين إسبان ومراقبيْن نرويجيَين من دخول مدينة العيون لحضور محاكمة الصحافية نزهة الخالدي، التي كانت مقررة يوم الإثنين الماضي، والمتابعة تعسفا بتهمة انتحال صفة صحافية بعد قيامها بتصوير تعنيف أفراد القوة العمومية لنساء صحراويات أثناء وقفة احتجاجية".
ومن بين المواضيع الوطنية التي ناقشتها الجمعية ضمن بلاغها أيضا ما أسمته "الأوضاع المتردية للعمال والعاملات المتجسدة في تواتر حوادث السير الناتجة عن حالة وسائل نقلهم المهترئة وشروطه غير الآمنة، والتي تذهب ضحيتها باستمرار عشرات الأرواح سنويا".
وانتقدت الجهة ذاتها أيضا ما وصفته بـ"الاستغلال الذي يتعرض له آلاف العمال والعاملات في المنطقة الحرة بطنجة وباقي المناطق الصناعية بالمدينة، وقساوة ظروف الشغل لأجراء شركات المناولة، وخاصة عاملات النظافة وعمال الحراسة في العديد من القطاعات والمناطق".
وتحدث البلاغ كذلك عما وصفه بـ"الانتهاك السافر للحقوق الأساسية في مجال الشغل، الذي يصل حد عدم صرف الأجور لعدة شهور، وعدم أداء واجب التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، وطرد النقابيين والتضييق على الحريات النقابية، وتجاهل الاعتصامات العمالية المطالبة بتنفيذ الأحكام وبالتراجع عن قرارات الطرد التعسفية".