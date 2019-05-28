حقوقيون ينادون بتحسين أوضاع معتقلين مغاربة‬

هسبريس من الرباط

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها ستعمل على توجيه طلب إلى المندوبية العامة للسجون لتمكين وفد منها من زيارة معتقلي حراكي الريف وجرادة وغيرهما، وكذا الصحافيين المعتقلين، ومن ضمنهم المضرب عن الطعام عادل الكرطومي.

وقالت الجمعية ذاتها إن "المعتقلين السياسيين، ومن ضمنهم معتقلو حراك الريف، وخاصة المضربون منهم عن الطعام، يعانون من أوضاع كارثية في السجون بسبب الانتهاك السافر لأبسط الحقوق المنصوص عليها في المعايير الدولية لمعاملة السجناء".

الجمعية، وضمن بلاغ لها، جددت مطالبتها للدولة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، واحترام كرامتهم والاستجابة لمطالبهم في انتظار ذلك.

على صعيد آخر استنكرت الجمعية ذاتها "منع خمسة محامين إسبان ومراقبيْن نرويجيَين من دخول مدينة العيون لحضور محاكمة الصحافية نزهة الخالدي، التي كانت مقررة يوم الإثنين الماضي، والمتابعة تعسفا بتهمة انتحال صفة صحافية بعد قيامها بتصوير تعنيف أفراد القوة العمومية لنساء صحراويات أثناء وقفة احتجاجية".

ومن بين المواضيع الوطنية التي ناقشتها الجمعية ضمن بلاغها أيضا ما أسمته "الأوضاع المتردية للعمال والعاملات المتجسدة في تواتر حوادث السير الناتجة عن حالة وسائل نقلهم المهترئة وشروطه غير الآمنة، والتي تذهب ضحيتها باستمرار عشرات الأرواح سنويا".

وانتقدت الجهة ذاتها أيضا ما وصفته بـ"الاستغلال الذي يتعرض له آلاف العمال والعاملات في المنطقة الحرة بطنجة وباقي المناطق الصناعية بالمدينة، وقساوة ظروف الشغل لأجراء شركات المناولة، وخاصة عاملات النظافة وعمال الحراسة في العديد من القطاعات والمناطق".

وتحدث البلاغ كذلك عما وصفه بـ"الانتهاك السافر للحقوق الأساسية في مجال الشغل، الذي يصل حد عدم صرف الأجور لعدة شهور، وعدم أداء واجب التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، وطرد النقابيين والتضييق على الحريات النقابية، وتجاهل الاعتصامات العمالية المطالبة بتنفيذ الأحكام وبالتراجع عن قرارات الطرد التعسفية".